Das Thema Abnehmen verbinden leider immer noch viele mit Worten wie "Verzicht" und "Hunger". Völlig zu Unrecht, denn mit den richtigen Rezepten zum Abnehmen musst du weder hungern noch verzichten – schon gar nicht auf guten Geschmack. Du nimmst allerdings nur ab, wenn du am Ende des Tages weniger Energie (also Kalorien) zuführst, als du verbrauchst und im Kaloriendefizit bleibst – logisch, oder?

Doch keine Panik: Du musst jetzt nicht mit dem Kalorienzählen anfangen, zumal das allein Studien zufolge gar nicht hilft. Unsere Abnehmrezepte nachzukochen ist viel besser! Unser Schlank-Geheimnis? Ein gesunder Mix aus kohlenhydratarmen Mahlzeiten mit viel Eiweiß, sattmachenden Ballaststoffen und Lebensmitteln mit geringer Energiedichte, die viel Volumen, aber wenig Kalorien haben, wie zum Beispiel Salat und Gemüse.

Mit unserer Kombi aus Trainings- und Ernährungsplan erzielst du in nur 2 Wochen tolle Ergebnisse und nimmst auf gesundem Weg 2 Kilo ab, straffst deinen Body und fühlst dich topfit.

Dein Trainings- und Ernährungsplan Trainings- und Ernährungsplan Abnehmen in 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

dein Start für nachhaltige Abnehm-Erfolge

alle Übungen als Bild und Video

kein Equipment nötig

einfache, leckere Abnehm-Rezepte Schließen Trainings- und Ernährungsplan Abnehmen in 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

dein Start für nachhaltige Abnehm-Erfolge

alle Übungen als Bild und Video

kein Equipment nötig

einfache, leckere Abnehm-Rezepte

48-Seiten-PDF für alle Geräte Starte dein Abnehm-Projekt mit einem Turbo! Unsere erprobte Kombi aus Training und Ernährung erleichtert dir den Start schließlich extrem. So wirst du in nur 2 Wochen schon erste Erfolge sehen und einen Lifestyle, auf den du in der Folge aufbauen kannst. So erwarten dich auch nach den 2 Wochen nachhaltige Erfolge. Cool, oder? In puncto Training stehen pro Woche 3 Einheiten auf dem Programm. Hier setzen wir auf hocheffektives Bodyweight-Training, genauer: High Intensity Intervall Training – eine geniale Fatburning-Methode. Dadurch bringen wir nicht nur deinen Puls und Stoffwechsel auf Hochtouren, sondern erhalten auch wertvolle Muskelmasse (anders als bei reinem Kardio-Training). Abwechslungsreich ist der Zirkel ebenfalls – ganz im Gegensatz zu schnöden Laufrunden. Unser Ernährungsplan lässt dich weder hängen noch hungern. Stattdessen dreht sich dabei alles um eiweißreiche Kost, gepaart mit natürlichen, großvolumigen Lebensmitteln (vor allem gesundes Gemüse). Auch wertvolle Fette darfst und solltest du essen, da sie dir die nötige Energie schenken, die du bei einer kohlenhydrat-reduzierten Ernährung benötigst. In Kombi mit dem Training sind so in den 2 Wochen definitiv 2 Kilo Gewichtsverlust drin.



Jeder Start ist schwer. Doch mit unserer speziell konzipierten 2-Wochen-Kombi nehmen wir dich an die Hand und liefern dir wertvolle Strategien, die du auch im Anschluss an die 14 Tage noch für weitere Erfolge nutzen kannst. Also, am besten direkt durchstarten! mehr Infos nur 9,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Abnehm-Rezepte fürs Frühstück: Greif zu diesen Lebensmitteln!

Das Frühstück sollte die nährstoffreichste Mahlzeit des Tages sein. Am Morgen legst du nämlich den Grundstein für die weiteren Mahlzeiten des Tages. Wenn das Frühstück dich allerdings nicht lange sättigt und deinen Blutzuckerspiegel Achterbahn fahren lässt, ist die nächste Heißhungerattacke schon vorprogrammiert.

Das passiert, wenn du nur Toast und Brötchen aus Weizenmehl oder Croissants mit Marmelade, Nutella oder andere Lebensmittel mit leeren Kalorien am Morgen isst. Der enthaltene Zucker gibt dir zwar einen kleinen Energiekick, das "Hoch" hält aber nicht lange an. Beuge dem vor und setze auf die richtigen Zutaten in deinen Frühstücks-Rezepten. Ein optimales Schlankmacher-Frühstück enthält viele gesunde Ballaststoffe und hochwertiges Eiweiß. Kombiniere dafür am besten Müsli ohne Zuckerzusatz oder pure Haferflocken mit Naturjoghurt, Magerquark oder Skyr und Obst. Auch Rührei mit Vollkornbrot ist ideal. Ballaststoffe sättigen langanhaltend und halten den Blutzucker stabil.

Du hast morgens gar keinen Hunger? Kein Problem, dann lass das Frühstück ausfallen. Studien zeigen, dass ein Frühstück nur dann beim Abnehmen hilft, wenn es ohnehin normal für dich ist. Du solltest dich nie dazu zwingen. Starte einfach mit einem gesunden Mittagessen in den Tag. Die lange Fastenphase ist sogar gesund für den Körper und hilft dir beim Abnehmen, das nennt sich dann "intermittierendes Fasten". Noch nie gehört? Dann lies hier alles zum Abnehm-Trend Intervallfasten.

Gerichte zum Abnehmen für Mittag- und Abendessen

Wichtig bei den Hauptmahlzeiten: Nie zu spät essen, davor warnen auch Studien. Außerdem solltest du auf Low Carb setzen, also Kohlenhydrate reduzieren und mehr hochwertiges Eiweiß und gesunde Fette futtern, das legen auch Studien nahe. Warum? Werden in den Körperzellen gespeicherte Kohlenhydrate nicht für Sport oder ähnliches benötigt, wandelt der Körper diese in Fett um. Gerade abends benötigst du aber keine zusätzliche Energie in Form von Kohlenhydraten mehr, denn das setzt an – weil du immer mehr nachschiebst und nichts davon verbrauchst.

Dein Stoffwechsel soll durch die Low-Carb-Ernährung nun darauf konditioniert werden, seine Energie in Zukunft aus Fettsäuren zu gewinnen und nicht mehr aus Zucker (Kohlenhydraten). Und ja, das funktioniert – ganz ohne Jojo-Effekt und mit schnell sichtbaren Abnehm-Erfolgen, hier erklären wir dir alle Basics zur Low-Carb-Diät. Beschränke die Menge an Nudeln, Reis, Brot, Kartoffeln und anderen kohlenhydrat-/ stärkehaltigen Lebensmitteln zum Mittag am besten auf eine Beilage, mach die Carb-Quelle also nicht zum "Hauptdarsteller" deines Essens, sondern zum "Nebendarsteller".

Dein Ernährungsplan Ernährungsplan Abnehmen mit Low Carb in 8 Wochen Ernährungsplan

3 tägliche Low-Card-Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

Viele verschiedene Snack-Ideen

66 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Ernährungsplan Abnehmen mit Low Carb in 8 Wochen Ernährungsplan

3 tägliche Low-Card-Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

Viele verschiedene Snack-Ideen

66 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Zum Abnehmen ist Low-Carb eine der ersten Anlaufstellen: Der Körper stellt auf Grundlage der Ernährung seinen Stoffwechsel um, wodurch du abnimmst. Dabei muss es dir an nichts fehlen, denn wir haben den optimalen Low-Carb-Ernährungsplan für dich – bist du bereit, deine Küche auf den Kopf zu stellen? In acht Wochen hilft dir der Low-Carb-Plan dabei, deine Energie weniger aus Zucker und mehr aus deinen Fettreserven zu gewinnen. Durch die einfach Zubereitung der Gerichte sparst du vor allem Zeit und kannst auch für den nächsten Tag ganz einfach vorkochen! Selbst für den kleinen Hunger ist gesorgt: Es erwarten dich viele verschiedene Snack-Ideen, die ebenfalls zu deinem Abnehmen-Ziel beitragen. Abnehmen kann Spaß machen mit diesem Ernährungsplan, bei dem du zwar auf unnötige Kohlenhydrate, nicht aber aber den Genuss verzichten musst – starte den Download und fang an zu genießen! mehr Infos 14,90 € nur 7,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Wie kann das aussehen? Statt einer Reispfanne mit Gemüse könntest du eine Gemüsepfanne mit Reis als Beilage essen – easy, oder? Gemüse kannst du nämlich ohne Einschränkungen essen. Auch abends sollten deine Abnehm-Gerichte nur weniger Kohlenhydrate enthalten. Tausche die gängigen Kohlenhydrate gegen "Eiweiß-Bomben" aus, also zum Beispiel Pasta gegen Pute. Denn proteinreiche Lebensmittel wie Fisch, Fleisch, Eier oder Tofu sollten bei deinen Abnehmrezepten im Mittelpunkt stehen. Gemüse und Salate runden das ganze ab und sorgen mit ordentlich Volumen dafür, dass auch die Menge stimmt.

In unserer Bilder-Galerie (oben auf das Bild klicken) findest du sowohl einfache Rezepte für dein Abnehm-Frühstück, sowie gesunde und schnelle Hauptgerichte für mittags und abends – mit Fleisch, Fisch und natürlich vegetarisch.