Speziell beim Thema Abnehmen suchen viele oft nach der schnellen und vielleicht sogar etwas radikalen Lösung. Schließlich verbinden die meisten Gewichtsverlust mit einer Lifestyle-Veränderung, die sich nicht immer angenehm anfühlt.

Doch wenn du einen nachhaltigen Weg gehst, sparst du dir die Qualen und profitierst durch diese sanfte Tour auch langfristig. Denn auch in kurzer Zeit kannst du mit dieser Strategie bereits Erfolge feiern. Wir finden zumindest, dass sich 2 Kilo weniger Körperfett in nur 2 Wochen nach einem hervorragenden Resultat anhören. Du auch? Dann unbedingt weiterlesen! Vom 26. Juni bis zum 2. Juli 2023 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 7,90 Euro statt 9,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Abnehm-Plan!

Hier kommt unser genialer 2-Wochen-Plan zum Abnehmen:

Dein Trainings- und Ernährungsplan Abnehmen in 2 Wochen

dein Start für nachhaltige Abnehm-Erfolge

alle Übungen als Bild und Video

kein Equipment nötig

Wie nehme ich in 2 Wochen 2 Kilo ab? An einer Schlüssel-Kombi führt kein Weg vorbei: Du musst Training und Ernährung clever miteinander kombinieren. Nur so kommst du nachhaltig auf ein Kaloriendefizit, was letztlich den Abnehm-Erfolg garantiert. Um dich dahin zu bringen, verzahnen wir unsere jeweils besten Erfolgs-Strategien aus unseren Ressorts Sport und Food, um sie dir in einem Plan an die Hand zu geben.

Wie muss ich trainieren, um 2 Kilo in 2 Wochen zu verlieren? Im Training erwarten dich 3 Einheiten pro Woche. Hier setzen wir auf hocheffektives Bodyweight-Training, genauer: High Intensity Intervall Training – eine geniale Fatburning-Methode. Diese kurbelt nicht nur deinen Puls und deinen Stoffwechsel an, sondern begünstigt auch den Erhalt wertvoller Muskulatur. Ausschließliches Kardio-Training hingegen könnte diese gefährden und somit deinen Grundumsatz senken – ein Minus-Punkt beim Fettabbau.

Zudem ist das Bodyweight-Training durch seine Vielzahl an Bewegungen deutlich abwechslungsreicher als schnöden Laufrunden, mal ganz abgesehen von der Zeitersparnis. Insofern haben wir hier ganz bewusst die wirksamste Trainingsmethode zum Abnehmen gewählt. Das weiß auch Personal Trainer Dorothee Günther, die den 2-Wochen-Trainingsplan exklusiv für uns konzipiert hat.

Wie muss ich mich ernähren, um 2 Kilo in 2 Wochen abzunehmen? Beim Essen lassen wir dich weder hängen noch hungern. Stattdessen haben unsere Food-Experten einen Plan entwickelt, bei dem sich alles um eiweißreiche Kost dreht. Denn Eiweiß trägt nicht auf, sättigt schnell und liefert außerdem deinen Muskeln das nötige Futter.

Dazu kommen natürliche, großvolumige Lebensmittel – vor allem gesundes Gemüse sowie wertvolle Fette, die du nicht nur essen darfst, sondern auch solltest. Schließlich liefern dir diese dringend benötigte Energie, auf die du speziell in einer kohlenhydrat-reduzierten Ernährung angewiesen bist. In Kombination mit dem Training sind so in den 2 Wochen definitiv 2 Kilo Gewichtsverlust machbar, und zwar ganz ohne Quälerei.

Abnehmen ist machbar. Mit unserer speziell konzipierten 2-Wochen-Kombi liefern wir dir wertvolle Strategien, die du auch im Anschluss an die 14 Tage noch für weitere Erfolge nutzen kannst. Also, am besten direkt durchstarten!