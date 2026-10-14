Eisbad fürs Gesicht: Was wirklich mit deiner Haut passiert

Es ist vermutlich die günstigste Gesichtsbehandlung der Welt: Wasser, Eiswürfel, ein bisschen Überwindung – und platsch! ins Gesicht. Danach soll die Haut glatter, wacher und weniger verquollen aussehen. Tatsächlich steckt hinter dem Soforteffekt echte Physiologie. Nur eben keine Anti-Aging-Magie.

Eisbad fürs Gesicht: Dieser Soforteffekt ist real Sobald es kalt wird, schaltet dein Körper auf Wärmesparen: Oberflächennahe Blutgefäße ziehen sich zusammen, die Durchblutung nimmt vorübergehend ab. Fachleute sprechen von Vasokonstriktion.

Wie deutlich die Gesichtsgefäße auf Kälte reagieren, zeigt eine aktuelle Untersuchung im International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Bei 20 gesunden Frauen und Männern wurde das Gesicht für jeweils 30 Minuten auf 18 Grad Celsius gekühlt. Per Doppler-Ultraschall zeigte sich: Der Durchmesser der Gesichtsarterie wurde kleiner und auch das Blutflussvolumen nahm deutlich ab.

Allerdings war dies kein Eisbad: Gekühlt wurde mit einem medizinischen Kühlsystem. Die Untersuchung beweist deshalb nicht, dass Face-Icing dein Hautbild verbessert. Sie liefert aber einen ziemlich passenden Blick darauf, was Kälte mit den Blutgefäßen im Gesicht macht.

Face-Icing gegen Puffy Eyes: Der Glow hat ein Ablaufdatum Kälte verengt Gefäße und kann Schwellungen vorübergehend weniger auffällig erscheinen lassen. Gerade morgens können Puffy Eyes oder ein leicht verquollenes Gesicht deshalb etwas weniger prominent wirken.

Auch das Hautbild kann kurzfristig glatter und frischer erscheinen. Der Haken: Der Glow hat ein Ablaufdatum. Sobald dein Gesicht wieder warm wird und sich die Durchblutung normalisiert, verliert sich auch ein Teil des Effekts.

Face-Icing ist damit eher Beauty-Espresso als Langzeitpflege: ein schneller Wachmacher fürs Gesicht, kein Umbauprogramm für die Haut.

Poren und Falten wegfrieren? Wo ein Eisbad fürs Gesicht an seine Grenzen kommt Auf Social Media bleibt es selten beim Frischekick. Eis soll dort Poren schließen, Falten reduzieren, Kollagen ankurbeln und die Haut langfristig straffen. Klingt nach ziemlich viel Arbeit für ein paar Eiswürfel. Für diese Versprechen fehlen bislang überzeugende, klinische Belege.

Vor allem die Sache mit den Poren hält sich hartnäckig. Poren besitzen keinen Muskelmechanismus, mit dem sie sich durch einen Kälteschock einfach öffnen und schließen könnten. Wie sichtbar sie erscheinen, hängt unter anderem von Hauttyp, Talgproduktion, Alter und Hautstruktur ab. Wirkt die Haut nach dem Eisbad glatter, können Poren optisch weniger auffallen. Ein Beleg dafür, dass Face-Icing sie dauerhaft verkleinert, ist das nicht.

Auch für einen relevanten Kollagenaufbau oder eine langfristige Faltenreduktion durch Face-Icing gibt es derzeit keine belastbaren, direkten Nachweise. Kalt ist eben nicht automatisch Anti-Aging.

Face-Icing für die Haut: Kälter ist nicht gleich besser Falls du jetzt denkst, besonders kalt müsse besonders viel bringen: Lieber nicht. Einen Eiswürfel direkt und minutenlang auf derselben Hautstelle liegen zu lassen, ist keine gute Idee. Extreme oder zu lange Kälteeinwirkung kann die Haut reizen und im schlimmsten Fall Kälteschäden verursachen.

Willst du den Effekt ausprobieren, ist weniger deshalb mehr: Anstatt einen Eiswürfel direkt auf die Haut zu pressen, kannst du ihn beispielsweise in ein dünnes, sauberes Tuch wickeln und ständig bewegen. Noch sanfter ist ein kühler Waschlappen. Brennt die Haut, wird sie taub oder reagiert deutlich gereizt, ist Schluss.

Besonders bei sehr sensibler oder gereizter Haut, sichtbaren erweiterten Äderchen oder nach dermatologischen beziehungsweise kosmetischen Behandlungen ist Zurückhaltung sinnvoll. Auch bei Rosazea kann starke Kälte problematisch sein, weil Temperaturreize bei manchen Betroffenen Beschwerden triggern.

Im Zweifel solltest du vorher dermatologischen Rat einholen. Denn bei aller Liebe zum Glow: Ein Beauty-Trend sollte sich nicht wie eine Mutprobe anfühlen.

FAQ: Das solltest du über den Kälte-Trend wissen Hilft Eis gegen Puffy Eyes? Kälte kann Schwellungen kurzfristig weniger sichtbar machen. Sobald sich die Haut wieder erwärmt, lässt der Effekt allerdings nach. Werden Poren durch Eis wirklich kleiner? Für eine dauerhafte Verkleinerung der Poren durch Face-Icing gibt es keine überzeugenden Belege. Kurzfristig können sie durch das veränderte Hautbild allerdings weniger auffallen. Hilft Face-Icing gegen Falten? Für eine nachhaltige Faltenreduktion oder einen relevanten Kollagenaufbau durch Face-Icing fehlen bislang überzeugende, klinische Belege.