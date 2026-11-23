Nicht alle Black-Friday-Angebote gelten über den gesamten Aktionszeitraum: Manche Rabatte laufen mehrere Tage, andere Extras gibt es nur kurz. Damit du gezielt stöbern kannst, findest du bei den folgenden Deals die jeweiligen Preise und Bedingungen.

Black Friday bei Hunkemöller: bis zu 50 Prozent Rabatt auf Dessous, Nachtwäsche und mehr

Wer sich zum Black Friday mit neuer Lingerie oder gemütlicher Nachtwäsche eindecken möchte, sollte bei Hunkemöller vorbeischauen: Vom 18. bis 28. November gibt es im Rahmen der Black-Friday-Aktion bis zu 50 Prozent Rabatt. Im Angebot sind unter anderem BHs, Nachtwäsche, Bademäntel, Slipper, Strumpfwaren und Fashion-Lingerie. Auch beliebte BH-Modelle wie Marine, Lola, Diva, Isabelle und Daisy gehören zu den gefragten Styles.

Black-Friday-Deal bei Hunkemöller: Angebot: bis zu 50 Prozent Rabatt

bis zu 50 Prozent Rabatt Aktionszeitraum: 18. bis 28. November

18. bis 28. November Jetzt die Black-Friday-Angebote bei Hunkemöller shoppen Ein zusätzlicher Deal wartet am 27. November: Dann gibt es auf alle Super Soft Tops ein 2+1-Angebot – beim Kauf von drei Tops ist das günstigste gratis. Die weichen Oberteile eignen sich für entspannte Looks und gemütliche Stunden zu Hause.

Flash Deal am 27. November:

Angebot: 2+1 gratis auf alle Super Soft Tops

2+1 gratis auf alle Super Soft Tops Super Soft Tops bei Hunkemöller entdecken Hume Health: Black-Week-Bundle für mehr Überblick über Schlaf, Erholung und Körperzusammensetzung

Wer beim Training oder im Alltag auf seine Gesundheit achtet, schaut oft zuerst auf das Gewicht. Doch die Zahl auf der Waage erzählt nur einen Teil der Geschichte: Veränderungen bei Muskelmasse, Körperfett oder Schlaf können ebenfalls interessant sein. Hume Health kombiniert dafür zum Black Friday das Hume Band 2.0 mit der Körperanalysewaage Hume Body Check – zusammen für 219 Euro statt 548 Euro.

Das displaylose Band erfasst unter anderem Herzfrequenz, Schlaf und Aktivität. Der Body Check misst laut Anbieter mehr als 45 Körperwerte, darunter Körperfett, Muskelmasse und Körperwasser. Die Daten werden in der Hume App angezeigt, die dauerhaft kostenlos und ohne Abo nutzbar ist.

Das Bundle kostet damit 89 Euro weniger, als beide Geräte einzeln zum reduzierten Preis zu kaufen. Ein Rabattcode ist nicht nötig.

Die Aktion läuft vom 21. bis 30. November 2026. Kostenloser Versand und ein 30-tägiger Testzeitraum mit voller Rückerstattung sind laut Anbieter inklusive.

Black Friday bei CurrentBody: 20 Prozent Rabatt auf die LED-Gesichtsmaske Gen 3

Wer LED-Lichttherapie zu Hause ausprobieren möchte, kann bei CurrentBody zum Black Friday sparen: Die LED-Gesichtsmaske der 3. Generation kostet 471,99 Euro statt 589,99 Euro.

Die Maske aus flexiblem Silikon verfügt über 750 LEDs und 6 Wellenlängen, darunter rotes, blaues und Nahinfrarotlicht. Mit 4 voreingestellten Programmen lassen sich unterschiedliche Hautanliegen wie Fältchen, Unreinheiten oder ein ungleichmäßiger Teint gezielt angehen. Per CurrentBody App kannst du Wellenlängen einzelnen Gesichtsbereichen zuordnen. Die MyDose-Technologie berechnet die passende Lichtdosis. Jede einzelne LED wird im Rahmen des Veritace-Prüfverfahrens auf ihre Lichtabgabe getestet.

Verschiedene Tests zeigten nach 8 Wochen eine Faltenreduktion um 37 Prozent und eine Verbesserung der Hautfülle um 57 Prozent. Die individuellen Ergebnisse können variieren.

Black-Friday-Deal bei CurrentBody:

Produkt: CurrentBody Skin LED-Gesichtsmaske, 3. Generation

CurrentBody Skin LED-Gesichtsmaske, 3. Generation Angebot: 471,99 Euro statt 589,99 Euro

471,99 Euro statt 589,99 Euro Versand: kostenlos nach Deutschland

kostenlos nach Deutschland Ausstattung: 750 LEDs, 6 Wellenlängen und 4 voreingestellte Programme

750 LEDs, 6 Wellenlängen und 4 voreingestellte Programme Besonderheit: Individuelle Anwendungen per App mit automatischer Dosisberechnung Jetzt die LED-Gesichtsmaske Gen 3 bei CurrentBody entdecken

Zusatz-Deal: LED-Set für Gesicht, Hals und Dekolleté

Auch das LED-Set für Gesicht, Hals und Dekolleté der 3. Generation ist reduziert: Es kostet 806,39 Euro statt 1.119,98 Euro. So sparst du um die 20 Prozent und kannst neben dem Gesicht auch Hals und Dekolleté in deine LED-Pflegeroutine einbeziehen.

Black Friday bei Amazon: Oura Ring 5 mit bis zu 30 Prozent Rabatt

Schlaf, Aktivität und Erholung im Blick behalten – ohne Smartwatch am Handgelenk: Der Oura Ring 5 ist bei Amazon je nach Farbe ab 299 Euro statt 429 Euro UVP erhältlich.

Der Smart-Ring erfasst über 50 Gesundheitsparameter, darunter Herzfrequenz, Schlaf und Zyklusdaten. Der Akku hält bis zu 7 Tage. Die Auswertung erfolgt über die Oura-App. Für neue Mitglieder ist der erste Monat der Oura-Mitgliedschaft inklusive.

Black-Friday-Deal bei Amazon:

Black und Silver: 299 Euro statt 429 Euro UVP – rund 30 Prozent Rabatt

299 Euro statt 429 Euro UVP – rund 30 Prozent Rabatt Brushed Silver, Deep Rose, Gold und Stealth: 399 Euro statt 529 Euro UVP – rund 25 Prozent Rabatt

399 Euro statt 529 Euro UVP – rund 25 Prozent Rabatt Wichtig: Die Ringgrößen weichen von Standardgrößen ab. Der Anbieter empfiehlt deshalb vorab ein Größenprobier-Set. Jetzt den Oura Ring 5 bei Amazon entdecken.

Glow25 im Black-Friday-Angebot: 25 Prozent auf Kollagenpulver sparen

Wer Kollagenpulver in seine tägliche Routine integrieren möchte, kann zum Black Friday sparen: Die 450-Gramm-Packung Glow25 mit Vitamin C kostet bei Amazon 22,46 Euro statt 29,95 Euro UVP.

Das geschmacksneutrale Pulver enthält Kollagenhydrolysat und Vitamin C. Letzteres trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei. Das Pulver löst sich in kalten und heißen Flüssigkeiten auf. Hergestellt wird es in Deutschland mit Rohstoffen aus EU- und Nicht-EU-Ländern.