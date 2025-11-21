Honig-Beauty: 5 Rezepte für Naturkosmetik zum Selbstmachen

Oh Honey! Das goldene Naturwunder ist weit mehr als ein süßer Brotaufstrich – es ist ein echtes Heil- und Beauty-Elixier. Schon deine Großeltern wussten: Ein Löffel Honig bei Erkältung wirkt wahre Wunder. Kein Mythos – die wertvollen Enzyme und Antioxidantien im Honig lindern Symptome, beruhigen Hals und stärken das Immunsystem.

Doch das ist längst nicht alles, was der "Bienensaft" draufhat. Honig pflegt, schützt und regeneriert – nicht nur von innen, sondern auch von außen. Er ist ein natürlicher Feuchtigkeitsspender, hilft bei Hautunreinheiten und verleiht stumpfem Haar neuen Glanz. Hier erfährst du, wie du das flüssige Gold in deiner Beauty-Routine clever einsetzt.

Warum Honig ein echter Beauty-Allrounder ist Honig ist prall gefüllt mit Vitaminen, Mineralstoffen, Enzymen und Antioxidantien – und genau das macht ihn so besonders. Er spendet intensiv Feuchtigkeit, wirkt antibakteriell, beruhigt gereizte Haut und hilft bei der Regeneration. Ob als Feuchtigkeitsboost fürs Gesicht, pflegende Haarmaske oder sanftes Peeling – das Naturprodukt lässt sich vielseitig einsetzen und ersetzt gleich mehrere gekaufte Kosmetikprodukte.

Wichtig: Verwende immer hochwertigen, unbehandelten Bio-Honig. Nur so bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe erhalten und deine DIY-Beautyprodukte können ihre volle Wirkung entfalten.

Welche Beauty-Produkte kann ich mit Honig selbst machen? Hier haben wir ein paar Beauty-Rezepte für dich zusammengestellt. Einige Zutaten, die nicht so leicht zu kaufen sind, haben wir dir verlinkt.

Noch ein Tipp vorweg: Da in selbstgemachter Kosmetik keine Konservierungsstoffe enthalten sind, solltest du immer nur kleinere Mengen anmischen. Sonst werden deine DIY-Produkte schnell schlecht und du musst sie wegwerfen. Das wäre ja schade drum!

1. Honig-Haarmaske bei kaputten Haaren It's time to shine – und zwar mit super gepflegten Haaren. Die bekommst du mit einer Haarmaske aus Honig und Eigelb! Klingt vielleicht ungewöhnlich, aber die Proteine im Eigelb ähneln dem Hauptbestandteil unserer Haare, dem Keratin (auch ein Protein). Eier haben daher eine reparierende Wirkung. In Kombination mit dem feuchtigkeitsspendenden Honig bekommt dein Haar sofort mehr Glanz.

Piotr Marcinski / Shutterstock Honig ins Haar? Ja, das pflegt enorm!

Du brauchst: 2 Eigelb, 2 EL Honig

So geht's:

Die Eier trennen Das Eigelb mit dem Honig gut vermischen – zack, so schnell ist deine Haarmaske fertig! Auftragen und für 30 Minuten einwirken lassen Mit lauwarmem Wasser auswaschen Tipp: Verdünnt mit ein wenig Wasser hat Honig sogar eine leicht aufhellende Wirkung. Er enthält nämlich geringe Mengen Wasserstoffperoxid. Richtig, das Zeug, das auch in Blondierungsmitteln steckt.

2. Honig-Gesichtsmaske für eine strahlende Haut Von Honig profitiert eigentlich jeder Hauttyp: Trockener Haut spendet er Feuchtigkeit und Unreinheiten heilen schneller ab, weil Honig antientzündlich wirkt. Für eine Maske mixt du Honig am besten mit Joghurt. Der wirkt ebenfalls feuchtigkeitsspendend und antibakteriell.

Du brauchst: 1 EL Honig, 1 EL Joghurt

So geht's:

Den Honig mit dem Joghurt mischen. Tadaa – schon ist deine Gesichtsmaske fertig! Auftragen und für 15-20 Minuten einwirken lassen Mit lauwarmem Wasser abwaschen Tipp: Bei unreiner Haut mischst du eine Maske aus Honig und Zitrone, um deine Haut intensiv zu reinigen. Weitere Gesichtsmasken-Rezepte für alle Hauttypen findest du auch bei Pinterest.

3. Honig-Peeling für weiche Lippen Ein Lip-Scrub hat gleich mehrere Vorteile: Trockene Hautschüppchen werden sanft entfernt, die Durchblutung wird angeregt und die Lippen sind danach schön rosig und prall.

Um ein Lippenpeeling selbst zu machen, brauchst du neben Honig, Speiseöl und Zucker. Der Zucker ist für den Peeling-Effekt verantwortlich, während das Öl zusätzlich feuchtigkeitsspendend wirkt. Und der Honig fördert die Heilung von eingerissenen Lippen.

Kevin Laminto / Unsplash Spröde-Lippen? Honig hilft!

Du brauchst: 1 TL Rohrzucker, 1 TL Honig, 1 TL Speiseöl ( z.B. Avocado-, Kokosnuss- oder Mandelöl)

So geht's:

Alle Zutaten mischen Vorsichtig für ein paar Sekunden auf den Lippen verreiben 5 Minuten einwirken lassen Mit lauwarmem Wasser abwaschen – schon hast du superweiche und gepflegte Lippen. Tipp: Viel hilft viel? Nicht hier! Das Peeling solltest du höchstens 2-mal die Woche auftragen, um deine Haut nicht zu strapazieren.

4. Pflegende Honig-Gesichtsreinigung Ein guter Start in den Tag – das klappt doch am besten mit einer erfrischenden Gesichtsreinigung. Klar kannst du ein Waschgel kaufen, aus Honig und Kräutertee kannst du es aber auch prima selbst herstellen.

Du brauchst: 180 ml Kräutertee (Kamille oder Pfefferminz), 1 EL Honig, 3 EL Kastilien-Seife, optional noch verschiedene Öle

So geht's:

Den Honig und den abgekühlten Tee mischen Die restlichen Zutaten zugeben und gut schütteln, damit sich alles gut verbindet Wie ein handelsübliches Waschgel verwenden 5. Handcreme bei trockenen Händen Auf der Suche nach einer reichhaltigen Handcreme ohne unnötige Zusatzstoffe? Dann ist dieses Rezept genau das richtige für dich! Honig bringt mit seinem leicht sauren pH-Wert die Haut wieder in Balance – und in Kombi mit Kokosöl wirkt die Creme gleich doppelt feuchtigkeitsspendend. Bienenwachs pflegt zusätzlich und schützt die Haut vor dem Austrocknen.

Du brauchst: 60 ml Kokosnussöl, 60 ml Mandelöl, 60 ml Olivenöl, 5 EL Bienenwachs-Drops, 1 EL Sheabutter, 1,5 EL Honig

So geht's:

1. Alle Zutaten außer dem Honig in der Mikrowelle erwärmen, bis eine flüssige Konsistenz entsteht

2. Den Honig untermischen

3. Alles in ein Glas geben und abkühlen lassen

4. Wie eine normale Handcreme verwenden.

Wichtig: Den Honig nicht über 40 Grad erhitzen, das zerstört die wertvollen Inhaltsstoffe.

Welcher Honig ist gut für Haut und Haare? Honig ist nicht gleich Honig. Und damit sind nicht die unterschiedlichen Sorten gemeint – sondern die Verarbeitung. Damit die gesundheitsfördernden Stoffe im Honig erhalten bleiben, muss in der Produktion einiges beachtet werden. Regionaler, unbehandelter Bio-Honig ist am besten geeignet, da er höhere Anforderungen erfüllt als importierter oder behandelter Honig.

FAQ: Honig in der Beauty-Routine Wie oft sollte ich Honigmasken anwenden? Ein- bis zweimal pro Woche reicht völlig aus. Häufigere Anwendungen können die Haut überpflegen oder irritieren – besonders bei empfindlicher Haut. Kann ich Honig auch bei sensibler Haut verwenden? Ja, grundsätzlich ist Honig sehr verträglich. Wenn du aber zu Allergien oder Rötungen neigst, teste die Maske vorher an einer kleinen Hautstelle. Wie lange sind selbstgemachte Honig-Produkte haltbar? Da DIY-Kosmetik ohne Konservierungsstoffe auskommt, solltest du sie im Kühlschrank lagern und innerhalb von ein bis zwei Wochen verbrauchen.