5 Sonnencreme-Mythen, die du nicht länger glauben solltest

Sonnencreme gehört zu den wichtigsten Produkten in der Hautpflege – und trotzdem wird kaum eines so häufig missverstanden. Auf Social Media kursieren viele Behauptungen über UV-Filter, Vitamin D oder angebliche Risiken. Dabei ist täglicher Sonnenschutz einer der wirksamsten Wege, um die Haut vor UV-Schäden, Pigmentflecken und vorzeitiger Hautalterung zu schützen.
Warum täglicher Sonnenschutz so wichtig ist
Viele verbinden Sonnencreme vor allem mit dem Schutz vor Sonnenbrand. Tatsächlich schützt sie aber vor deutlich mehr. UV-Strahlung kann langfristig Pigmentflecken, Elastizitätsverlust, Falten und Zellschäden verursachen. Gleichzeitig gilt sie als einer der wichtigsten Risikofaktoren für Hautkrebs. Wer täglich SPF verwendet, schützt daher zusätzlich zum Hautbild auch seine Gesundheit.
Infobox: Darum lohnt sich täglicher SPF• Kann das Risiko für Hautkrebs senken
• Schützt vor Pigmentflecken
• Verlangsamt lichtbedingte Hautalterung
• Hilft, Kollagen und Elastin zu erhalten
• Schützt auch an bewölkten Tagen
Die 5 größten Sonnencreme-Mythen im Faktencheck
Rund um Sonnenschutz gibt es kaum ein Beauty-Thema, über das so viele Halbwahrheiten kursieren. Diese fünf Behauptungen hören Dermatolog:innen besonders häufig.
Mythos 1: Sonnencreme allein schützt mich vollständig vor UV-Strahlen
Sonnencreme ist ein wichtiger Bestandteil des UV-Schutzes – sie sollte aber nicht die einzige Maßnahme sein. Dermatologe Dr. Steven Q. Wang von der Skin Cancer Foundation weist darauf hin, dass die meisten Menschen deutlich weniger Sonnencreme auftragen als nötig, um tatsächlich den Lichtschutzfaktor zu erreichen, der auf der Verpackung angegeben ist. Untersuchungen zeigen, dass viele lediglich ein Viertel bis die Hälfte der empfohlenen Menge verwenden.
Deshalb empfehlen Expert:innen, Sonnenschutz immer als Kombination verschiedener Maßnahmen zu betrachten. Neben SPF gehören dazu auch Schatten, Sonnenhüte, UV-Schutzkleidung und das Meiden der intensiven Mittagssonne. Besonders zwischen 10 und 14 Uhr ist die UV-Belastung am höchsten.
Wer den ganzen Tag im Freien verbringt, sollte außerdem regelmäßig nachcremen. Dabei wird oft unterschätzt, wie viel Produkt tatsächlich nötig ist: Für Gesicht und Hals gelten etwa zwei Fingerlängen Sonnencreme als Richtwert, für den gesamten Körper ungefähr die Menge eines Schnapsglases. Wer alle zwei Stunden nachcremt, verbraucht daher deutlich mehr Produkt, als die meisten vermuten.
Mythos 2: Chemische Sonnencremes sind gefährlich
Kaum ein Mythos ist derzeit so verbreitet. Auslöser waren Studien der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA, die zeigten, dass bestimmte UV-Filter nach dem Auftragen im Blut nachweisbar sind. Viele Menschen interpretierten dies als Gesundheitsrisiko.
Tatsächlich bedeutet "nachweisbar" jedoch nicht automatisch "schädlich". Aktuell gibt es keine belastbaren Belege dafür, dass zugelassene chemische UV-Filter Krebs verursachen oder den Hormonhaushalt negativ beeinflussen.
Expert:innen betonen deshalb immer wieder: Die Risiken ungeschützter UV-Strahlung sind deutlich besser belegt als mögliche Risiken durch Sonnenschutzmittel.
Mythos 3: Mineralische Sonnencremes sind automatisch besser für die Umwelt
Mineralische Sonnencremes gelten häufig als die umweltfreundlichere Wahl. So eindeutig ist die Datenlage jedoch nicht.
Zwar untersuchen Forschende seit Jahren mögliche Auswirkungen von UV-Filtern auf Korallenriffe. Allerdings wurden viele Studien unter Bedingungen durchgeführt, die mit der Realität im Meer wenig zu tun haben. Gleichzeitig gibt es Hinweise, dass auch mineralische Inhaltsstoffe wie Zinkoxid Auswirkungen auf Meeresorganismen haben könnten.
Die bisherige Forschung kommt daher zu keinem eindeutigen Ergebnis. Viel stärker als Sonnenschutzmittel beeinflussen Faktoren wie steigende Meerestemperaturen, Klimawandel und Überfischung den Zustand der Korallenriffe.
Mythos 4: Sonnencreme verursacht Vitamin-D-Mangel
Viele Menschen verzichten bewusst auf SPF, um ihre Vitamin-D-Produktion nicht zu beeinträchtigen.
Tatsächlich entsteht Vitamin D unter dem Einfluss von Sonnenlicht in der Haut. Dennoch zeigen Untersuchungen, dass die meisten Menschen trotz regelmäßiger Sonnencreme-Nutzung ausreichend Vitamin D produzieren. Der Hauptgrund: Kaum jemand trägt SPF in der theoretisch notwendigen Menge auf.
Sollten die Vitamin-D-Werte tatsächlich zu niedrig sein, empfehlen Expert:innen Nahrungsergänzungsmittel oder vitaminreiche Lebensmittel statt ungeschützter Sonnenbäder.
Mythos 5: Mineralische und chemische Sonnencremes funktionieren völlig unterschiedlich
Lange hieß es, mineralische Sonnencremes würden UV-Strahlen reflektieren, während chemische Filter sie absorbieren. Ganz so klar ist die Trennung jedoch nicht.
Neuere Erkenntnisse zeigen, dass beide Filtertypen den Großteil der UV-Strahlung aufnehmen und in Wärme umwandeln. Der Unterschied liegt deshalb eher darin, wie sich ein Produkt auf der Haut anfühlt, ob es einen weißen Film auf der Haut hinterlässt, wie gut es sich verteilen lässt und wie deine Haut es verträgt.
Entscheidend ist am Ende also nicht, ob du mineralisch oder chemisch wählst, sondern welchen Sonnenschutz du wirklich regelmäßig benutzt.
Welche Sonnencreme passt zu deinem Hauttyp?
Ob leichte Textur, mattierendes Finish oder mineralischer Filter: Die folgenden Sonnencremes sind in Deutschland erhältlich und eignen sich für unterschiedliche Hautbedürfnisse.
- Für leichte Alltags-Pflege: Das La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Invisible Fluid SPF 50+ ist ein sehr leichter Gesichtssonnenschutz mit hohem UV-Schutz. Es eignet sich besonders, wenn du ein Produkt suchst, das schnell einzieht und sich gut unter Make-up tragen lässt.
- Für Pigmentflecken und ungleichmäßigen Teint: Das Eucerin Pigment Control Sun Fluid LSF 50+ kombiniert hohen Sonnenschutz mit einer Pflegeformel, die gezielt bei Hyperpigmentierung und dunklen Flecken eingesetzt wird.
- Für einen mattierenden Drogerie-Sonnenschutz: Die Nivea UV Face Shine Control LSF 50 ist eine gut verfügbare Option aus der Drogerie und eignet sich besonders, wenn du ein weniger glänzendes Finish möchtest.
- Für ölige oder zu Unreinheiten neigende Haut: Die Eucerin Sun Gel-Creme Oil Control LSF 50+ ist auf ein mattierendes Hautgefühl ausgelegt und kann bei fettiger Haut angenehmer sein als reichhaltige Cremes.
- Für ein transparentes Finish: Das Garnier Ambre Solaire Super UV Water-Fluid Invisible LSF 50 ist eine leichte Option ohne starken weißen Film und eignet sich gut für den Alltag.
- Für alle, die mineralische Filter bevorzugen: Das Bioderma Photoderm Mineral Fluide SPF 50+ setzt auf mineralische UV-Filter und kann für empfindliche Hauttypen interessant sein.
Am Ende ist weniger entscheidend, ob eine Sonnencreme aus der Apotheke, der Drogerie oder einer Parfümerie kommt. Wichtig ist, dass sie zu deinem Hauttyp passt, sich angenehm anfühlt und du sie wirklich täglich benutzt. Denn selbst der beste SPF bringt wenig, wenn er im Badezimmerschrank liegen bleibt.
Worauf Dermatolog:innen bei Sonnencreme wirklich achten
Interessanterweise legen Expert:innen deutlich weniger Wert auf die Frage "chemisch oder mineralisch" als viele Verbraucher:innen.
Viel wichtiger sind:
- mindestens SPF 30
- Breitbandschutz gegen UVA- und UVB-Strahlen
- tägliche Anwendung
- ausreichende Menge
- regelmäßiges Nachcremen
Denn selbst die beste Sonnencreme schützt nicht, wenn sie nur gelegentlich oder zu sparsam verwendet wird. Genau darin sehen Dermatolog:innen die größte Schwachstelle beim Sonnenschutz im Alltag.
FAQ: Die wichtigsten Fragen zu Sonnencreme
Ja. UVA-Strahlen sind das ganze Jahr über vorhanden und tragen zur Hautalterung bei.
In der Regel nicht. Die aufgetragene Menge reicht meist nicht aus, um den angegebenen Schutzfaktor zu erreichen.
Bei Aufenthalt im Freien etwa alle zwei Stunden sowie nach dem Schwimmen oder starkem Schwitzen.
SPF 50 bietet etwas mehr Schutz, ersetzt aber keinesfalls das Nachcremen.
Wenn du viel Tageslicht abbekommst oder in Fensternähe sitzt, kann täglicher SPF sinnvoll sein. UVA-Strahlen dringen auch durch Fensterscheiben.