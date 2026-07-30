5 Sonnencreme-Mythen, die du nicht länger glauben solltest

Sonnencreme gehört zu den wichtigsten Produkten in der Hautpflege – und trotzdem wird kaum eines so häufig missverstanden. Auf Social Media kursieren viele Behauptungen über UV-Filter, Vitamin D oder angebliche Risiken. Dabei ist täglicher Sonnenschutz einer der wirksamsten Wege, um die Haut vor UV-Schäden, Pigmentflecken und vorzeitiger Hautalterung zu schützen.

Warum täglicher Sonnenschutz so wichtig ist Viele verbinden Sonnencreme vor allem mit dem Schutz vor Sonnenbrand. Tatsächlich schützt sie aber vor deutlich mehr. UV-Strahlung kann langfristig Pigmentflecken, Elastizitätsverlust, Falten und Zellschäden verursachen. Gleichzeitig gilt sie als einer der wichtigsten Risikofaktoren für Hautkrebs. Wer täglich SPF verwendet, schützt daher zusätzlich zum Hautbild auch seine Gesundheit.

Infobox: Darum lohnt sich täglicher SPF• Kann das Risiko für Hautkrebs senken

• Schützt vor Pigmentflecken

• Verlangsamt lichtbedingte Hautalterung

• Hilft, Kollagen und Elastin zu erhalten

• Schützt auch an bewölkten Tagen

Die 5 größten Sonnencreme-Mythen im Faktencheck Rund um Sonnenschutz gibt es kaum ein Beauty-Thema, über das so viele Halbwahrheiten kursieren. Diese fünf Behauptungen hören Dermatolog:innen besonders häufig.

Mythos 1: Sonnencreme allein schützt mich vollständig vor UV-Strahlen Sonnencreme ist ein wichtiger Bestandteil des UV-Schutzes – sie sollte aber nicht die einzige Maßnahme sein. Dermatologe Dr. Steven Q. Wang von der Skin Cancer Foundation weist darauf hin, dass die meisten Menschen deutlich weniger Sonnencreme auftragen als nötig, um tatsächlich den Lichtschutzfaktor zu erreichen, der auf der Verpackung angegeben ist. Untersuchungen zeigen, dass viele lediglich ein Viertel bis die Hälfte der empfohlenen Menge verwenden.

Deshalb empfehlen Expert:innen, Sonnenschutz immer als Kombination verschiedener Maßnahmen zu betrachten. Neben SPF gehören dazu auch Schatten, Sonnenhüte, UV-Schutzkleidung und das Meiden der intensiven Mittagssonne. Besonders zwischen 10 und 14 Uhr ist die UV-Belastung am höchsten.

Wer den ganzen Tag im Freien verbringt, sollte außerdem regelmäßig nachcremen. Dabei wird oft unterschätzt, wie viel Produkt tatsächlich nötig ist: Für Gesicht und Hals gelten etwa zwei Fingerlängen Sonnencreme als Richtwert, für den gesamten Körper ungefähr die Menge eines Schnapsglases. Wer alle zwei Stunden nachcremt, verbraucht daher deutlich mehr Produkt, als die meisten vermuten.

Mythos 2: Chemische Sonnencremes sind gefährlich Kaum ein Mythos ist derzeit so verbreitet. Auslöser waren Studien der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA, die zeigten, dass bestimmte UV-Filter nach dem Auftragen im Blut nachweisbar sind. Viele Menschen interpretierten dies als Gesundheitsrisiko.

Tatsächlich bedeutet "nachweisbar" jedoch nicht automatisch "schädlich". Aktuell gibt es keine belastbaren Belege dafür, dass zugelassene chemische UV-Filter Krebs verursachen oder den Hormonhaushalt negativ beeinflussen.

Expert:innen betonen deshalb immer wieder: Die Risiken ungeschützter UV-Strahlung sind deutlich besser belegt als mögliche Risiken durch Sonnenschutzmittel.

Mythos 3: Mineralische Sonnencremes sind automatisch besser für die Umwelt Mineralische Sonnencremes gelten häufig als die umweltfreundlichere Wahl. So eindeutig ist die Datenlage jedoch nicht.

Zwar untersuchen Forschende seit Jahren mögliche Auswirkungen von UV-Filtern auf Korallenriffe. Allerdings wurden viele Studien unter Bedingungen durchgeführt, die mit der Realität im Meer wenig zu tun haben. Gleichzeitig gibt es Hinweise, dass auch mineralische Inhaltsstoffe wie Zinkoxid Auswirkungen auf Meeresorganismen haben könnten.

Die bisherige Forschung kommt daher zu keinem eindeutigen Ergebnis. Viel stärker als Sonnenschutzmittel beeinflussen Faktoren wie steigende Meerestemperaturen, Klimawandel und Überfischung den Zustand der Korallenriffe.

Mythos 4: Sonnencreme verursacht Vitamin-D-Mangel Viele Menschen verzichten bewusst auf SPF, um ihre Vitamin-D-Produktion nicht zu beeinträchtigen.

Tatsächlich entsteht Vitamin D unter dem Einfluss von Sonnenlicht in der Haut. Dennoch zeigen Untersuchungen, dass die meisten Menschen trotz regelmäßiger Sonnencreme-Nutzung ausreichend Vitamin D produzieren. Der Hauptgrund: Kaum jemand trägt SPF in der theoretisch notwendigen Menge auf.

Sollten die Vitamin-D-Werte tatsächlich zu niedrig sein, empfehlen Expert:innen Nahrungsergänzungsmittel oder vitaminreiche Lebensmittel statt ungeschützter Sonnenbäder.

Mythos 5: Mineralische und chemische Sonnencremes funktionieren völlig unterschiedlich Lange hieß es, mineralische Sonnencremes würden UV-Strahlen reflektieren, während chemische Filter sie absorbieren. Ganz so klar ist die Trennung jedoch nicht.

Neuere Erkenntnisse zeigen, dass beide Filtertypen den Großteil der UV-Strahlung aufnehmen und in Wärme umwandeln. Der Unterschied liegt deshalb eher darin, wie sich ein Produkt auf der Haut anfühlt, ob es einen weißen Film auf der Haut hinterlässt, wie gut es sich verteilen lässt und wie deine Haut es verträgt.

Entscheidend ist am Ende also nicht, ob du mineralisch oder chemisch wählst, sondern welchen Sonnenschutz du wirklich regelmäßig benutzt.

Welche Sonnencreme passt zu deinem Hauttyp? Ob leichte Textur, mattierendes Finish oder mineralischer Filter: Die folgenden Sonnencremes sind in Deutschland erhältlich und eignen sich für unterschiedliche Hautbedürfnisse.

Worauf Dermatolog:innen bei Sonnencreme wirklich achten Interessanterweise legen Expert:innen deutlich weniger Wert auf die Frage "chemisch oder mineralisch" als viele Verbraucher:innen.

Viel wichtiger sind:

mindestens SPF 30

Breitbandschutz gegen UVA- und UVB-Strahlen

tägliche Anwendung

ausreichende Menge

regelmäßiges Nachcremen Denn selbst die beste Sonnencreme schützt nicht, wenn sie nur gelegentlich oder zu sparsam verwendet wird. Genau darin sehen Dermatolog:innen die größte Schwachstelle beim Sonnenschutz im Alltag.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu Sonnencreme Muss ich auch im Winter SPF tragen? Ja. UVA-Strahlen sind das ganze Jahr über vorhanden und tragen zur Hautalterung bei. Reicht Make-up mit Lichtschutzfaktor aus? In der Regel nicht. Die aufgetragene Menge reicht meist nicht aus, um den angegebenen Schutzfaktor zu erreichen. Wie oft sollte ich Sonnencreme nachtragen? Bei Aufenthalt im Freien etwa alle zwei Stunden sowie nach dem Schwimmen oder starkem Schwitzen. Ist SPF 50 deutlich besser als SPF 30? SPF 50 bietet etwas mehr Schutz, ersetzt aber keinesfalls das Nachcremen. Brauche ich Sonnenschutz auch im Büro? Wenn du viel Tageslicht abbekommst oder in Fensternähe sitzt, kann täglicher SPF sinnvoll sein. UVA-Strahlen dringen auch durch Fensterscheiben.