Anti-Frizz-Produkte im Test

Gerade noch glatt geföhnt und kurz darauf stehen die ersten Härchen ab? Frizz kann selbst ein sorgfältiges Styling innerhalb kürzester Zeit zunichtemachen. Besonders trockene, strapazierte und lockige Haare reagieren empfindlich auf Luftfeuchtigkeit, Reibung und Hitze.

Aber keine Sorge. Du brauchst keine komplizierte Pflegeroutine, um deine Haare zu bändigen. Oft machen bereits das richtige Produkt, eine schonende Föhntechnik und wenige Tropfen Öl einen sichtbaren Unterschied. Die besten Anti-Frizz-Produkte findest du in unserer Bilder-Galerie. Die Styling-Profis Andreas Wild und Janina Ehrenberg erklären, wie Frizz entsteht und wie du ihn vermeidest.

Was ist Frizz eigentlich? Als Frizz werden einzelne krisselige oder abstehende Haare bezeichnet, durch die eine Frisur unruhig und aufgeplustert wirkt. Der englische Begriff "frizz" bedeutet so viel wie "sich kräuseln".

"Schon wenn einzelne Haare krisselig herausstehen, wirkt die ganze Frisur ungleichmäßig und fransig", erklärt Stylist Andreas Wild. Frizz kann sowohl in den Längen und Spitzen als auch am Ansatz auftreten. Besonders häufig betrifft er trockenes, strapaziertes, welliges oder lockiges Haar.

Wie entsteht Frizz? Jedes Haar ist von einer äußeren Schuppenschicht umgeben. Bei gesundem, ausreichend gepflegtem Haar liegen diese feinen Schuppen relativ glatt übereinander. Ist das Haar trocken oder geschädigt, stellt sich die Schuppenschicht leichter auf.

Durch die kleinen Zwischenräume kann Feuchtigkeit aus der Luft ins Haar gelangen. Das Haar quillt ungleichmäßig auf und verliert seine glatte Form – einzelne Strähnen kräuseln sich oder stehen ab. Lockige und naturkrause Haare sind häufig stärker betroffen, weil ihre Struktur die natürliche Verteilung des Talgs von der Kopfhaut bis in die Spitzen erschwert.

Auch diese Faktoren können Frizz begünstigen:

häufiges Föhnen oder Glätten bei hoher Temperatur

Reibung durch Handtücher, Mützen oder Kopfkissen

aggressive Shampoos und zu häufiges Waschen

chemische Behandlungen wie Färben oder Blondieren

fehlende Feuchtigkeitspflege

hohe Luftfeuchtigkeit Infobox: Warum ist Frizz im Herbst und Winter besonders häufig?Trockene Heizungsluft entzieht dem Haar Feuchtigkeit, während Regen und hohe Luftfeuchtigkeit die aufgeraute Haarstruktur aufquellen lassen. Gleichzeitig erzeugt die Reibung an Mützen, Schals und Pullovern elektrostatische Ladung. Dadurch können die Haare zusätzlich abstehen oder fliegen. Die besten Tipps gegen elektrische Haare findest du hier.

Die richtige Pflege schützt vor Frizz Da trockene und aufgeraute Haare besonders schnell frizzig werden, beginnt die Gegenstrategie bereits beim Waschen. Verwende ein mildes, feuchtigkeitsspendendes Shampoo und trage anschließend eine Pflege auf die Längen und Spitzen auf.

Stylist Andreas Wild empfiehlt, regelmäßig eine Haarkur anstelle einer klassischen Spülung zu verwenden. Sie pflegt meist intensiver und kann dabei helfen, die Haaroberfläche geschmeidiger wirken zu lassen. Ein Anti-Frizz-Serum oder wenige Tropfen Haaröl schließen die Routine ab, reduzieren abstehende Härchen und schützen das Haar vor neuer Feuchtigkeit.

Du brauchst jedoch nicht automatisch Shampoo, Conditioner, Maske, Öl und Serum gleichzeitig. Zu viele reichhaltige Produkte können besonders feines Haar beschweren. Starte mit einer Feuchtigkeitspflege und einem leichten Leave-in-Produkt und passe die Routine an deinen Haartyp an. Geeignete Anti-Frizz-Produkte findest du in unserer Bilder-Galerie.

Diese Produkte helfen gegen krisselige Haare Welches Anti-Frizz-Produkt zu dir passt, hängt von deiner Haarstruktur und dem gewünschten Effekt ab:

Anti-Frizz-Spray: eignet sich für eine leichte Pflege und kann vor dem Föhnen aufgetragen werden

eignet sich für eine leichte Pflege und kann vor dem Föhnen aufgetragen werden Leave-in-Conditioner: spendet Feuchtigkeit, ohne ausgespült zu werden

spendet Feuchtigkeit, ohne ausgespült zu werden Serum: glättet die Haaroberfläche und bändigt einzelne abstehende Härchen

glättet die Haaroberfläche und bändigt einzelne abstehende Härchen Haaröl: pflegt vor allem trockene Längen und Spitzen

pflegt vor allem trockene Längen und Spitzen Haarmaske: versorgt trockenes oder strapaziertes Haar intensiver

versorgt trockenes oder strapaziertes Haar intensiver Hitzeschutz: schützt vor zusätzlichen Schäden durch Föhn, Glätteisen oder Lockenstab Bei feinem Haar sind leichte Sprays und Seren meist besser geeignet. Dickes, trockenes oder lockiges Haar verträgt häufig reichhaltigere Cremes und Öle. Beginne immer mit einer kleinen Menge und gib nur bei Bedarf mehr ins Haar.

Schnelle Tricks, die Frizz sofort bändigen Sind die Haare trotz guter Pflege frizzig, ist guter Rat teuer. Oder etwa doch nicht? Ehrenbergs Tipp: "Öl wirkt wahre Wunder gegen Frizz, das Haar wird quasi glatt poliert!" Nimm hierfür einfach eine kleine Menge hochwertiges Pflanzen-Öl, zum Beispiel Kokos- oder Olivenöl, und verreibe es in den Handflächen. Dann verteilst du es vorsichtig zuerst in den durstigen Spitzen und anschließend in den Haarlängen. Durch die Reihenfolge vermeidest du, dass die Haare fettig aussehen.

Um der elektrostatischen Aufladung der Haare entgegenzuwirken, empfiehlt Andreas Wild einen Ionen-Föhn. "Toll sind außerdem Seidenbezüge für das Kopfkissen. Darauf rauen die Haare im Schlaf nicht auf", erklärt der Experte.

So bekommst du abstehende Härchen am Ansatz glatt Kurze Härchen am Scheitel sind nicht immer Haarbruch. Häufig handelt es sich um nachwachsende sogenannte Babyhaare, die noch nicht lang genug sind, um sich in die Frisur einzufügen.

Styling-Expertin Janina Ehrenberg empfiehlt einen Hauch Haarspray. Sprühe es jedoch nicht direkt auf den Ansatz, da die Haare dadurch schnell verkleben. Gib stattdessen etwas Haarspray auf eine saubere Babybürste, Zahnbürste oder Styling-Bürste und streiche damit sanft über die abstehenden Härchen.

Reichhaltige Öle solltest du am Ansatz nur sehr sparsam verwenden. Sie können feines Haar beschweren und schnell fettig wirken lassen.

Welche Bürste eignet sich bei Frizz? Eine Bürste mit weichen oder abgerundeten Borsten gleitet besonders sanft durch das Haar. Naturborsten können den natürlichen Talg von der Kopfhaut in den Längen verteilen und dadurch für mehr Glanz sorgen. Für lockiges Haar eignet sich häufig ein grobzinkiger Kamm oder eine spezielle Entwirrbürste besser.