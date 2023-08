In diesem Artikel: Warum sollte ich mir überhaupt die Haare föhnen?

Mehr Volumen, der richtige Schwung oder einfach schnell trockene Haare nach dem Duschen – mit einem Föhn hast du deine Haare schnell und einfach unter Kontrolle. Allerdings ist es gar nicht so leicht, ein passendes Modell zu finden.

Wie viel Watt sind eigentlich genug? Brauchst du eine große oder eine kleine Düse? Wir verraten dir, was du für einen Haarföhn brauchst und wie du das perfekte Modell findest.

Warum sollte ich mir überhaupt die Haare föhnen? Du bist eher ein Föhnmuffel und lässt deine Haare lieber an der Luft trocknen? Wunderbar, denn für dein Haar ist das auf Dauer schonend und gesund. Wenn aber mal ein schneller Aufbruch angesagt ist oder die Haare an einem Bad Hair Day verrücktspielen, kann ein Griff zum Föhn Wunder bewirken. Du kannst aber auch aus deinen glatten Haaren eine voluminöse Mähne zaubern. Oder du bändigst deine Lockenpracht zu sanften Wellen.

Kurzum: Egal, ob du mal deine Frisur aufpeppen willst oder einfach nur nicht mehr ständig mit nassen Haaren loslaufen willst – ein Föhn lohnt sich! Aber Föhn ist nicht gleich Föhn. Locken trocknen anders als glatte Haare, feine anders als dicke. Wie aber das richtige Modell finden?

Worauf muss ich achten, wenn ich einen Föhn kaufe? Wenn du vor dem Föhnregal stehst, achte auf diese Kriterien, damit du am Ende nicht deine Haare, dein Portemonnaie oder deinen Geduldsfaden zu sehr strapazierst:

Es gibt eine Kaltstufe: Mit kalter Luft zu föhnen dauert zwar etwas länger, heiße Luft macht dafür die Haare kaputt und strohig. Deshalb sollte immer eine Kaltstufe in deinem Föhn sein, das hilft auch dabei, die Frisur am Ende zu fixieren.

Das Kabel ist lang genug: Über Kopf, rechts, links, nochmal von oben: Beim Föhnen brauchst du Bewegungsfreiheit, entsprechend lang muss das Kabel sein. Für besonders Bewegungsfreudige gibt es Modelle mit einer Kabellänge von über 2,5 Metern, wenn du ein kleineres Bad hast, reicht aber der Standard von 1,8 bis 2 Metern völlig aus. Alles darüber hinaus kann sonst auch gerne mal im Weg hängen.

Der Föhn ist qualitativ hochwertig: Achte darauf, dass der Föhn keine wackeligen Einzelteile oder Verbindungen hat, die Aufsätze gut passen und sich das Material hochwertig anfühlt. Sonst geht das Ding schnell kaputt und du kannst dich sogar verbrennen oder einen Stromschlag bekommen. Damit sich keine Haare in dem Gebläse verheddern, gibt es außerdem Föhne mit engen Luftfiltern oder Kappen am hinteren Ende.

Die Optik stimmt: Natürlich ist das Aussehen bei einem Haushaltsgerät nicht das Entscheidende, aber du willst am Ende auch nicht mit einem klobigen Apparat dastehen. Am besten ist es, wenn du das Gerät also vorher in echt sehen kannst, zum Beispiel als Ausstellerstück.

Föhn-Guide: Welcher Föhn passt zu mir? Die Kriterien eines guten Föhns kennst du jetzt. Aber welches Modell passt zu dir? Jeder Haartyp und jede Frisur hat schließlich andere Bedürfnisse und braucht entsprechend eine andere Behandlung. Wir verraten dir, welches Modell deine individuellen Anforderungen erfüllt:

Lange Haare nicht zu heiß föhnen Eine lange Mähne braucht am längsten zum Trocknen, auch mit Föhn. Kaufe dir deshalb ein größeres Modell, um mehr Fläche auf einmal trocknen zu können. Gleichzeitig sind die Spitzen bei langen Haaren oft besonders trocken und deshalb empfindlich, achte also darauf, dass der Föhn nicht zu heiß wird.

Der schonende Föhn: Der Philips DryCare Prestige Haartrockner trocknet lange Haare besonders schonend durch eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen Feuchtigkeitsschutz. Wegen seiner 2300 Watt dauert das aber trotzdem nicht ewig. Hier findest du ihn auf amazon.de.

Dicke Haare brauchen einen Power-Föhn

Viel Haar braucht viel Power, also Watt. 2000 Watt sind dabei ausreichend, deutlich schneller trocknen die Haare aber mit 2200 oder 2300 Watt. Weil dicke Haare auch meistens länger zum Trocknen brauchen, solltest du darauf achten, dass das Modell nicht zu viel wiegt, sonst wird das Styling irgendwann ziemlich anstrengend. Ab ungefähr 650 Gramm ohne Kabel kann das Gerät auf Dauer schwer werden.

Der Power-Föhn: Der Remington Ionen-Haartrockner bringt ordentlich Leistung mit (2400 Watt!) und ist dabei schön leicht. Hier kannst du ihn bei amazon.de bestellen.

Diffuser sind die Rettung für Locken

Wusstest du, dass deine Lockenpracht nach dem Föhnen gar nicht zwangsläufig wie ein geplatztes Sofakissen aussehen muss?! Spezielle tellerförmige Föhnaufsätze, genannt Diffusor, machen den Luftstrom sanfter und simulieren das Trocknen an der Luft. So werden die Haare voluminös, verfilzen nicht und der Steckdosen-Look bleibt dir erspart.

Der Diffuser-Föhn: Der Salon Air Brilliance von BaByliss wiegt nur etwa 500 Gramm, bringt mit 2200 Watt aber ordentlich Power mit. Bestelle ihn hier ganz bequem über Amazon.de.

Feine und kurze Haare mögen es eher sanft Feine oder kurze Haare sollten dagegen nicht zu stark durchgepustet werden, maximal 2000 Watt reichen also locker aus, denn bei zu viel Leistung fliegen die Strähnen sonst kreuz und quer. Diffuser-Aufsätze sorgen außerdem für mehr Volumen, Frauen mit Kurzhaarfrisuren freuen sich über Präzisionsaufsätze.

Der sanfte Föhn: Der Remington Ionen Air 3D hat ein modernes Design, 1800 Watt und ein besonders langes Kabel, längere Haare saugt er allerdings manchmal ein. Hier bei amazon.de bestellen.

Wer Volumen will, braucht spezielle Aufsätze Für aufwändigere Frisuren gibt es verschiedene Aufsätze, die bei vielen Modellen dazugehören. Wenn du gerne mehr Volumen in dein Haar zaubern möchtest, hole dir einen Föhn mit Diffuser. Aufwendige Frisuren können mit engeren Düsen von 1,5 bis 2 Zentimetern Breite ganz präzise gestylt werden. Auch hierfür sollte der Föhn nicht zu schwer sein.

Der Föhn für Styling und Volumen: Ganz gut erfüllt der Braun Satin Hair diese Kriterien. Er hat einen Diffusor und eine professionelle Styling-Düse für genaues Föhnen. Außerdem hat er einen Überhitzungsschutz, der sicherstellt, dass die Haare getrocknet, aber nicht geröstet werden. Hier ganz einfach bei amazon.de bestellen.

Klappbare Reis-Föhns für unterwegs

Für Frauen, die viel unterwegs sind, gibt es spezielle Reise-Föhns, die besonders klein und leicht sind. Allerdings haben die meistens auch weniger Leistung und außerdem oft keine Kaltstufe. Schaue deshalb nach einem Modell, das nicht zu schwer und zu groß ist, aber trotzdem deine Haare effizient und schonend trocknet.

Der kleine, aber feine Föhn: Den Reisehaartrockner von Beurer ist wegen seines klappbaren Griffs platzsparend, hat mit 2200 Watt und einer Kaltstufe aber trotzdem alle wichtigen Leistungen. Hier bei amazon.de bestellen.

Wie föhne ich richtig? 3 Tipps Du hast den perfekten Haartrockner für dich gefunden, also föhnst du drauf los. Damit deine Haare danach so schön und gesund wie möglich aussehen, haben wir hier noch 3 Tipps:

1. Föhne nicht zu heiß

Sind die Haare nass, dehnen sich die Wassermoleküle in der Haarstruktur bei Hitze aus und machen sie damit kaputt. Aber auch bei trockenen Haaren kann eine zu hohe Temperatur die Haare und die Kopfhaut zerstören, das ist das schnellere Trocknen nicht wert. In einer Studie wurde herausgefunden, dass es für die Haare am schonendsten ist, sie zunächst an der Luft trocknen lassen, bis sie nur noch feucht sind. Dann föhnst du sie bei kalter Temperatureinstellung und mit einem Abstand von 15 Zentimetern trocken.

2. Trage Hitzeschutz auf

Föhne und glätte deine Haare NIE ohne Hitzeschutz. Der verhindert, dass deine Haare durch die Strapazen strohig werden und kaputtgehen.

3. Von unten für Volumen, von oben für Glanz

Gerade einer kurzen, fransigen Frisur kannst du mehr Volumen verleihen, indem du sie ein paar Mal gegen den Strich föhnst. Willst du lieber ein glattes und ordentliches Ergebnis? Dann föhne von oben herunter.

Egal ob Föhnmuffel oder Frisurexpertin – mit dem richtigen Haartrockner wird dein Alltag ein kleines bisschen leichter. Achte aber bei jedem Modell darauf, dass die Qualität stimmt, sonst geht das Gerät (oder dein Haar) schnell kaputt.

