Ob du noch ein Weihnachtsgeschenk suchst, mit neuer Sportkleidung frische Motivation ins Training bringen oder deine Routine mit Supplements ergänzen möchtest: Zur Black Week findest du bei ESN und lululemon ausgewählte Angebote. Hier findest du die aktuellen Aktionen im Überblick und worauf du bei den Deals achten solltest.

ESN: Bis zu 70 Prozent Rabatt auf Daily Deals

Canva / Hersteller ​Die besten Deals zur Black Week bei ESN​

Proteinprodukte, Kreatin oder Riegel: Wer seine Trainingsroutine ergänzen möchte, findet bei ESN verschiedene Produktkategorien. Die höchsten angekündigten Rabatte beziehen sich auf die Daily Deals mit bis zu 70 Prozent Nachlass. Der maximale Rabatt gilt also nicht pauschal für das gesamte Sortiment.

Die wechselnden Tagesangebote starten laut Aktionsseite jeweils um 8 Uhr und gelten bis 8 Uhr am Folgetag – oder solange der Vorrat reicht. Ein Blick auf das konkrete Angebot lohnt sich deshalb besonders dann, wenn du ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Geschmacksrichtung suchst.

Die Aktion im Überblick:

Rabatt: bis zu 70 Prozent auf Daily Deals

bis zu 70 Prozent auf Daily Deals Auswahl: wechselnde Tagesangebote

wechselnde Tagesangebote Gültigkeit: jeweils bis zum folgenden Morgen oder solange der Vorrat reicht

jeweils bis zum folgenden Morgen oder solange der Vorrat reicht Aktionszeitraum: vom 22.11. bis zum 02.12. gibt es täglich Deals Daily Deals bei ESN ansehen

lululemon: Bis zu 50 Prozent auf ausgewählte Styles

Canva / Hersteller ​Die besten Deals zur Black Week bei lululemon​

Leggings fürs Workout, Shorts für die Laufrunde oder ein Yoga-BH: Bei lululemon stehen ausgewählte Styles mit bis zu 50 Prozent Rabatt im Mittelpunkt der Aktion. In der Rubrik "We Made Too Much" findest du reduzierte Sportkleidung, darunter auch Trainingstops.

Entscheidend ist dabei das einzelne Angebot: Prüfe bei deinem Wunschmodell, welche Größe und Farbe zum angezeigten Preis verfügbar ist. Die Rabattobergrenze bedeutet nicht, dass jeder reduzierte Artikel den maximalen Nachlass erhält.

Die Aktion im Überblick:

Rabatt: bis zu 50 Prozent auf ausgewählte Styles

bis zu 50 Prozent auf ausgewählte Styles Auswahl: unter anderem Leggings, Laufshorts, Yoga-BHs und Trainingstops

unter anderem Leggings, Laufshorts, Yoga-BHs und Trainingstops Beim Kauf beachten: Preis und Verfügbarkeit der gewünschten Variante prüfen Reduzierte Styles bei lululemon ansehen