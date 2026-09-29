Trägst du die richtige BH-Größe?

Ein gut sitzender BH sollte deine Brust stützen, ohne zu drücken, einzuschneiden oder ständig zu verrutschen. Trotzdem greifen viele Frauen jahrelang zur gleichen Größe – selbst wenn diese längst nicht mehr zu ihrem Körper oder zum jeweiligen Modell passt.

Dabei kannst du schon mit wenigen Checks erkennen, ob Unterbrustband und Körbchen richtig sitzen. Wir erklären, worauf es ankommt und wie du deine BH-Größe selbst ermittelst.

Infobox: Expertinnen-Check Jenny Altman ist eine US-amerikanische Stil- und Wäscheexpertin, die unter anderem für die Unterwäschemarke Aerie gearbeitet hat. Sie beschäftigt sich mit der richtigen Passform von BHs und erklärt, warum die verbreiteten Größen 75B und 80C nicht automatisch für besonders viele Frauen geeignet sind. Ihr wichtigster Rat: Verlass dich nicht allein auf die Zahl und den Buchstaben auf dem Etikett. Entscheidend ist, wie der BH an deinem Körper sitzt.

Warum die richtige BH-Größe so wichtig ist Die BH-Größe besteht aus zwei Werten: Die Zahl bezeichnet die Weite des Unterbrustbands, der Buchstabe die Körbchengröße. Beide hängen unmittelbar zusammen. Ein C-Cup ist deshalb nicht immer gleich groß: Das Körbchen eines BHs in 85C bietet mehr Volumen als das eines Modells in 70C.

Der größte Teil des Halts sollte vom Unterbrustband kommen. Die Träger stabilisieren lediglich und sorgen dafür, dass die Cups an ihrem Platz bleiben. Ist das Band zu weit, versuchen viele, den fehlenden Halt mit kürzeren Trägern auszugleichen. Das kann zu Druckstellen und schmerzenden Schultern führen. Zu kleine Körbchen können dagegen einschneiden, die Brust zusammendrücken oder den Mittelsteg vom Körper abheben lassen.

Auch deine einmal ermittelte Größe ist nicht in Stein gemeißelt. Sie kann sich durch Gewichtsschwankungen, hormonelle Veränderungen, Schwangerschaft, Stillzeit oder Sport verändern. Zusätzlich unterscheiden sich Passform und Schnitt je nach Marke und BH-Modell.

BH-Passform prüfen: 5 Anzeichen, dass dein BH nicht richtig sitzt Eine erste Größenberechnung ist hilfreich, ersetzt aber nicht die Anprobe. Mit den folgenden fünf Checks findest du heraus, ob dein BH dich richtig stützt oder ob du eine andere Größe beziehungsweise Passform testen solltest.

1. Das Unterbrustband rutscht oder wandert nach oben "Wenn du den BH an den engsten Häkchen verschlossen hast und das Unterbrustband sich am Rücken immer noch bewegen lässt, ist der BH zu groß", erklärt Altman. Das Band gibt der Brust den meisten Halt, die Träger unterstützen nur zusätzlich. Übrigens hast du auch mehr Dekolleté, wenn dein Unterbrustband perfekt sitzt.

Ein neuer BH sollte im lockersten Haken fest und waagerecht sitzen. So kannst du ihn später enger stellen, wenn das Material mit der Zeit nachgibt. Das Band darf nicht schmerzhaft einschneiden, sollte sich aber auch nicht ohne Widerstand vom Körper wegziehen lassen.

Schnelltest: Hebe beide Arme an und bewege dich etwas. Bleibt das Band parallel zum Boden und die Brust vollständig in den Cups, sitzt es wahrscheinlich richtig.

2. Deine Träger schneiden ein und die Schultern schmerzen Sehr straff eingestellte Träger sollen häufig ein zu weites Unterbrustband ausgleichen. Das Gewicht der Brust lastet dann überwiegend auf den Schultern, obwohl das Band den größten Teil der Stützarbeit übernehmen sollte. In diesem Fall kann eine kleinere Unterbrustweite in Kombination mit einem größeren Körbchen besser passen.

"Viele Frauen haben eine Scheu vor D", sagt Altman. Dafür gibt es jedoch keinen Grund: Der Buchstabe allein sagt weder etwas über deine Figur noch über die tatsächliche Größe deiner Brust aus. Entscheidend ist immer die Kombination aus Unterbrustweite und Körbchen.

Rutschen die Träger dagegen ständig von den Schultern, sind sie nicht zwangsläufig zu lang eingestellt. Auch ein zu weites Unterbrustband, deine Schulterform oder ein ungünstiger Trägerabstand können dahinterstecken.

Infobox: So prüfst du die UnterbrustweiteDas Unterbrustband sollte fest sitzen und rund um den Körper parallel zum Boden verlaufen. Rutscht es am Rücken nach oben, ist es meist zu weit – auch dann, wenn du die Träger bereits enger gestellt hast. Probiere in diesem Fall eine kleinere Unterbrustweite mit einem größeren Körbchen, zum Beispiel 75B statt 80A oder 70C statt 75B. Das Körbchenvolumen bleibt bei diesen Nachbargrößen ungefähr gleich, während das Band enger sitzt. Ein neuer BH sollte dabei bereits im lockersten Haken ausreichend Halt geben.

3. Die Brust quillt über den Rand oder seitlich heraus Entsteht am oberen oder seitlichen Cup-Rand eine sichtbare Wölbung, ist das Körbchen meist zu klein oder die Cup-Form passt nicht zu deiner Brust. Auch der kurze Mittelsteg zwischen den Cups liefert einen Hinweis. Bei vielen Bügel-BHs sollte er flach am Brustbein anliegen. Schwebt er darüber, brauchst du häufig ein größeres Körbchen.

Achte bei der Anprobe darauf, das gesamte Brustgewebe in den Cup zu legen. Beuge dich dafür leicht nach vorn und streiche die Brust mit der Hand von der Seite beziehungsweise unter der Achsel nach vorn ins Körbchen. Erst danach kannst du die Passform zuverlässig beurteilen.

Ausnahme: Bei bestimmten bügellosen BHs oder sehr tief ausgeschnittenen Modellen kann der Steg konstruktionsbedingt nicht vollständig anliegen.

4. Du kaufst jeden BH in derselben Größe Ein T-Shirt-BH, eine Balconette, ein Push-up und ein Vollschalen-BH sitzen unterschiedlich. Auch Marken verwenden nicht immer exakt dieselben Schnitte und Größensysteme. Deshalb kann dir ein Push-up in 75C passen, während du bei einem Vollschalenmodell 75B oder 75D benötigst.

Altman vergleicht das mit Jeans: Auch dort passt dir je nach Schnitt nicht zwangsläufig dieselbe Größe. Betrachte deine BH-Größe daher als Ausgangspunkt für die Anprobe, nicht als unumstößliche Zahl. Entscheidend ist, dass Band, Cups, Träger und Steg bei dem konkreten Modell richtig sitzen.

5. Dein BH spannt nur zu bestimmten Zeiten im Zyklus Kurz vor der Periode können die Brüste durch hormonelle Schwankungen empfindlicher, schwerer oder etwas größer werden. Ein BH, der an anderen Tagen bequem sitzt, kann dann plötzlich drücken oder am Cup-Rand einschneiden.

Wenn du deutliche Veränderungen bemerkst, können ein weicher BH ohne Bügel, ein elastisches Bralette oder ein zweites Modell mit etwas mehr Platz für diese Zyklusphase angenehm sein. Am besten misst und probierst du neue BHs zu einem Zeitpunkt, an dem sich deine Brust für dich typisch anfühlt.

So misst du deine BH-Größe zu Hause Du brauchst nur ein weiches Maßband. Miss möglichst direkt auf der Haut oder über einem ungepolsterten BH und halte das Band parallel zum Boden.

Unterbrustumfang: Führe das Maßband direkt unter der Brust eng um den Körper, ohne die Luft anzuhalten. Der Wert bestimmt die Unterbrustweite, etwa 70, 75 oder 80.

Führe das Maßband direkt unter der Brust eng um den Körper, ohne die Luft anzuhalten. Der Wert bestimmt die Unterbrustweite, etwa 70, 75 oder 80. Brustumfang: Miss locker an der vollsten Stelle der Brust. Das Maßband darf das Gewebe nicht zusammendrücken.

Miss locker an der vollsten Stelle der Brust. Das Maßband darf das Gewebe nicht zusammendrücken. Größe bestimmen: Die Differenz zwischen beiden Werten dient als Orientierung für die Körbchengröße. Prüfe anschließend die Größentabelle der jeweiligen Marke, da die Passformen variieren können. Die errechnete Größe ist nur ein Ausgangspunkt. Probiere bei Bedarf auch eine Nachbargröße an.

Infobox: Was sind Nachbargrößen? Nachbargrößen – auch Kreuzgrößen genannt – haben ein ungefähr vergleichbares Körbchenvolumen, aber eine andere Unterbrustweite. Ist bei 80C das Band zu locker, kannst du 75D testen. Ist das Band zu eng, kommt 85B infrage.

Dabei gilt: Eine Bandgröße kleiner bedeutet einen Cup-Buchstaben größer – und umgekehrt. Die Größen sind ähnlich, aber aufgrund unterschiedlicher Schnitte nicht vollkommen identisch.

Wann sich eine professionelle BH-Beratung lohnt Wenn du trotz Ausmessen nicht weiterkommst oder deine BHs regelmäßig drücken, lohnt sich eine Beratung in einem Dessous-Fachgeschäft. Dort kann eine geschulte Fachkraft nicht nur deine Maße bestimmen, sondern auch einschätzen, welcher Schnitt zu deiner Brustform passt. Denn selbst die rechnerisch richtige Größe fühlt sich falsch an, wenn Bügelbreite, Cup-Tiefe oder Trägerposition nicht zu deinem Körper passen.

"Wichtig dabei ist auch, verschiedene Größen zu probieren, um herauszufinden, in welcher du dich am wohlsten fühlst", rät Altman. Bringe ein leichtes, enges T-Shirt mit, damit du genau siehst, wie der BH "angezogen" aussieht. Auch mehrere Vermessungen in verschiedenen Geschäften lohnen sich. Schließlich fällt die Größe je nach Hersteller anders aus.

Welche BH-Form passt zu deiner Brust? Neben der Größe beeinflussen Brustansatz, Abstand und Gewebe, welcher BH dir passt:

Breiter Brustansatz: breitere Bügel und seitliche Stütze

breitere Bügel und seitliche Stütze Eng stehende Brüste: schmaler oder tiefer Mittelsteg

schmaler oder tiefer Mittelsteg Weiches Brustgewebe: Vollschalen-BH für mehr Halt

Vollschalen-BH für mehr Halt Ungleich große Brüste: nach der größeren Seite richten, die kleinere bei Bedarf auspolstern Am Ende zählt, dass der BH gut stützt und bequem sitzt.

Wann solltest du deine BH-Größe neu prüfen? Spätestens wenn das Band nur noch im engsten Haken hält, Cups Falten werfen oder einschneiden und Träger ständig korrigiert werden müssen, ist ein neuer Passform-Check sinnvoll. Miss außerdem nach deutlichen Gewichtsveränderungen, Schwangerschaft und Stillzeit oder wenn du mit einem neuen Trainingsprogramm viel Körperfett beziehungsweise Muskelmasse auf- oder abgebaut hast.

Auch das Material verändert sich: Unterbrustbänder verlieren mit der Zeit an Spannung. Selbst ein ehemals perfekt sitzender BH kann deshalb irgendwann nicht mehr ausreichend stützen.

FAQ: Häufige Fragen zur richtigen BH-Größe Wie eng darf ein Unterbrustband sitzen? Es sollte fest anliegen und waagerecht verlaufen, ohne Schmerzen, Taubheitsgefühle oder deutliche Druckstellen zu verursachen. Bei einem neuen BH sollte der lockerste Haken ausreichen. Woran erkenne ich, dass das Körbchen zu groß ist? Typische Zeichen sind Falten, Hohlräume oder ein abstehender Cup-Rand. Allerdings kann auch der falsche Schnitt dafür verantwortlich sein – ein kleineres Körbchen ist daher nicht automatisch die einzige Lösung. Warum steht der BH zwischen den Brüsten ab? Bei Bügel-BHs deutet ein schwebender Mittelsteg oft auf zu kleine oder zu flache Cups hin. Auch ein zu breiter Steg kann bei eng beieinanderliegenden Brüsten die Ursache sein. Sind sichtbare Abdrücke nach dem Tragen normal? Leichte, vorübergehende Abdrücke können bei eng anliegender Kleidung normal sein. Schmerzhafte, tiefe oder lange sichtbare Druckstellen sprechen dagegen für eine falsche Größe oder ungeeignete Form. Sollte man im BH schlafen? Medizinisch notwendig ist das in der Regel nicht. Wenn du dich mit Unterstützung wohler fühlst, wähle ein weiches, bügelloses Modell ohne einschneidende Nähte. Wie viele BHs sollte man besitzen? Eine feste Zahl gibt es nicht. Sinnvoll sind mehrere gut sitzende Alltags-BHs, damit das elastische Material zwischen dem Tragen Zeit hat, sich zu erholen. Zusätzlich können Sport-BHs und Modelle für besondere Outfits nützlich sein. Wie lange hält ein BH? Das hängt von Tragehäufigkeit, Pflege und Qualität ab. Wird das Band trotz engstem Haken zu locker, verlieren die Cups ihre Form oder treten Bügel aus, sollte der BH ersetzt werden.