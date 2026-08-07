Warum dein Lieblings-Workout jetzt keinen Spaß mehr macht

Vor ein paar Monaten hattest du deine Trainingsroutine fest im Griff. Heute gewinnt nach Feierabend der See gegen den Trainingsplan. Aus einer schnellen Runde im Gym wird spontan ein Eis mit Freund:innen oder noch eine Fahrradtour im Abendlicht. Ausgerechnet das Workout, das monatelang selbstverständlich war, fühlt sich jetzt eher nach Pflicht als nach Vorfreude an.

Vielleicht fehlt dir gar nicht die Motivation Es fühlt sich wie ein persönlicher Rückschritt an. Dabei spricht vieles dafür, dass etwas anderes passiert.

Forscher:innen um Kowal und Kolleg:innen zeigen in Frontiers in Psychology (2024), dass körperliche Aktivität stark davon abhängt, wie gut sie zu den aktuellen Lebensumständen passt. Bewegung entsteht nicht losgelöst vom Alltag. Sie funktioniert besonders gut, wenn sie sich natürlich in das eigene Leben einfügt.

Das gelingt im Winter oft leichter, da der Alltag strukturierter ist. Termine sind planbarer und Routinen greifen schneller.

Im Sommer verändert sich dieses System: Mehr Licht, mehr soziale Aktivitäten, spontane Verabredungen und längere Abende konkurrieren plötzlich mit festen Trainingszeiten.

Nicht dein Workout hat sich verändert, sondern dein Leben drumherum.

Mitten im Sommer braucht dein Training ein Update Viele versuchen im Sommer, an ihrer alten Routine festzuhalten – mit noch mehr Disziplin. Doch genau das macht Training oft anstrengender, als nötig.Wer gegen die eigene Lebensrealität trainiert, verliert irgendwann die Freude daran. Deshalb braucht dein Training gerade keine härtere Version von dir, sondern einfach eine andere – eine, die besser zum Sommer passt.

Dein bestes Workout muss diesen Sommer vielleicht gar keine Stunde im Fitness-Studio sein. Stattdessen kann es genauso gut ein Abend am See sein, zu dem du mit dem Rad fährst, eine spontane Runde Beachvolleyball oder 10 Minuten Mobility auf der Terrasse, bevor der Grill angeht. Bewegung muss sich nicht immer nach Training anfühlen, um deinem Körper gutzutun.

Bewegung darf im Sommer anders aussehen Im Winter geben oft Termine und Routinen den Takt vor. Im Sommer übernehmen Sonne, spontane Verabredungen und lange Abende diese Rolle. Warum sollte dein Training darauf nicht reagieren dürfen?

Bewegung darf im Sommer anders aussehen: Trainiere kürzer, verlege dein Workout nach draußen oder ersetze eine Studioeinheit durch etwas, das besser zu deinem Tag passt.Damit kannst du auf dein aktuelles Leben reagieren, ohne auf dein Workout verzichten zu müssen und die schönen Sommermomente zu verpassen.

FAQ: Training im Sommer Warum verliere ich im Sommer die Lust auf mein Training? äufig verändert sich nicht die Motivation, sondern der Alltag. Längere Tage, spontane Aktivitäten und soziale Termine machen feste Routinen schwieriger. Sollte ich mein Training im Sommer anpassen? Viele Menschen profitieren davon, Trainingszeiten, Dauer oder Trainingsform saisonal anzupassen. Zählt Bewegung außerhalb des Gyms auch? Ja. Spaziergänge, Schwimmen, Radfahren oder andere aktive Freizeitaktivitäten können ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Bewegung leisten.