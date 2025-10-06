Schlanke Beine: Dein Ernährungsplan für sichtbare Erfolge

Ohne die richtige Kalorienbilanz bringt auch das beste Workout wenig: Ernährung ist der Schlüssel. Denn ohne die richtige Kalorienbilanz hilft selbst das beste Bein-Workout nur bedingt. Hier erfährst du, wie du beides optimal kombinierst.

Warum Ernährung für schlanke Beine entscheidend ist Bei einer Diät wird Fett nicht gezielt an den Oberschenkeln verbrannt. Der Körper lässt sich allerdings mit dem richtigen Essverhalten in Richtung definierter Beine steuern. Entscheidend ist ein leichtes Kaloriendefizit in Verbindung mit hochwertigen Nährstoffen. Denn dein Körper soll Fett verlieren und nicht Muskeln.

Was du beachten solltest:

Mit dem speziell von der Ernährungsexpertin Kathleen Schmidt-Prange entwickelten 7-Tage-Plan legst du die perfekte Grundlage für schlanke Beine.

Schlanke Beine mit Plan: Dein 7-Tage-Ernährungsplan Dieser einwöchige Ernährungsplan ist auf eine tägliche Kalorienzufuhr von 1500 bis 1800 kcal ausgelegt, passend für eine Durchschnittsfrau mit 1,65 m Körpergröße und 60 kg Gewicht. Er unterstützt dich dabei, schlankere Beine zu bekommen, ohne dass dir die Energie fürs Training fehlt.

Den Snack kannst du etwa eine Stunde vor dem Training als Pre-Workout-Mahlzeit einbauen.

Wichtig: Richte dich bei den Mengen bitte nach den Angaben im Plan und nicht nach den Portionsgrößen der verlinkten Rezepte!

Montag Frühstück: 2 Vollkorntoasts mit je ½ TL Butter, 1 Scheibe Käse, 1 TL Honig. 1 Glas Milch oder Orangensaft.

2 Vollkorntoasts mit je ½ TL Butter, 1 Scheibe Käse, 1 TL Honig. 1 Glas Milch oder Orangensaft. Mittagessen: Kichererbsen-Salat aus 100 g Kichererbsen (Dose) und Gemüse nach Wahl. Tipp: Lässt sich super am Vortag vorbereiten.

Kichererbsen-Salat aus 100 g Kichererbsen (Dose) und Gemüse nach Wahl. Lässt sich super am Vortag vorbereiten. Snack: 1 Handvoll Mandeln, 1 Stück Obst (zum Beispiel eine Nektarine oder eine Orange).

1 Handvoll Mandeln, 1 Stück Obst (zum Beispiel eine Nektarine oder eine Orange). Abendessen: 150 g Puten- oder Hähnchenbrust, 50 g Vollkornnudeln (Rohgewicht), 300 g Gemüse (Spinat, Spargel, Pilze, Paprika, Bohnen...).

AleksandarGeorgiev / GettyImages Kichererbsen schmecken gut und sind außerdem reich an Proteinen – kombiniere sie mit Gemüse deiner Wahl für ein ausgewogenes und unkompliziertes Mittagessen.



Dienstag Frühstück: 5 EL (75 g) Haferflocken mit 250 ml Milch, 1 TL Nüsse, 1 TL Kokosflocken und 1 Prise Zimt.

5 EL (75 g) Haferflocken mit 250 ml Milch, 1 TL Nüsse, 1 TL Kokosflocken und 1 Prise Zimt. Mittagessen: 1 Vollkorn Pita-Tasche gefüllt mit Salat und Gemüse nach Wahl.

1 Vollkorn Pita-Tasche gefüllt mit Salat und Gemüse nach Wahl. Snack: 2-3 getrocknete Früchte (Feigen, Aprikosen oder Pflaumen), 1 Glas Buttermilch.

2-3 getrocknete Früchte (Feigen, Aprikosen oder Pflaumen), 1 Glas Buttermilch. Abendessen: Großer Salat mit 150 g Geflügel- oder Rindfleischstreifen, ½ Avocado, 50 g Feta und weiteren Gemüsebeilagen nach Wahl.

Tatsiana Volkava / GettyImages Du brauchst einen Snack zwischendurch, ob am Laptop oder vor dem Training? Getrocknete Früchte sind ballaststoff- und energiereich – und statt auf Industriezucker zurückzugreifen, gönnst du dir natürliche Süße.



Mittwoch Frühstück: Grüner Smoothie nach Wahl und Saison.

Grüner Smoothie nach Wahl und Saison. Mittagessen: 150 g Fisch (Alaska-Seelachs, Lachs oder andere Sorten) mit Gemüsebeilage (etwa Spinat, Bohnen) oder auf einem Salatbett. Beispiel-Rezepte für Lachs.

150 g Fisch (Alaska-Seelachs, Lachs oder andere Sorten) mit Gemüsebeilage (etwa Spinat, Bohnen) oder auf einem Salatbett. Beispiel-Rezepte für Lachs. Snack: 1 kleiner Becher Hüttenkäse. Variante a: süß mit einem Schuss Honig. Variante b: herzhaft mit Senf und Kräutern. 2 Vollkornreiswaffeln.

1 kleiner Becher Hüttenkäse. Variante a: süß mit einem Schuss Honig. Variante b: herzhaft mit Senf und Kräutern. 2 Vollkornreiswaffeln. Abendessen: Rührei oder Omelette aus 2 Eiern mit Kräutern und Gemüse (Brokkoli, Tomaten oder auch Champignons), 1 kleine Scheibe Vollkornbrot.

bymuratdeniz / GettyImages Ein grüner Smoothie versorgt dich mit Vitaminen, Ballaststoffen und frischer Energie für den Tag und dein Training. Spinat, Banane, Apfel, Gurke, Zitronensaft und ein Stück Ingwer – je nach Geschmack mit Wasser oder Pflanzendrink mixen.



Donnerstag Frühstück: 1 Laugenbrötchen oder Laugenstange mit Butter, 2 Scheiben Hartkäse, frisches Gemüse wie Tomaten und Radieschen, 1 kleinen Naturjoghurt, 1 Glas Orangensaft.

1 Laugenbrötchen oder Laugenstange mit Butter, 2 Scheiben Hartkäse, frisches Gemüse wie Tomaten und Radieschen, 1 kleinen Naturjoghurt, 1 Glas Orangensaft. Mittagessen: Salat mit 50 g Bulgur oder Couscous (Rohgewicht) und viel Gemüse nach Wahl (Tomaten oder Paprika), 150 g Hähnchenbrust. Tipp: Perfekt für Meal-Prep-Fans.

Salat mit 50 g Bulgur oder Couscous (Rohgewicht) und viel Gemüse nach Wahl (Tomaten oder Paprika), 150 g Hähnchenbrust. Perfekt für Meal-Prep-Fans. Snack: 100 g Apfelmus (oder anderes Fruchtmus), 150 g Magerquark.

100 g Apfelmus (oder anderes Fruchtmus), 150 g Magerquark. Abendessen: Gemüsesuppe (aus Karotten und Kürbis zum Beispiel) oder Eintopf mit Linsen oder anderem Gemüse. Auswahl an Suppen-Rezepten.

annabogush / GettyImages Ob die klassisch-herbstliche Kürbissuppe oder der Eintopf: Sie sind nicht nur angenehm warm, sondern beliefern deinen Körper auch mit einer ganzen Reihe von Vitaminen und Nährstoffen.



Freitag Frühstück: Warmer Frühstücksbrei aus 75 g Haferflocken, 200 ml Milch, 2 EL Granatapfelkerne, 1 EL Kürbiskerne und einem Schuss Honig.

Warmer Frühstücksbrei aus 75 g Haferflocken, 200 ml Milch, 2 EL Granatapfelkerne, 1 EL Kürbiskerne und einem Schuss Honig. Mittagessen: 1 große Ofen- oder Süßkartoffel mit Kräuterquark, Gemüsebeilage nach Wahl (Spinat, Erbsen oder anderes grünes Gemüse), 100 g Hähnchenbrust.

1 große Ofen- oder Süßkartoffel mit Kräuterquark, Gemüsebeilage nach Wahl (Spinat, Erbsen oder anderes grünes Gemüse), 100 g Hähnchenbrust. Snack: 150 g Naturjoghurt, 1 Stück Obst nach Wahl, 1 TL Honig.

150 g Naturjoghurt, 1 Stück Obst nach Wahl, 1 TL Honig. Abendessen: Salat nach Wahl mit 1 Dose Thunfisch, 1 Ei und weiteren Zutaten wie Tomaten, Paprika, Radieschen etc.

MEDITERRANEAN / GettyImages Ein Haferbrei aus Milch und Haferflocken, dazu ein paar Kürbiskerne oder Granatapfelkerne: Dein blitzschnelles Frühstück, das dir genug Energie für den Tag liefert.



Samstag Frühstück: Rührei aus 2 Eiern, 1 Scheibe Vollkornbrot, bestrichen mit 2 EL Hüttenkäse, Tomaten- oder Gurkenscheiben als frischer Snack.

Rührei aus 2 Eiern, 1 Scheibe Vollkornbrot, bestrichen mit 2 EL Hüttenkäse, Tomaten- oder Gurkenscheiben als frischer Snack. Mittagessen: Garnelen-Zucchini-Pfanne mit 150 g Garnelen, Gemüse nach Wahl (Aubergine, Brokkoli oder Zucchini), 75 g Reis (Rohgewicht). Tipp: Perfekt zum Vorbereiten für die Lunchbox.

Garnelen-Zucchini-Pfanne mit 150 g Garnelen, Gemüse nach Wahl (Aubergine, Brokkoli oder Zucchini), 75 g Reis (Rohgewicht). Perfekt zum Vorbereiten für die Lunchbox. Snack: 1 Banane.

1 Banane. Abendessen: Selbstgemachte Pizza mit magerem Fleisch (Kochschinken oder Hähnchenbrust) und einem Gemüsebelag nach Wahl oder vegetarisch als Vollkornpizza mit Tomate und Mozzarella.

Thai Liang Lim / GettyImages Herzhaft und sättigend, dabei voller komplexer Kohlenhydrate und Eiweiß: Gönne dir ein Rührei-Frühstück als Teil ausgewogener Ernährung.



Sonntag Frühstück: 1 Vollkornbrötchen mit Frischkäse oder Hüttenkäse, 1 Scheibe Käse oder Geflügelaufschnitt, frischer Salat (Rucola, Kresse oder ähnliches) und Tomaten, 1 gekochtes Ei, 1 Glas Orangensaft.

Mittagessen: Selbstgemachtes Geflügelcurry mit 150 g Fleisch und Gemüse nach Wahl (beispielsweise Zuckerschoten, Paprika), 50 g Reis.

Snack: Frucht-Shake aus 200 ml Milch, 2 EL Joghurt, 1 Stück Obst nach Wahl und 1 EL Haferflocken.

Abendessen: 150 g Fischfilet (zum Beispiel Scholle, Kabeljau), Gemüse nach Wahl – gerne auch Reste vom Mittag verwenden.

lacaosa / GettyImages Fischfilet zum Abendessen ist ein leichter, nährstoffreicher und eiweißbetonter Baustein für deinen Ernährungsplan. Und das beste: Du kannst es mit einem Gemüse deiner Wahl kombinieren, idealerweise vom Mittagessen oder Vortag.



Extra Portion für Trainingstage Mix dir für Regeneration und Muskelaufbau einen schnellen After-Workout-Shake aus:

100 g Magerquark

300 ml Milch

1 Banane

1 EL Honig