Du bist oft verspannt, hast Haltungsprobleme oder sogar Schmerzen im Rücken? Damit bist du nicht alleine. Frauen sind einer Studie des Robert Koch-Instituts zufolge sogar häufiger von Rückenschmerzen betroffen als Männer. Ein Grund: Viele Frauen vernachlässigen beim Training ihre Körperrückseite. Dabei können wir von einer gesunden Rückenmuskulatur enorm profitieren.

Warum das so ist und wie du das am besten anstellst, das zeigen wir dir in einem ersten Ansatz hier – und ganz ausführlich in unserem hocheffizienten Profi-Trainingsplan für einen gesunden starken Rücken:

Wie kann ich meinen Rücken trainieren?

Du musst deine Rückenstrecker aktivieren. Das sind all die kleinen Muskeln, die entlang der Wirbelsäule verlaufen und die können gleich 2 tolle Dinge: Sie sorgen für den "Wow, was für ein sexy Rücken"-Effekt und sie pushen dich zu Höchstleistungen. Höhere Gewichte zu stemmen wird leichter und beim Laufen wirst du schneller, weil sich dein Laufstil verbessert.

Du siehst: Rückentraining ist sehr wichtig. Doch aufgepasst – bei Rückenübungen ist generell immer Vorsicht angesagt. Denn jede falsche Bewegung könnte Verletzungen an Bandscheiben und Bewegungsapparat mit sich bringen. Wichtig ist daher, dass du während des Workouts immer die gesamte Rumpfmuskulatur aktivierst und den Po fest anspannst.

Wie viele Übungen sind beim Rückentraining effektiv?

Für ein schnelles und zugleich effektives Training genügen bereits die 4 Übungen, die du in unserer Bildergalerie findest. Von diesen absolvierst du zuerst 10 Wiederholungen mit je 30 Sekunden Pause. Im Anschluss ziehst du diese mit 9 Wiederholungen durch, dann mit 8. So geht's weiter, bis nur noch je eine Wiederholung pro Übung übrig ist.

Mit unseren Übungen stärkst du deinen Rücken, verbesserst deine Haltung und beugst lästigen Schmerzen vor. Noch besser klappt das mit unserem Trainingsplan. Bereit? Dann nichts wie los – es lohnt sich!