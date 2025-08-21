Die häufigsten Squat-Fehler – und wie du sie sofort korrigierst

Kniebeugen sind ein Allround-Talent. Sie trainieren Beine, Po, Core und sogar Rückenmuskeln – aber nur, wenn die Form passt. Schon kleine Haltungsfehler können den Trainingseffekt verringern und das Verletzungsrisiko erhöhen.

Die perfekte Squat-Basis Ohne Fundament keine Technik. Wer sauber squatten will, muss auf Stand, Haltung und Körperspannung achten:

Füße etwa schulterbreit

Zehenspitzen leicht nach außen

Gewicht mittig bis leicht auf der Ferse

Core fest anspannen

Top 5 Squat-Fehler – und wie du sie korrigierst 1. Die Knie fallen nach innen (Knee Valgus) Das sieht nicht nur unsauber aus – es ist gefährlich für die Knie

Warum es passiert: Schwache Gesäßmuskeln oder mangelnde Kontrolle

Schwache Gesäßmuskeln oder mangelnde Kontrolle Risiko: Erhöhtes Verletzungsrisiko für Knie und Menisken

Erhöhtes Verletzungsrisiko für Knie und Menisken Korrektur: Knie bewusst nach außen drücken Mini-Band über den Knien nutzen Langsame Tempo-Squats zur Kontrolle

2. Fersen heben sich ab Ohne festen Stand fehlt die Stabilität

Warum es passiert: Verkürzte Wadenmuskulatur oder eingeschränkte Sprunggelenksmobilität

Verkürzte Wadenmuskulatur oder eingeschränkte Sprunggelenksmobilität Risiko: Fehlbelastung und Instabilität im Knie

Fehlbelastung und Instabilität im Knie Korrektur: Beweglichkeit trainieren (Waden- und Sprunggelenksstretch) Eventuell mit leichter Fersenerhöhung starten Darauf achten, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist

3. Rundrücken beim Absenken Ein häufiger Fehler, der den Rücken belastet

Warum es passiert: Fehlende Rumpfspannung oder eingeschränkte Hüftbeweglichkeit

Fehlende Rumpfspannung oder eingeschränkte Hüftbeweglichkeit Risiko: Überlastung der Lendenwirbelsäule

Überlastung der Lendenwirbelsäule Korrektur: Brustkorb aufrichten, Blick nach vorn Core aktiv anspannen Mobilität für Hüfte und Brustwirbelsäule verbessern

4. Zu tiefe oder zu flache Squats

Beides kann problematisch sein

Warum es passiert: Fehlende Kraft, Beweglichkeit oder falsches Verständnis

Fehlende Kraft, Beweglichkeit oder falsches Verständnis Risiko: Zu tief – Überlastung der Bänder; zu flach – geringer Trainingseffekt

Zu tief – Überlastung der Bänder; zu flach – geringer Trainingseffekt Korrektur: Ziel: Oberschenkel parallel zum Boden oder leicht tiefer Beweglichkeit schrittweise verbessern Bewegungsbereich nicht erzwingen

5. Gewicht zu weit nach vorn verlagert Das killt deine Balance und belastet die Knie

Warum es passiert: Schwacher Core oder falsche Gewichtsverteilung

Schwacher Core oder falsche Gewichtsverteilung Risiko: Überlastung der Kniegelenke

Überlastung der Kniegelenke Korrektur: Gewicht mittig bis auf die Fersen verlagern Core aktivieren Squats vor Spiegel oder mit Videoanalyse überprüfen

Extra-Fehler, die oft übersehen werden 6. Zu schnelles Tempo Squats sind kein Speed-Wettbewerb. Langsame, kontrollierte Bewegungen erhöhen Muskelspannung und schützen Gelenke.

7. Atmung vergessen Die richtige Atmung stabilisiert. Beim Absenken einatmen, beim Hochkommen ausatmen – das hält den Core fest.

8. Hände und Arme falsch positioniert Armhaltung beeinflusst Haltung. Arme vor dem Körper oder hinter dem Kopf halten, um den Oberkörper aufrecht zu halten.