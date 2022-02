Trainingsplan

Sexy Po in 2 Wochen

Ein knackiger Hintern ist eines der häufigsten Ziele unserer Leserinnen. Logisch, denn eine athletische Po-Muskulatur macht nicht nur optisch, sondern auch funktionell einiges her. Doch wenn man sich stark auf eine Muskelgruppe konzentriert, ist es umso wichtiger, trotz starker Forderung mögliche Überlastung zu verhindern. Zum Glück haben wir genau für dieses Ziel einen clever strukturierten 2-Wochen-Plan konzipiert, der dir spür- und sichtbare Effekte in Aussicht stellt.

Konkret wartet ein knackigen Programm auf dich. In der ersten Woche stehen 4, in der zweiten Woche sogar 5 Workouts an. Doch langweilig wird's garantiert nicht. Schließlich erwarten dich 3 verschiedene Workouts mit jeweils unterschiedlichen, hocheffektiven Übungen. 2 dieser Einheiten konzentrieren sich auf die Po-Muskulatur, beziehen aber auch die Oberschenkel mit ein. Workout Nummer 3 strafft den ganzen Körper, um auch das optische Gesamtbild im Auge zu behalten. Im Detail sind die Workouts als Zirkel aufgebaut, sprich: Du durchläufst die je 6 Übungen insgesamt 3-mal. Knackig sind dabei natürlich auch die nur 30 Sekunden langen Satzpausen. Doch für einen knackigen Hintern lohnt sich jeder Schweißtropfen, oder?

Unterm Strich bewirkt das Programm deutlich mehr als nur Muskelkater. Schließlich stellen sich innerhalb von 2 Wochen bereits erste Anpassungsprozesse auf die durchgeführte Belastung ein. Du kannst anschließend also echte Resultate spüren und sogar sehen. Also, hol dir dein ultimatives Booty Upgrade!