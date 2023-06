Laute Party-Musik, ein dunkler Raum mit roter Beleuchtung, schwitzende Menschen, glückliche Gesichter. Nein, die Rede ist nicht von der letzten Freitagnacht im Club, sondern von einem hippen Sportkonzept, das die Großstädte erobert – und das ist der Nacht im Club zugegeben gar nicht so unähnlich. Spinningstudios, wie Ride.Berlin oder kleinen Boutique-Studios wie Urban Heroes, Barry's Bootcamp und Co, setzen hier zunehmend auf Entertainment statt auf ein reines Sportprogramm.

Wir haben uns verschiedene Studios angeschaut, die auf Sport-Entertainment setzen und den Fitnesskurs zur Party machen. Wie es uns gefallen hat, erfährst du hier.

Was ist Clubbing-Sport? Kurze Nächte, zu viele Drinks und jede Menge Zigarettenrauch – so richtig zeitgemäß ist es ja nicht mehr, was sich nachts in den Clubs der Großstädte abspielt. Vielleicht ist das der Grund, dass seit geraumer Zeit eine Gegenbewegung zu beobachten ist. Diese nennt sich "Sport statt Party!" und setzt auf dieselben Zutaten wie jede gute Disco: laute Musik, fette Beats, schummriges Licht und gut gelaunte Menschen.

Der Unterschied zur herkömmlichen Party ist hier, dass statt (zu viel) Alkohol der Schweiß fließt und keine Partygäste auf Kontaktsuche gehen, sondern Geräte wie Fahrräder oder Laufbänder eng an eng in einer Reihe stehen. Statt zu tanzen treiben die Leute Sport, und das nicht zu knapp.

Wie funktioniert Clubbing-Sport? Das Prinzip von Clubbing-Sport ist im Grunde kein neues und nur eine Abwandlung vom alten Bekannten "Spinning" – in wesentlich spaßiger, moderner und ja, irgendwie sind auch die Leute, die man hier trifft jünger, urbaner, hipper. Statt im hellen Raum im Fitnessstudio findet der Sport hier im dunklen Raum mit Neon-Beleuchtung, ähnlich einer Disco, statt. Die Atmosphäre erinnert an eine Party: positive Energie, motivierte Menschen und die Lautstärke der Musik sorgt für einen ordentlichen Energie-Boost. Die Kursleiter geben nicht nur einfache Anweisungen, sondern feuern mit Schlachtrufen dazu an ("Diese 45 Minuten gehören nur dir!", "Komm, du hast mehr als die Hälfte um, gib noch mal alles!"), wirklich alles aus sich herauszuholen.

Clubbing-Sport findet also wie Spinning auf dem Fahrrad statt, das aber gepaart mit Hantel-Übungen, die zwischen den Strecken auf dem Ergometer eingelegt werden. Andere Studios, wie zum Beispiel Barry's Bootcamp (gibt es in Frankfurt und in Berlin), setzen auf ein Intervalltraining aus Laufeinheiten auf dem Laufband und einem Workout, das zwischendurch eingelegt wird. So wird der gesamte Körper trainiert, statt wie im herkömmlichen Spinningkurs nur die Beine.

Was brauche ich zum Clubbing-Sport? Letztlich ist alles an Material vor Ort vorhanden. Einzige Ausnahme: Deine Klamotten. Und da empfiehlt sich Sportkleidung, die für schweißtreibende Workouts geeignet ist. Unsere Tipps:

Ein atmungsaktives Tank Top, das gut sitzt, durch seinen luftigen Style verhindert, dass dir zu warm wird, und das schnell wieder trocknet.

Wenn du lieber etwas mehr Stoff am Körper hast, ist ein Funktionsshirt mit V-Ausschnitt eine gute Wahl, natürlich ebenfalls atmungsaktiv und schnell trocknend.

Fürs Spinning empfiehlt sich natürlich eine Radlerhose in kurz oder auch eine fürs Biken extra gepolsterte mit 3/4-Bein.

Was du auf jeden Fall brauchen wirst, ist Wasser, jede Menge Wasser. Also nimm so eine schöne Trinkflasche mit! Erfahrungsbericht: Party-Cycling bei ride.bln Ride.bln ist eine Berliner Kette mit 3 Studios in Berlin-Mitte, Charlottenburg und Prenzlauer Berg. Das Konzept setzt auf Cycling mit Hantelübungen. Ich melde mich zu einem Kurs im Studio in Prenzlauer Berg an. Heute Abend stehen hier fette Techno-Beats auf dem Plan.

Als Anfängerin solltest du ruhig 10 Minuten vor dem Kurs erscheinen, um dich in Ruhe in die Funktion des Bikes einweisen zu lassen. Geeignete Schuhe, die sich an die Pedale klicken lassen, gibt es hier geliehen. Danach suchst du dir einen Spind, in dem du deine Sachen verschließen kannst, und los geht's.

https://www.beyondbln.de/ Wenn Sport zur Party wird: Im 'Becycle Berlin' setzt auf abwechslungsreiches HIIT wie hier in Kreuzberg.

Sport in Clubbing-Atmosphäre: So sieht das Training aus Pünktlich zur Stunde erscheine ich in dem dunklen Raum. In vorderster Reihe hat sich schon die Trainerin auf ihrem Fahrrad bereit gemacht, und kündigt die Stunde an. Sie spricht Englisch, die Musik ist bereits voll aufgedreht, der Bass tönt aus den Boxen. Ich schlängele mich durch die Reihen eng an eng stehender Bikes und raste meine Schuhe in die Pedale ein. Let'r ride.

Das Workout startet dynamisch, aber so richtig merke ich gar nicht, was ich da gerade tue. Die Musik, die Stimmung, das dunkle Licht... all das lenkt mich ab von meinem keuchenden Atem und den brennenden Muskeln in den Beinen. Die Energie im Raum, die unbeschreibliche Gruppendynamik, ziehen mich einfach in ihren Sog. Mein Kopf hört auf zu denken. Dafür wird das Grinsen in meinem Gesicht immer breiter. Fühlt sich an, wie Tanzen im Club.

Wie lange sitze ich schon auf dem Bike? 10 Minuten, 15, 20...? Wer weiß das schon. Das Workout wirkt regelrecht berauschend. Wie in Trance folge ich den Anweisungen der Trainerin. "Widerstand hochstellen, es kommt ein Berg, langsam das Tempo rauslassen, nach hinten lehnen und die Hanteln in die Hände nehmen..." Am Ende der Stunde fühle ich mich wie nach einer durchtanzten Club-Nacht. Kaputt und dennoch happy.

Was muss ich beim Clubbing-Sport beachten? Clubbing-Sport macht ohne Frage Spaß, aber ist nicht ganz ohne. Da das Konzept den gesamten Körper trainiert, ist das Training recht fordernd und hart. Das sollte dich aber nicht einschüchtern; die Kurse sind so konzipiert, dass du das Training an deinen Level anpassen kannst.

Ist deine Kondition beispielsweise noch optimierbar, stellst du den Widerstand am Fahrrad niedriger ein, oder du läufst auf dem Laufband bei einer niedrigeren Pace. Dasselbe gilt für die Krafteinheiten in jedem Kurs. Auch hier kannst du erst mal ein geringeres Gewicht wählen und dich mit der Zeit an höhere Gewichte herantasten. Da die Kurse unter Anleitung stattfinden, gibt es immer jemanden, der dir über die Schulter schaut und Feedback gibt. Das senkt die Verletzungsgefahr.

Welche Anbieter für Clubbing-Sport gibt es? Diese neue Fitness-Sensation gibt es für verschiedene Sportarten; meist sind es jedoch Spinning und eine Art Lauf-Zirkeltraining, die als Party getarnt daherkommen. Anbieter gibt es in allen größeren Städten.:

In Hamburg und Frankfurt findest du das neue Clubbing-Konzept zum Beispiel bei Urban Heroes (hier wird auf eine Mischung aus Laufen und Zirkeltraining gesetzt), Hicycle und Rocycle (Cycling inklusive und Workout-Teil).

In München kannst du dich auf den Bikes von Blackbike so richtig auspowern oder

Ketten wir Barry's Bootcamp sind in Berlin und Frankfurt vertreten. Was kostet Clubbing-Sport? Viel Fun und ein nicht zu vernachlässigender Trainingseffekt haben ihren Preis. In der Regel musst du beim Clubbing-Sport etwas tiefer in die Tasche greifen und bist mit etwa 25 € pro Session dabei – was immer noch weniger als der Eintritt zur Party in der Disco ist.