Du greifst beim Training automatisch zu denselben Hanteln. Sie fühlen sich vertraut an, die Übungen laufen rund. Aber sind sie noch schwer genug? Wäre die nächste Gewichtsstufe vielleicht schon zu viel?

Du musst das nicht bei jedem Workout neu erraten. Eine einfache Steigerungsregel hilft dir, deine eigene Leistung als Maßstab zu nehmen. So wird die nächstschwerere Hantel weder Mutprobe noch Pflichttermin.

Schwerer trainieren braucht keinen festen Plan Wenn du stärker werden möchtest, sollte dein Training mit deiner Leistung mitwachsen. Das bedeutet aber nicht, dass du jede Woche mehr Gewicht auflegen musst. Auch zusätzliche Wiederholungen können die Belastung erhöhen.

Eine im Fachjournal Medicine & Science in Sports & Exercise veröffentlichte Forschungsübersicht des American College of Sports Medicine, kurz ACSM, bestätigt den Nutzen eines schrittweise anspruchsvolleren Krafttrainings. Zugleich zeigt sie: Viele Wege funktionieren. Ein komplizierter Plan ist keine Voraussetzung für Fortschritte.

Anstatt zu fragen: "Wie lange benutze ich diese Hanteln schon?" fragst du dich: "Was schaffe ich inzwischen damit?" Genau dort setzt die Steigerungsregel an.

Es wurde wiederholt gezeigt, dass die Belastung (oft synonym mit Intensität verwendet) die Kraft stärker beeinflusst als andere durch Widerstandstraining bedingte Anpassungen. (ACSM)

Die Regel: Zweimal mehr schaffen, dann etwas mehr nehmen Das ACSM formuliert in seinen Trainingsempfehlungen eine konkrete Orientierung: Schaffst du mit deinem bisherigen Gewicht ein bis zwei Wiederholungen mehr als vorgesehen, und gelingt dir das in zwei aufeinanderfolgenden Trainingseinheiten, kannst du das Gewicht erhöhen. Als Größenordnung nennt die Empfehlung 2 bis 10 Prozent.

Der entscheidende Gedanke: Nicht ein besonders guter Tag entscheidet, sondern eine Leistung, die du wiederholen kannst. Die Regel ist eine praktische Orientierung, keine für alle Übungen und Trainingsziele verbindliche Formel.

Für die Anwendung zählt außerdem die Ausführung. Zusätzliche Wiederholungen mit Schwung oder einer plötzlich verkürzten Bewegung sind keine gute Grundlage, um mehr Gewicht auszuwählen. Vergleiche möglichst dieselbe Übung unter ähnlichen Bedingungen, etwa mit vergleichbaren Satzpausen.

QUICK-CHECK: Höheres Gewicht, ja oder nein?- Die nächste Hantel bedeutet einen großen Sprung? Steigere zunächst deine Wiederholungszahl oder suche eine feinere Gewichtsabstufung.

- Du schaffst zweimal hintereinander ein bis zwei kontrollierte Wiederholungen mehr als geplant? Probiere eine kleine Gewichtserhöhung.

- Du erreichst mit dem neuen Gewicht deine Wiederholungszahl nur noch mit Schwung? Bleibe zunächst beim bisherigen Gewicht und überprüfe die Ausführung.

- Mit dem neuen Gewicht verfehlst du deine vorgesehene Rep-Zahl deutlich? Wähle wieder weniger Gewicht, statt die Bewegung passend zu machen.

Beispielübung: So sieht das beim Kurzhantelrudern aus Angenommen, dein Trainingsplan sieht pro Seite 10 Wiederholungen vor. Du verwendest dafür eine Hantel mit 10 Kilogramm. In zwei aufeinanderfolgenden Einheiten gelingen dir mit diesem Gewicht 11 bis 12 kontrollierte Wiederholungen.

Das ist ein Anlass, eine kleine Gewichtserhöhung auszuprobieren. Eine Hantel mit 10,5 oder 11 Kilogramm wäre beispielsweise ein Schritt von 5 beziehungsweise 10 Prozent. Dass mit der schwereren Hantel zunächst weniger Wiederholungen möglich sind, ist erwartbar: Du hast die Aufgabe anspruchsvoller gemacht.

Prüfe nun, ob du die vorgesehene Wiederholungszahl weiterhin kontrolliert schaffst. Falls dein Plan mehrere Sätze enthält, notiere die Ergebnisse aller Sätze. Ein starker erster Satz allein sagt noch nicht, wie gut das neue Gewicht zum gesamten Training passt.

Warum die nächste Hantel manchmal ein großer Sprung ist Am Hantelständer wirkt der Abstand oft kleiner, als er tatsächlich ist. Von 5 auf 6 Kilogramm sind es bereits 20 Prozent mehr. Von 10 auf 11 Kilogramm dagegen nur 10 Prozent.

Deshalb lohnt sich ein kurzer Blick auf die verfügbaren Abstufungen. Die nächste Hantel ist nicht automatisch der passende nächste Schritt. Besonders bei leichteren Ausgangsgewichten kann ein zusätzliches Kilogramm die Übung deutlich verändern.

Die empfohlenen Prozentzahlen sind dabei keine Sicherheitsgrenze. Ein größerer Sprung ist nicht automatisch gefährlich, ein kleinerer nicht automatisch passend. Entscheidend bleibt, ob das Gewicht zu deiner Übung, deinem Trainingsplan und deiner kontrollierten Ausführung passt.

Was du machst, wenn die nächste Hantel noch zu schwer ist Am Ende wird es doch zu schwer? Du musst den Gewichtssprung nicht erzwingen. Bleibe zunächst beim bisherigen Gewicht und steigere die Wiederholungen innerhalb deines geplanten Bereichs. Trainierst du beispielsweise mit 8 bis 12 Wiederholungen, arbeitest du dich erst kontrolliert an dessen oberes Ende heran.

Sind die verfügbaren Abstufungen dauerhaft unpraktisch, können fein verstellbare Kurzhanteln oder ein Gerät mit kleineren Gewichtsschritten eine Alternative sein. Beim Wechsel solltest du das passende Gewicht neu ausprobieren: Kilogrammangaben verschiedener Geräte lassen sich nicht einfach gleichsetzen.

Wird die Bewegung mit der schwereren Hantel unsauber, geh für diesen Satz wieder zurück. Treten Schmerzen auf, brich die betreffende Übung ab, statt dich durch die geplanten Wiederholungen zu arbeiten.