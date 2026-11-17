Du möchtest morgens in Bewegung kommen, ohne direkt ein anstrengendes Workout zu absolvieren? Diese kurze Routine lässt sich gut nach dem Aufstehen einbauen: Mit Armschwüngen, Knieheben und kleinen Kniebeugen wirst du Schritt für Schritt aktiv – ohne Geräte und mit wenig Platz.

Trainerin Kate Nolte, 47, nennt ihr Konzept "Quick Minutes": Jede Übung dauert eine Minute. Auch ihre 83-jährige Mutter Suki trainiert auf diese Weise regelmäßig mit ihr. Für deinen Einstieg gilt: Beginne ruhig, wähle angenehme Bewegungsradien und lass Sprünge zunächst weg, wenn du dich noch steif oder unsicher fühlst.

Was steckt hinter den "Quick Minutes"? Das Prinzip ist einfach: Du führst verschiedene Übungen mit dem eigenen Körpergewicht jeweils eine Minute lang aus. Die hier vorgestellte Abfolge umfasst 10 Bewegungen. Ohne Unterbrechungen ergibt das 10 Minuten. Mit Pausen dauert die Einheit entsprechend länger.

Nolte geht es dabei um eine langfristige Routine statt um ein kurzfristiges Fitnessziel. Auf Instagram schreibt sie: "Fitness begleitet uns ein Leben lang. Es gibt keine Ziellinie und keinen Moment, in dem man plötzlich fit genug ist."

Ihre Mutter hat die kurzen Bewegungseinheiten ebenfalls für sich entdeckt. Laut Nolte fühlt sich Suki jünger, als sie ist, und möchte weiterhin die Dinge tun können, die sie liebt.

Was bringen die Übungen wirklich? Die Mischung aus rhythmischen Bewegungen, Kniebeugen und kleinen Sprüngen kann Kreislauf, Koordination und Beweglichkeit fordern. Gerade wenn du viel sitzt, ist sie eine Möglichkeit, deinen Alltag aktiver zu gestalten. Morgens kann sie dir als unkomplizierter Einstieg in den Tag dienen – du kannst die Übungen aber genauso gut zu einer anderen Tageszeit machen.

Wichtig ist die Einordnung: Viele Übungen bestehen vor allem aus Schwung- und Mobilisationsbewegungen. Sie sind kein vollständiger Ersatz für gezieltes Krafttraining, bei dem du deine Muskeln zunehmend forderst. Kniebeugen können insbesondere Einsteigerinnen einen Kraftreiz geben; lockere Armschwünge allein bauen dagegen kaum Muskelmasse auf.

Der Nutzen der Routine liegt vor allem im einfachen Einstieg: Du brauchst keine Geräte und kannst die Belastung gut dosieren.

Vor dem Start: Nicht jeder Sprung passt zu jeder PersonDas Alter allein entscheidet nicht darüber, welche Bewegung geeignet ist. Wichtiger sind dein Trainingsstand, deine Balance und mögliche Beschwerden.



Bei Gelenkproblemen, Osteoporose, Schwindel, kürzlichen Operationen oder Unsicherheit beim Stehen solltest du Sprünge und schnelle Drehungen zunächst vermeiden und die passende Belastung ärztlich oder physiotherapeutisch abklären lassen. Eine stabile Stuhllehne oder Wand kann bei Übungen im Stand zusätzlichen Halt geben.

Die 10 Übungen für deine kurze Morgenroutine Beginne mit lockerem Gehen auf der Stelle und kleinen Armbewegungen. Anschließend kannst du jede Übung bis zu eine Minute ausführen. Zum Einstieg reichen auch 20 bis 30 Sekunden, gefolgt von einer Pause. Bewegungsqualität geht vor Tempo.

Bevor wir dir die einzelnen Übungen Schritt für Schritt erklären, kannst du dir hier außerdem den gesamten Ablauf anschauen:

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1. Kleine Hüpfer Stelle dich hüftbreit hin und beuge die Knie leicht. Hüpfe mit geringer Höhe auf und ab. Lande leise und federe über Fußgelenke und Knie ab.

Ohne Springen: Hebe abwechselnd die Fersen oder gehe auf der Stelle. Wähle diese Variante auch, wenn Hüpfen unangenehmen Druck auf den Beckenboden ausübt.

2. Armschwung nach oben Stehe hüftbreit und beuge die Knie etwas. Schiebe die Hüfte leicht nach hinten und neige den Oberkörper mit langem Rücken nach vorn. Richte dich wieder auf und führe beide Arme nach oben.

Bewege dich fließend, ohne ins Hohlkreuz auszuweichen. Hebe die Arme nur so weit, wie es für deine Schultern angenehm ist.

3. Arme abwechselnd heben Hebe einen Arm nach oben, während der andere neben dem Körper bleibt. Wechsle anschließend die Seiten.

Halte den Oberkörper möglichst ruhig und ziehe die Schultern nicht zu den Ohren. Du musst die Arme nicht vollständig über den Kopf führen.

4. Rumpfdrehung in leichter Vorlage Beuge die Knie etwas und neige den Oberkörper leicht aus der Hüfte nach vorn. Hebe die angewinkelten Arme seitlich an und drehe den Oberkörper sanft nach rechts und links.

Bleibe langsam und in einem kleinen Bewegungsradius. Erzwinge keine zusätzliche Drehung im unteren Rücken.

5. Aufrechte Drehung Stehe aufrecht, die Knie bleiben locker. Drehe dich abwechselnd nach rechts und links und lasse die Arme entspannt mitbewegen.

Hüfte und Füße dürfen der Bewegung folgen. So verdrehst du die Knie nicht gegen fest auf dem Boden stehende Füße.

6. Golfschwung ohne Schläger Führe beide Arme zu einer Seite und schwinge sie anschließend kontrolliert vor dem Körper zur anderen. Drehe Brustkorb und Hüfte mit; die Füße dürfen sich mitdrehen.

Du brauchst weder viel Schwung noch einen großen Bewegungsradius. Entscheidend ist ein fließender Ablauf.

7. Knieheben mit Handkontakt Hebe im Wechsel ein Knie an und führe beide Hände zum angehobenen Knie. Senke das Bein kontrolliert ab, bevor du die Seite wechselst.

Leichter wird es, wenn du das Knie weniger hoch hebst oder dich mit einer Hand an einer stabilen Stuhllehne festhältst.

8. Plié-Kniebeuge mit Armbewegung Stelle die Füße etwa hüft- bis etwas weiter als hüftbreit auf, die Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Beuge Hüfte und Knie und führe die Arme nach unten. Beim Aufrichten hebst du sie wieder an.

Die Knie bewegen sich ungefähr in Richtung der Fußspitzen. Gehe nur so tief, wie du stabil und beschwerdefrei bleibst – deine Oberschenkel müssen nicht parallel zum Boden sein.

9. Kontrollierte Boxbewegungen Stehe etwas weiter als hüftbreit und beuge die Knie leicht. Halte die Hände vor dem Oberkörper und strecke die Arme abwechselnd nach vorn.

Ziehe den Arm jeweils wieder zurück und vermeide, den Ellenbogen ruckartig durchzustrecken. Atme gleichmäßig weiter.

10. Kleine Hüpfer mit Drehung Diese Variante verlangt mehr Koordination: Hüpfe leicht und drehe die Hüfte abwechselnd etwas nach rechts und links. Der Oberkörper bewegt sich sanft in die Gegenrichtung.

Ohne Springen: Setze stattdessen kleine Schritte und lasse Füße, Hüfte und Oberkörper gemeinsam der Drehrichtung folgen. Verzichte auf die gegenläufige Drehung, wenn du dich dabei unsicher fühlst.

So passt die Routine in deinen Alltag Wenn es dir zuviel ist, musst du nicht sofort alle 10 Übungen am Stück machen. Wähle zunächst 3 oder 4 Bewegungen aus, die sich gut anfühlen. Morgens kannst du beispielsweise mit Armschwüngen, Knieheben und kontrollierten Kniebeugen beginnen. Die Sprungvarianten sind optional.

Auch gemeinsames Training kann den Einstieg erleichtern: mit einer Freundin, deiner Mutter oder deinem Partner. Wichtig ist, dass jede Person ihr eigenes Tempo und ihre passende Variante wählt. Gemeinsam trainieren bedeutet nicht, sich gleich stark belasten zu müssen.

Wenn du darüber hinaus gezielt stärker werden möchtest, ergänze regelmäßig Krafttraining für die großen Muskelgruppen. Dafür eignen sich je nach Fitnesslevel etwa Aufstehen vom Stuhl, erhöhte Liegestütze oder Zugübungen mit einem Widerstandsband.

FAQ: Häufige Fragen zu den Übungen ohne Geräte Muss jede Übung genau eine Minute dauern? Nein. Eine Minute ist die Vorgabe des Konzepts, keine notwendige Mindestdauer. Starte kürzer und verlängere die Abschnitte, wenn du dich damit wohlfühlst. Ist morgens die beste Zeit für die Übungen? Nicht grundsätzlich. Morgens kann die Routine praktisch sein, um Bewegung fest in deinen Tagesablauf einzubauen. Wenn du dich später wohler fühlst oder dann mehr Zeit hast, ist das genauso in Ordnung. Entscheidend ist, dass die Routine zu dir passt. Ist die Routine auch für ältere Menschen geeignet? Viele Bewegungen lassen sich anpassen. Ob die gesamte Abfolge geeignet ist, hängt jedoch vom individuellen Gesundheitszustand und Trainingsstand ab. Vor allem Sprünge, schnelle Drehungen und Übungen auf einem Bein erfordern ausreichend Stabilität. Kann ich damit Muskeln aufbauen? Einzelne Übungen wie Kniebeugen können bei Einsteigerinnen einen Muskelreiz setzen. Für einen verlässlichen, langfristigen Muskelaufbau brauchst du jedoch ausreichend anspruchsvolle Übungen und eine schrittweise Steigerung der Belastung. Kann ich die Übungen täglich machen? Eine lockere Bewegungsrunde kann täglich passen, sofern du dich gut fühlst. Gestaltest du sie durch Sprünge oder hohes Tempo deutlich anstrengender, solltest du auch deine Erholung berücksichtigen. Bei Schmerzen oder Schwindel brichst du die Übung ab.