Caro Daur im Interview Fit wie eine Influencerin: Caro Daur verrät ihre Tipps

Sie ist in der Mode- und Beauty-Welt zu Hause, auf ihrem Insta-Account @carodaur teilt sie mit ihren über 3 Millionen Followern aber viel mehr als Laufsteg und Lippenstift.

Als Gesicht der aktuellen Zalando- und adidas-Kampagnen ist Caro genau die Richtige, um uns zu verraten, welchen Stellenwert gute Sportkleidung, alltägliche Rituale, Fitness und Familie für sie haben.

Du willst fit werden wie Caro? Mit unserem 8-Wochen-Trainingsplan klappt das ganz ohne Fitness-Studio:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Sichtbare Bauchmuskeln in 8 Wochen Trainingsplan

Bodyweight-Training

36 Übungen als Bild und Video

39-Seiten-PDF

auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Sichtbare Bauchmuskeln in 8 Wochen Trainingsplan | 8 Wochen

Bodyweight-Training

36 Übungen als Bild und Video

39-Seiten-PDF

auf allen Geräten abrufbar Unser professioneller Trainingsplan liefert das nötige Know-how und ist damit die perfekte Grundlage für deinen flachen, durchtrainierten Bauch. Die speziellen Workouts sind eine Mischung aus funktionellem Krafttraining und High Intensity Intervall Training. Zum einen trainierst du so ganz gezielt die Bauch- und Rückenmuskulatur. Zum anderen fordern die Ganzkörper-Workouts deinen ganzen Körper, was deine Fettverbrennung zusätzlich pusht. Schließlich trägt diese hauptsächlich dazu bei, dass sich deine Bauchmuskulatur abzeichnet. Konkret zielt der Plan, den Top-Trainerin Dorothee Günther aus Hamburg exklusiv für uns entworfen hat, auf Kraft- und Muskelaufbau ab: Anfangs liegt der Fokus auf der Kraft-Komponente, ohne bis zum Muskelversagen zu gehen. Zu Beginn sind also die Pausenzeiten länger, um eine volle Regeneration sicherzustellen. Nach den ersten beiden Wochen folgt dann eine Steigerung – durch mehr Sätze, aber auch durch komplexere und herausfordernde Übungen. Mit unserem effektiven Bauchmuskeln-Trainingsplan kommt deine Core-Muskulatur endlich zum Vorschein. Du kannst es kaum erwarten? Dann hol dir den Plan und beginne direkt, deine Körpermitte zu definieren! mehr Infos nur 14,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Caro, du bist superfit. Wie sieht deine persönliche Trainingsroutine aus?

Ich mag Abwechslung. Normalerweise trainiere ich in einer Mischung aus kurzen, knackigen Kraft-Sessions, 7- bis 8-Kilometer-Läufen und Bootcamp-Einheiten. Meine Routine liegt eher darin, dass ich Sport immer morgens mache. Für mich ist das wie eine Art Meditation, bei der ich total abschalte und meine Energie wieder auflade.

Und wie schaffst du es, diese Gewohnheit auch unterwegs beizubehalten?

Das kann manchmal eine echte Herausforderung sein und ich bin auch nicht immer motiviert. Wichtig ist, auf den Körper zu hören. Was tut ihm jetzt gut? Ist es die eine Stunde mehr Schlaf am Morgen? Ist es ein Workout oder ist es vielleicht ein Spaziergang an der frischen Luft? Allgemein empfinde ich Bewegung und Sport aber als Privileg.

Du hast ein eigenes Fitness-Programm entwickelt. Was ist das Besondere daran?

Ich hatte schon immer Freude daran, Menschen für Sport zu begeistern. Mein Programm ist kurz und knackig, integrierbar in den Alltag, ohne Stunden fürs Fitness-Studio aufopfern zu müssen. Lediglich 26 Minuten, und kein Trainingstag ist wie der andere. Dadurch ist es für jeden machbar, das bringt dauerhafte Motivation.

Das Geheimnis hinter Caros Sixpack findest du übrigens hier: Das exklusive Core-Workout von Caro Daur.

Wie forderst du dich noch neu heraus?

Ich bin offen für Neues und versuche, immer mal aus meiner Komfortzone zu kommen. Schon als Kind habe ich viele Sportarten ausprobiert. Mit 4 war es Tennis. Dazu kamen später Leichtathletik und Fußball – ich hätte nie gedacht, dass mir Fußball so viel Spaß machen würde. Daher lautet mein Tipp: Einfach mal machen, es könnte Spaß bringen.

Training ist ohne die richtige Ernährung nur halb so viel wert. Wie ernährst du dich?

Das stimmt, Training ist leider nur die halbe Miete. Im Alltag verwende ich gerne die 80/20-Regel, bei der man zu 80 Prozent des Tages auf eine gesunde Ernährung achtet und bei den restlichen 20 Prozent einfach nach Lust und Laune genießt. Ich esse zum Beispiel jeden Tag etwas Süßes. Die Balance ist wichtig und das Entscheidende für mich, um fit und gesund zu sein.

Jetzt loslegen Ernährungsplan Ketogene 8-Wochen-Diät Ernährungsplan

27 leckere Keto-Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

Über 30 Snack-Optionen

67 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Ernährungsplan Ketogene 8-Wochen-Diät Ernährungsplan

27 leckere Keto-Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

Über 30 Snack-Optionen

67 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Die Keto-Diät ähnelt dem allseits bekannten Low-Carb-Modell: Du verzichtest weitestgehend auf Kohlenhydrate. Im gleichen Zug versorgst du deinen Körper mit gesunden Fetten. Zum Abnehmen ist dieser 8-wöchige Ernährungsplan genau das Richtige für dich! Neben den insgesamt 27 leckeren Keto-Rezepten warten über 30 verschiedene Snack für zwischendurch auf dich. Du wirst dreimal täglich mit köstlichen, vielfältigen Gerichten versorgt, bei denen du gar nicht merkst, dass du eigentlich auf etwas verzichtest. Jederzeit kannst du nachlesen, welche Nährstoffe enthalten sind und behältst so den Überblick. Als Alternative zur Low-Carb-Diät ist dieser Keto-Ernährungsplan wie geschaffen. Lass dich überzeugen von leckeren Rezepti-Ideen und erreiche gleichzeitig dein Wunschgewicht! mehr Infos 14,90 € nur 9,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Worauf achtest du, wenn du auf Reisen bist?

Ich versuche, meine Routinen aufrechtzuerhalten. Da Reisen für den Körper sehr anstrengend ist, achte ich auf eine ausgewogene, energiereiche Ernährung und darauf, dass ich ausreichend Wasser trinke. Für den Hunger-Notfall habe ich immer gesunde Snacks dabei. Zudem achte ich darauf, dass ich genug Schlaf bekomme, das ist wirklich wichtig.

Wann und wo fühlst du dich denn richtig wohl?

Zu Hause ist es am schönsten! Ich liebe meine Heimatstadt Hamburg, sie bringt mich total runter. Hier bin ich angekommen. Ich neige sogar dazu, ein wahrer Stubenhocker zu werden. Da auch meine Eltern nah an Hamburg wohnen, gibt es mir ein schönes Gefühl von Geborgenheit, das ich in den Jahren voller Reisen zu schätzen gelernt habe.

Was bedeutet ein gutes Körpergefühl für dich?

Ich denke, dass es wichtig ist, die Stärken und Schwächen des eigenen Körpers zu verstehen und zu akzeptieren. Es ist entscheidend, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Jeder Mensch ist genetisch anders veranlagt. Dieses Bewusstsein sollte man entwickeln und auch wahrnehmen und wertschätzen, wie viel der eigene Körper täglich leistet.

Du bist in der Mode zu Hause. Wie sieht dein absolutes Wohlfühl-Outfit aus?

Ich mag es gemütlich. Am liebsten denke ich nicht lange nach, was ich anziehe. Meist Jeans, schwarzes Lieblings-Top (das habe ich in mehrfacher Ausführung!), Oversize-Pullover und Sneakers.

Und worauf achtest du bei deinem Trainingslook?

Für mich ist der Tragekomfort am wichtigsten! Man sollte reinschlüpfen können, ohne beim Anziehen schon einen halben Yogakurs zu absolvieren. Besonders gut passen muss der Sport-BH. Es stört nichts mehr, als wenn die Brust eingeengt ist oder Scheuerstellen entstehen. Vor allem bei Sprüngen muss der Bra alles da halten, wo es hingehört!

Felix Krüger/Lilamanagement adidas/Zalando PR "Ich mag es gemütlich und möchte nicht lange überlegen, was ich anziehe."

Welches ist dein wichtigster Fashion-Tipp?

Der einfache Satz „Weniger ist mehr“ ist verdächtig oft die Lösung bei allen Outfit-Entscheidungen.

Hier zeigen wir dir die 5 wichtigsten Fashiontrends des Jahres 2022.

Spielt Insta in deinem Alltag eine große Rolle?

Instagram ist nur die Spitze vom Eisberg. Was man online sieht, bildet bloß einen Bruchteil meines Alltags ab. Instagram ist für mich eine Art Tagebuch, in dem ich Inhalte, Sichtweisen und Persönliches mit meiner Community teile. Ich versuche, mich nicht von der Zahl der Follower oder anderen Standards unter Druck setzen zu lassen, sondern organisch zu posten. Das kann dann auch mal die ehrliche Strubbel-Frisur am Morgen sein. Authentizität bekomme ich häufig als Feedback und das nimmt viel Druck raus.

Du hast mittlerweile mehr als 3 Millionen Follower. Hat sich dadurch etwas verändert?

Zum Glück nicht viel. Ich werde zwar ab und zu auf der Straße angesprochen. Meine Community ist aber immer lieb und höflich. Es ist für mich jedes Mal eine Ehre, jemanden kennenzulernen. Dennoch ist mir bewusst, dass so viele Follower eine große Verantwortung bedeuten, die nicht zu unterschätzen ist.

Wie hältst du dein Stress-Level niedrig?

Mit Sport. Meist ist mein Laptop bereits nach dem Aufwachen voller Mails und mein Handy hört nicht auf zu vibrieren. Da tut der morgendliche Sport sehr gut, Flugmodus ein und los. Danach fühle ich mich gewappnet für den Rest des Tages, komme, was wolle.

Hast du Rituale, die dich dabei begleiten?

Zählt der Kaffee morgens aus der Lieblingstasse? Mir ist bewusst, dass Rituale das beste Mittel gegen Stress und ein guter Wegbereiter für einen routinierten Alltag sind. Jedoch ist es schwer, in meinem Job zu planen. Daher fehlt oft die Zeit, Rituale in den Alltag zu integrieren – aber ich arbeite dran! Zusätzlich Kraft gibt mir die Zuneigung und Unterstützung meiner Liebsten. Und ja, sich auch hier und da mal etwas zu gönnen, ob eine Massage oder einen Tag mal nichts tun. Was ich aktuell lerne, ist „Nein sagen“. Man ist viel entspannter, wenn man konsequent bleibt. Hier findest du unsere Alltagshelfer-Tipps gegen Stress.

Wer hat dich in deiner Karriere und persönlichen Weiterentwicklung entscheidend vorangebracht?

Meine Eltern. Definitiv. Sie waren – und sind – der Fels in der Brandung. Auf sie kann ich mich wirklich immer verlassen. Zudem denke ich, dass mich mein persönlicher Ehrgeiz und meine Disziplin, die Leidenschaft für die Dinge, die ich tue, und auch der leichte Drang nach Perfektionismus Schritt für Schritt vorwärtstreiben.

Wenn du auch so fit werden willst wie Caro Daur, weißt du jetzt, wie sie es angeht und worauf sie ihren Fokus legt. Weitere Tipps und Übungen findest du in unseren professionellen Trainingsplänen:

Dein Trainings- und Ernährungsplan Trainings- und Ernährungsplan Abnehmen in 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

dein Start für nachhaltige Abnehm-Erfolge

alle Übungen als Bild und Video

kein Equipment nötig

einfache, leckere Abnehm-Rezepte Schließen Trainings- und Ernährungsplan Abnehmen in 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

dein Start für nachhaltige Abnehm-Erfolge

alle Übungen als Bild und Video

kein Equipment nötig

einfache, leckere Abnehm-Rezepte

48-Seiten-PDF für alle Geräte Starte dein Abnehm-Projekt mit einem Turbo! Unsere erprobte Kombi aus Training und Ernährung erleichtert dir den Start schließlich extrem. So wirst du in nur 2 Wochen schon erste Erfolge sehen und einen Lifestyle, auf den du in der Folge aufbauen kannst. So erwarten dich auch nach den 2 Wochen nachhaltige Erfolge. Cool, oder? In puncto Training stehen pro Woche 3 Einheiten auf dem Programm. Hier setzen wir auf hocheffektives Bodyweight-Training, genauer: High Intensity Intervall Training – eine geniale Fatburning-Methode. Dadurch bringen wir nicht nur deinen Puls und Stoffwechsel auf Hochtouren, sondern erhalten auch wertvolle Muskelmasse (anders als bei reinem Kardio-Training). Abwechslungsreich ist der Zirkel ebenfalls – ganz im Gegensatz zu schnöden Laufrunden. Unser Ernährungsplan lässt dich weder hängen noch hungern. Stattdessen dreht sich dabei alles um eiweißreiche Kost, gepaart mit natürlichen, großvolumigen Lebensmitteln (vor allem gesundes Gemüse). Auch wertvolle Fette darfst und solltest du essen, da sie dir die nötige Energie schenken, die du bei einer kohlenhydrat-reduzierten Ernährung benötigst. In Kombi mit dem Training sind so in den 2 Wochen definitiv 2 Kilo Gewichtsverlust drin.



Jeder Start ist schwer. Doch mit unserer speziell konzipierten 2-Wochen-Kombi nehmen wir dich an die Hand und liefern dir wertvolle Strategien, die du auch im Anschluss an die 14 Tage noch für weitere Erfolge nutzen kannst. Also, am besten direkt durchstarten! mehr Infos nur 9,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.