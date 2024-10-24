Reformer Pilates: Alle Vorteile und Trainingseffekte

Reformer Pilates ist gerade der absolute Fitness-Hype – alle schwören darauf, und es sieht super stylish aus. Doch ist der Hype wirklich berechtigt? Wir aus der Redaktion Women's Health haben den Selbstversuch gewagt und getestet, was das Training wirklich bringt.

Hier verraten wir dir, ob Reformer-Classes das Geld wert sind, welche Ergebnisse du erwarten kannst und ob du dich selbst an dieses Workout trauen solltest – oder besser die Finger davon lässt!

Was ist Reformer Pilates? Reformer Pilates ist eine besondere Form des Pilates-Trainings, bei der du auf einem Gerät, dem sogenannten Reformer, trainierst. Der Reformer ist eine Art bewegliche Plattform – einige sagen auch "Schlitten" dazu – mit Federn, Seilen und Riemen, die es ermöglicht, den Widerstand individuell anzupassen. Dadurch lassen sich Übungen variieren und so der ganze Körper effektiv fordern. Insbesondere deine Tiefenmuskulatur, die Flexibilität, Balance und Koordination kannst du damit trainieren.

Im Vergleich zu Matten-Pilates fordert dich der Reformer durch die variable Widerstandsmechanik und die Vielzahl der Übungen intensiver und bietet mehr Variation. Die instabile Plattform sorgt zudem für eine verstärkte Körperkontrolle, was den Core tiefer beansprucht als beim Training auf der Matte.

Beide Formen haben ihre Vorteile. Einer Studie zufolge hat sich Reformer-Pilates als besonders effektiv zur Stärkung der Muskelkraft und Verbesserung der Beweglichkeit erwiesen – und das nicht nur für Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden, sondern auch für alle, die ihre Fitness auf eine sanfte, aber wirkungsvolle Art verbessern möchten.

Was bringt Reformer Pilates? Unser Eindruck Das Training auf dem Reformer powert ordentlich aus, bringt einige Fitness-Vorteile mit sich – und jede Menge Spaß. Insgesamt war unser Eindruck, es bietet eine effektive Kombination aus vielen positiven Trainingseffekten:

Training der Tiefenmuskulatur: Es werden definitiv mehr Muskeln angesprochen als bei anderen Trainings. Durch den Widerstand des Reformers und die Instabilität der Plattform werden tief liegende Muskeln trainiert, was zu einer starken Körpermitte führt, diese aber auch ganz schön fordert. (Puh!)

Verbesserung der Flexibilität und Mobilität: Es war zu jeder Zeit spürbar – die Bewegungen auf dem Reformer dehnen und strecken die Muskulatur sanft, was die Beweglichkeit fördert und die Flexibilität verbessert.

Schonendes Ganzkörpertraining: Bei aller Anstrengung mussten wir uns nicht schinden oder übermäßig verausgaben. Reformer-Pilates ist gelenkschonend und eignet sich daher auch für Menschen mit Verletzungen oder Einschränkungen. Durch den individuell einstellbaren Widerstand kann das Training auf jedes Fitnesslevel angepasst werden.

Verbesserte Körperhaltung: Das Training stärkt Muskeln, die für eine gute Haltung essenziell sind, und hilft dabei, muskuläre Dysbalancen zu korrigieren. Das führt zu einer aufrechten, gesünderen Haltung, was wir auch schon nach dem ersten Training so empfunden haben.

Effektiver Muskelaufbau: Reformer-Pilates macht die Muskeln schlank und definiert, ohne sie zu stark aufzubauen. Wir hatten das Gefühl, das Training ist dabei ganzheitlich und spricht den gesamten Körper an, von Beinen und Gesäß über den Rücken bis hin zu Armen und Schultern.

Reformer-Pilates macht die Muskeln schlank und definiert, ohne sie zu stark aufzubauen. Wir hatten das Gefühl, das Training ist dabei ganzheitlich und spricht den gesamten Körper an, von Beinen und Gesäß über den Rücken bis hin zu Armen und Schultern. Steigerung der Körperkontrolle und Balance: Da die Übungen auf dem Reformer oft langsame und kontrollierte Bewegungen erfordern, werden das Gleichgewicht und die Körperwahrnehmung gestärkt. Das sind unsere liebsten Reformer-Pilates-Übungen Es gibt über 100 Übungen am Reformer, nicht alle konnten wir ausprobieren – aber definitiv so einige. Diese 3 fanden wir am besten:

1. Die Gesäß-Brücke

2. Ab-Crunch

3. Ausfallschritt

Was brauche ich für Reformer Pilates? Für eine Pilates Stunde im Reformer Gym benötigst du gar nicht viel. Das Sportgerät ist ja schließlich schon vor Ort, es braucht also nur ein gemütliches Sportoutfit, in dem du dich wohlfühlst und welches dich nicht einschränkt. Leggings, Bra und Top reichen völlig aus. Es gibt spezielle rutschfeste Socken, die du entweder vor Ort bekommst, oder dir im Vorfeld selbst zulegen solltest. Für vor oder nach dem Training solltest du auch eine Jacke einpacken. Auch eine Trinkflasche und ein Handtuch dürfen nicht fehlen. Den Pilatesring gibt es in der Regel im Studio, möchtest du dir einen eigenen zulegen, findest du ihn hier!

Unser Fazit: Reformer Pilates ist ein echter Fitness-Turbo Das Training auf dem Reformer macht jede Menge Spaß und ist vor allem super anstrengend. Wir würden sagen, einen Versuch ist es definitiv wert! Wem klassisches Krafttraining oder Joggen nicht zusagt, könnte hier eine geeignete Sportart finden, die noch dazu supereffektiv ist!

