Hier bei Amazon.de bestellen.

Erhältlich in grau, schwarz und schwarz-rot in den Größen S, M, L, XL, XXL. Die Fitnesshandschuhe bestehen aus Neopren, Kautschuk, Ottoman und Kunstleder. Durch die eingesetzte Gummierung der Handschuhe hast du mit diesem Paar einen ultrastarken Grip, der sich selbst beim Crossfit bewährt. Die Bandage sorgt dafür, dass weniger Impact auf deinen Handgelenken lastet, wodurch diese effektiv geschützt werden. Das Design ist an sich zwar recht schlank, dafür lässt sich die Bandage in der Größe verstellen. Die Ausziehhilfen machen das Abstreifen der Handschuhe selbst nach einem sehr schwitzigen Workout kinderleicht, und die Druckpolster an der Innenseite sorgen für einen angenehmen Komfort. Der Verkäufer hat seinen Sitz in Deutschland.

Komfort:⭐⭐⭐⭐

Stabilität:⭐⭐⭐⭐⭐

Praktikabilität: ⭐⭐⭐⭐⭐