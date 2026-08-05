Sommer, Sonne, Workout: So bleibt dein Handy beim Training cool

Du läufst im perfekten Rhythmus, die Tracking-App zählt mit, die Playlist treibt dich an. Dann poppt die Warnung auf: "Temperatur: iPhone muss abkühlen." Das Display dimmt sich, das GPS bricht ein und dein Flow ist dahin.

Warum dein Handy beim Sport in der Sonne überhitzt Smartphones sind für einen engen Temperaturbereich gebaut. Apple gibt für iPhones offiziell eine Umgebungstemperatur zwischen 0 und 35 °C als optimalen Betriebsbereich an. Schon ab 35 °C kann das Gerät seine Leistung drosseln, um Hardware-Schäden zu vermeiden. Das nennt sich Thermal Throttling: Prozessor und Display fahren herunter, der Akku lädt langsamer, im Extremfall schaltet das Gerät ab.

Wie schnell es kritisch wird, zeigt eine Studie der KAIST-Universität (veröffentlicht in den Proceedings der ACM-Konferenz MobiCom). Die Forschenden um Soowon Kang maßen die Oberflächentemperatur von 10 verschiedenen Smartphones unter Alltagslast. Das überraschende Ergebnis: GPS-Tracking allein erzeugt erstaunlich wenig Hitze. In einer parallelen Messung im Auto erreichten Smartphones auf dem Armaturenbrett unter direkter Sonneneinstrahlung dagegen schon nach 15 Minuten 64 Grad, ohne dass sich an der App-Nutzung etwas geändert hätte.

Heißt für dich: Beim Outdoor-Workout ist meist nicht die Tracking-App das Problem, sondern die Kombination aus Sonne, Display auf Maximum und körpernahes Tragen. Ein klassisches Neopren-Smartphone-Armband oder eine geschlossene Tasche staut die Wärme zusätzlich.

So verhinderst du in 3 Schritten die Überhitzung Schritt 1 – Software entlasten, bevor du startest Bevor du losläufst, räum kurz auf:

Hintergrund-Apps schließen : Nicht benötigte Apps und Funktionen vor dem Start deaktivieren, etwa Streaming oder unnötige Hintergrundaktualisierungen.

: Nicht benötigte Apps und Funktionen vor dem Start deaktivieren, etwa Streaming oder unnötige Hintergrundaktualisierungen. Offline-Karten laden statt Live-Daten ziehen, das spart Funk-Last

statt Live-Daten ziehen, das spart Funk-Last Dark Mode aktivieren : Bei OLED-Displays verbraucht jedes dunkle Pixel weniger Strom, das Display erzeugt weniger Wärme

: Bei OLED-Displays verbraucht jedes dunkle Pixel weniger Strom, das Display erzeugt weniger Wärme Display-Helligkeit reduzieren und Bildschirmsperre auf 30 Sekunden stellen

und Bildschirmsperre auf 30 Sekunden stellen Wenn du keine Live-Daten brauchst: Flugmodus an, Bluetooth bei Bedarf einzeln aktivieren Schritt 2 – Hitze ableiten statt stauen Die KAIST-Forschenden zeigten: Eine Hülle verlangsamt zwar den Wärmeaustausch, ist aber nicht automatisch ein Hitzestau-Risiko. Im Test blieben Geräte mit dünner Kunststoffhülle sogar leicht kühler als ohne. Entscheidend ist, dass die Hitze irgendwo hin kann.

Belüftete Halterung statt enges Armband : Laufgürtel am unteren Rücken oder Bauchtasche mit Mesh-Einsatz lassen Luft zirkulieren

: Laufgürtel am unteren Rücken oder Bauchtasche mit Mesh-Einsatz lassen Luft zirkulieren Bei Pausen das Handy konsequent in den Schatten legen, nicht auf die heiße Parkbank

legen, nicht auf die heiße Parkbank Im Auto nicht hinter die Windschutzscheibe klemmen, sondern in Höhe der Lüftungsschlitze montieren

klemmen, sondern in Höhe der Lüftungsschlitze montieren Nicht laden während des Workouts: Laden ist selbst ein Wärmeprozess, in Kombination mit Sonne und App-Last wird es schnell kritisch Schritt 3 – Im Notfall: Bitte nicht ins Gefrierfach Wenn die Warnung schon da ist, folgen viele instinktiv mit dem falschen Reflex: Handy ins Eisfach. Das ist gefährlich, denn der schnelle Temperaturwechsel erzeugt Kondenswasser im Gehäuse und kann Kurzschlüsse auslösen.

Richtig kühlst du es so ab:

Gerät komplett ausschalten , nicht nur sperren

, nicht nur sperren Hülle abnehmen , damit Wärme entweichen kann

, damit Wärme entweichen kann Auf eine kühle, schattige Oberfläche legen, zum Beispiel Fliesen oder Metalltisch im Schatten

legen, zum Beispiel Fliesen oder Metalltisch im Schatten Mindestens 15 bis 20 Minuten warten, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat, erst dann wieder einschalten

FAQ: Die häufigsten Fragen zum Überhitzen von Smartphones Ab welcher Temperatur bekommt mein Handy beim Sport Probleme? Apple nennt für iPhones einen Umgebungstemperatur-Betriebsbereich von 0 bis 35 Grad. Darüber kann das Gerät automatisch drosseln. Die Oberfläche selbst kann unter direkter Sonne und App-Last laut der KAIST-Studie deutlich höher klettern, ab etwa 42 bis 45 Grad wird die Berührung unangenehm bis schmerzhaft. Schadet es dem Akku, wenn mein Handy einmal heiß wird? Einmaliges Überhitzen ist meist unkritisch, weil moderne Geräte sich selbst abschalten. Wiederholte Hitze-Episoden beschleunigen aber laut Apple die Alterung des Lithium-Ionen-Akkus dauerhaft. Wer regelmäßig im Sommer draußen trainiert, sollte deshalb Hitze-Schutz ernst nehmen. Was bringt es, das Handy ins Gefrierfach zu legen? Nichts Gutes. Der schnelle Temperaturwechsel führt zu Kondenswasser im Gehäuse und kann Kurzschlüsse verursachen. Besser: Gerät ausschalten, Hülle ab, im Schatten auf eine kühle Oberfläche legen und warten, bis es wieder Umgebungstemperatur hat.