Diese 7 Marken entwickeln Fitness-Gadgets speziell für Frauen

Jahrzehntelang war Fitness-Tech ein "Shrink it and pink it"-Spiel: Männer-Tracker wurden kleiner gemacht, rosa eingefärbt und als "speziell für Frauen" verkauft. Das Problem? Frauen sind keine kleineren Männer.

Warum Frauen andere Fitness-Gadgets brauchen Die Herzfrequenzvariabilität von Frauen schwankt mit dem Zyklus, der Schlafbedarf verändert sich durch Hormone und die Trainingsleistung folgt einem 28-Tage-Rhythmus. Weniger als 1 Prozent der sportphysiologischen Forschung bezog bis 2024 weibliche Probanden ein. Deshalb verstehen Standard-Algorithmen die Körper von Frauen nicht.

Eine neue Generation von Marken bricht mit dieser Tradition und entwickelt Fitness-Gadgets, die weibliche Physiologie von Grund auf mitdenken. Der entscheidende Unterschied: Diese Geräte sammeln nicht nur Zyklus-Daten, sondern integrieren sie aktiv in Trainingsempfehlungen, HRV-Werte und Schlafanalysen. Diese 7 Marken zeigen, wie Fitness-Tech aussieht, wenn sie tatsächlich für Frauen gemacht wird.

Die 7 Marken, die Fitness-Tech für Frauen neu denken 1. Bellabeat: Smart Jewelry als Wellness-Tracker Bellabeat war Vorreiter bei der Verschmelzung von Schmuck und Gesundheitstechnologie. Die Gründerin Urška Sršen entwickelte während ihrer ersten Schwangerschaft das Leaf – ein blattförmiges Wearable, das wie eine Halskette, ein Armband oder eine Brosche getragen werden kann und dabei Aktivität, Schlaf, Stress und Menstruationszyklus trackt.

Die Highlights:

Leaf und Ivy: Smartes Schmuckdesign aus Holz und Edelstahl, das nicht nach Tech aussieht

Smartes Schmuckdesign aus Holz und Edelstahl, das nicht nach Tech aussieht Reproduktive Gesundheit: Zyklusverfolgung mit Ovulationsprognose, Schwangerschafts-Tracking und Kindsbewegungsprotokoll

Zyklusverfolgung mit Ovulationsprognose, Schwangerschafts-Tracking und Kindsbewegungsprotokoll Meditation und Atmung: Geführte Atemübungen für verschiedene Zyklusphasen, inklusive Linderung von Menstruationsbeschwerden

Geführte Atemübungen für verschiedene Zyklusphasen, inklusive Linderung von Menstruationsbeschwerden 6 Monate Akkulaufzeit: Wechselbare Knopfzellenbatterie statt tägliches Laden Für wen? Frauen, die Fitness-Tracking wollen, ohne dass das Gadget nach Tech aussieht. Besonders geeignet für alle, die ihren Zyklus verstehen oder eine Schwangerschaft begleiten möchten.

Preis: Leaf Urban ca. 100 Euro, Ivy+ ca. 380 Euro

2. Garmin: Vom Sport-Tracker zur Lifestyle-Begleiterin Garmin hat als etablierte Sport-Marke eine eigene Kategorie "Smartwatches für Frauen" entwickelt und positioniert sich als modische Lifestyle-Begleiterin. Der Fokus liegt auf kompaktem Design und umfassender Gesundheitsintegration.

Die Highlights:

Garmin Lily 2: Kompakte 35 mm Smartwatch speziell für schmale Handgelenke, nur 24 Gramm leicht

Kompakte 35 mm Smartwatch speziell für schmale Handgelenke, nur 24 Gramm leicht Elegantes Design: Gemustertes Zifferblatt, das aussieht wie Schmuck – nicht wie Tech

Gemustertes Zifferblatt, das aussieht wie Schmuck – nicht wie Tech Menstruationszyklus-Tracker: Protokollierung von körperlichen und emotionalen Symptomen, Zyklusphase-Anzeige mit Trainingsempfehlungen in der Garmin Connect App

Protokollierung von körperlichen und emotionalen Symptomen, Zyklusphase-Anzeige mit Trainingsempfehlungen in der Garmin Connect App Schwangerschafts-Tracker: Kontinuierliche Gesundheitsüberwachung, Protokollierung des Wohlbefindens und Speicherung von Kindsbewegungen

Kontinuierliche Gesundheitsüberwachung, Protokollierung des Wohlbefindens und Speicherung von Kindsbewegungen Umfassende Gesundheitsfunktionen: Body Battery (Energielevel), Schlafanalyse mit Sleep Score, Stresslevel-Messung, Atemübungen

Body Battery (Energielevel), Schlafanalyse mit Sleep Score, Stresslevel-Messung, Atemübungen 5 Tage Akkulaufzeit: Längere Nutzung ohne tägliches Laden Wichtig: Garmin betont, dass es sich nicht um ein medizinisches Gerät zur Diagnose oder Empfängnisverhütung handelt. Die Daten dienen der Selbstwahrnehmung und Trainingssteuerung. Die Lily 2 hat kein integriertes GPS (nur die Lily 2 Active) und keine Temperaturmessung.

Für wen? Frauen, die kompaktes, elegantes Design mit umfassenden Fitness-Features verbinden wollen. Ideal für den Übergang vom Büro zum Training.

Preis: Garmin Lily 2 ca. 250 Euro

3. Apple: Premium-Mainstream mit starkem Zyklus-Tracking Apple hat mit der Watch Series 8 Temperaturmessung eingeführt und damit Zyklus-Tracking auf ein neues Level gehoben. Die aktuelle Series 11 kombiniert diese Funktion mit einem umfassenden Gesundheits-Ökosystem, neuer Bluthochdruck-Erkennung und starkem Datenschutz.

Die Highlights:

Zyklustracking mit Temperatur: Nächtliche Handgelenk-Temperaturmessung für rückwirkende Ovulationsschätzung

Nächtliche Handgelenk-Temperaturmessung für rückwirkende Ovulationsschätzung Bluthochdruck-Mitteilungen: Erkennt Muster von chronischem Bluthochdruck – eine häufige, oft übersehene Gesundheitsgefahr

Erkennt Muster von chronischem Bluthochdruck – eine häufige, oft übersehene Gesundheitsgefahr Neuer Schlafindex: Verbesserte Schlafqualitäts-Analyse für bessere Regeneration

Verbesserte Schlafqualitäts-Analyse für bessere Regeneration Health-App-Integration: Nahtlose Synchronisation mit iPhone, inklusive Medikamentenerinnerungen und Symptomprotokollen

Nahtlose Synchronisation mit iPhone, inklusive Medikamentenerinnerungen und Symptomprotokollen Datenschutz: Von Mozilla's Privacy Report positiv bewertet – Zyklusdaten bleiben auf dem Gerät

Von Mozilla's Privacy Report positiv bewertet – Zyklusdaten bleiben auf dem Gerät Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit: Ausreichend für Tages- und Nacht-Tracking Für wen? iPhone-Nutzerinnen, die eine Premium-Lösung mit breitem Feature-Set suchen. Die Apple Watch ist keine Nischen-Lösung, sondern integriert Frauen-Features in ein umfassendes Gesundheitssystem.

Preis: Apple Watch Series 11 ab 450 Euro

gettyimages/hocus-focus Apple Watch ist eine etablierte Größe unter den Wearables. Die neue Generation bringt viele nützliche Features mit – und sie lässt sich gut ins Apple-Ökosystem einbauen.



4. Ultrahuman: Smart Rings mit Zyklus-Intelligenz Ultrahuman setzt auf den Formfaktor Ring für maximale Präzision bei nächtlichen Messungen. Der Ring AIR bietet erweiterte Frauen-Gesundheitsfunktionen mit wissenschaftlicher Validierung durch Kooperationen.

Die Highlights:

Zyklus-Tracking Plus: Schätzung von bis zu 12 Zyklen und Verfolgung subtiler Veränderungen in Ovulation und Zyklusgesundheit

Schätzung von bis zu 12 Zyklen und Verfolgung subtiler Veränderungen in Ovulation und Zyklusgesundheit OvuSense-Integration: Kooperation mit dem Fertilitäts-Spezialisten für erweiterte Cycle und Ovulation Pro Features

Kooperation mit dem Fertilitäts-Spezialisten für erweiterte Cycle und Ovulation Pro Features Clue-Anbindung: Synchronisation mit der beliebten Zyklus-App für tiefere Einblicke in zyklus-, schlaf- und erholungsbezogene Daten

Synchronisation mit der beliebten Zyklus-App für tiefere Einblicke in zyklus-, schlaf- und erholungsbezogene Daten Präzise BBT-Messung: Basaltemperatur-Tracking während des Schlafs für genauere Ovulationserkennung

Basaltemperatur-Tracking während des Schlafs für genauere Ovulationserkennung Kein Abo erforderlich: Alle Kernfunktionen ohne monatliche Gebühren nutzbar Für wen? Frauen, die maximale Präzision bei Schlaf- und Temperaturmessungen suchen. Ideal für Kinderwunsch oder präzises Zyklusverständnis.

Preis: Ultrahuman Ring AIR ca. 265 Euro

5. Withings: Hybride Eleganz mit klinischem Anspruch Withings verbindet klassisches Uhrendesign mit klinisch orientierten Gesundheitsmessungen. Die ScanWatch 2 richtet sich an Frauen, die diskrete Tech mit medizinischer Präzision suchen.

Die Highlights:

Hybrid-Design: Analoge Uhr mit versteckten Sensoren – sieht aus wie klassischer Schmuck

Analoge Uhr mit versteckten Sensoren – sieht aus wie klassischer Schmuck 35 Tage Akkulaufzeit: Wochenlange Nutzung ohne Laden

Wochenlange Nutzung ohne Laden Temperaturmessung: Nächtliches Tracking für Zyklusverständnis

Nächtliches Tracking für Zyklusverständnis Klinische Metriken: EKG, SpO2, Schlafapnoe-Erkennung – über reine Fitness hinaus

EKG, SpO2, Schlafapnoe-Erkennung – über reine Fitness hinaus Eleganz: Verschiedene Armbänder von Leder bis Metall für jeden Anlass Für wen? Frauen, die Tech nicht zur Schau stellen, aber von präzisen Gesundheitsdaten profitieren wollen. Perfekt für den Übergang vom Büro zum Training.

Preis: Withings ScanWatch 2 ab ca. 280 Euro.

6. Elvie: FemTech-Pioniere für Beckenbodengesundheit Elvie hat sich auf ein lange tabuisiertes Thema spezialisiert: Beckenbodentraining. Der Elvie Trainer macht Kegel-Übungen messbar, motivierend und effektiv – wichtig für Frauen nach Schwangerschaften, bei Blasenschwäche oder zur Sexualgesundheit.

Die Highlights:

Smart Kegel-Trainer: Kleines, einführbares Gerät mit Drucksensoren und Bluetooth-Verbindung

Kleines, einführbares Gerät mit Drucksensoren und Bluetooth-Verbindung Gamification: App-basierte Übungen als spielerische Herausforderungen, macht Training zum Erlebnis

App-basierte Übungen als spielerische Herausforderungen, macht Training zum Erlebnis Präzises Biofeedback: Echtzeit-Rückmeldung, ob du die richtigen Muskeln aktivierst

Echtzeit-Rückmeldung, ob du die richtigen Muskeln aktivierst Verschiedene Größen: Individuelle Anpassung an deinen Körper

Individuelle Anpassung an deinen Körper Diskret und hygienisch: Neutrale Aufbewahrungsbox, medizinisches Silikon Gut zu wissen: Elvie wurde im März 2025 von Willow übernommen, bleibt aber als Marke bestehen. Das Produktportfolio umfasst auch Milchpumpen und andere Maternal-Health-Lösungen.

Für wen? Frauen nach der Geburt, bei Blasenschwäche oder für präventive Beckenbodengesundheit. Ein oft ignorierter, aber extrem wichtiger Bereich der Frauengesundheit.

Preis: Elvie Trainer ca. 160 Euro

7. Embr Labs: Wechseljahre-Support am Handgelenk Embr Labs hat ein Nischen-Problem gelöst, das Millionen Frauen betrifft: Hitzewallungen während der Wechseljahre. Der Embr Wave 2 ist kein klassischer Fitness-Tracker, sondern ein thermoelektrisches Wearable.

Die Highlights:

Aktive Kühlung: Thermorezeptoren-Stimulation durch präzise Temperaturwellen am Handgelenk

Thermorezeptoren-Stimulation durch präzise Temperaturwellen am Handgelenk Sofortlinderung: Bei Hitzewallungen per Knopfdruck kühle Empfindungen auslösen

Bei Hitzewallungen per Knopfdruck kühle Empfindungen auslösen Wärme-Funktion: Auch umgekehrt nutzbar für kalte Hände oder Entspannung

Auch umgekehrt nutzbar für kalte Hände oder Entspannung Diskret: Sieht aus wie ein breites Armband, niemand merkt die Funktion

Sieht aus wie ein breites Armband, niemand merkt die Funktion Wissenschaftlich validiert: Klinische Studien zur Wirksamkeit bei Hitzewallungen Für wen? Frauen ab 45 in den Wechseljahren, die unter Hitzewallungen leiden. Ein völlig anderer Ansatz als herkömmliches Tracking, hier geht es um aktive Symptomlinderung.

Preis: ca. 260 Euro (ohne MwSt. und Zollgebühren)

So nutzt du deine Fitness-Gadgets richtig: Perioden-Pacing Die beste Hardware hilft nichts ohne das richtige Training. Perioden-Pacing synchronisiert deine Trainingsintensität mit deinen Hormonen. Genau hier zeigt sich, welches Gadget wirklich mitdenkt.

Follikelphase (Tag 1-14): Dein Östrogenspiegel steigt, du bist leistungsfähig und regenerierst schnell. Jetzt ist die Zeit für High-Intensity-Training, schweres Krafttraining und neue Personal Records. Nutze Gadgets, die in dieser Phase grünes Licht für HIIT bei 90-95 Prozent der maximalen Herzfrequenz geben.

Lutealphase (Tag 15-28): Nach dem Eisprung steigen Progesteron und deine Körpertemperatur. Die erhöhte Baseline macht hochintensives Training anstrengender. Reduziere HIIT auf maximal 10-15 Prozent deines Trainings, fokussiere dich auf längere Ausdauereinheiten in Zone 2 und erhöhe deine Kalorien- und Proteinzufuhr. Gadgets sollten jetzt erhöhtes Schlafbedürfnis und veränderte HRV erkennen.

Der Algorithmus-Test: Gib deinen Zyklus ein und beobachte, ob dein Gadget die Trainingsempfehlungen anpasst. Wenn nicht, nutze externe Apps wie Wild AI, die mit deinem Tracker kompatibel sind und die Lücke schließen.

gettyimgaes/SrdjanPav Auch beim Zyklus handelt es sich um Daten, die deine Gadgets auswerten können – und deinen Alltag damit erleichtern.



Darauf solltest du beim Kauf achten Algorithmus-Integration statt bloßem Tracking: Frage nicht "Kann es meinen Zyklus tracken?", sondern "Passt es Trainingsbereitschaft und Erholungswerte an?" Das ist der Unterschied zwischen Datensammlung und echter Intelligenz.

Abo-Modell vs. Einmalkauf: Ultrahuman, Garmin und Apple bieten Kernfunktionen ohne Abo. Bellabeat und Whoop (nicht in dieser Liste, aber Marktführer) verlangen monatliche Gebühren. Rechne die Gesamtkosten über 3 Jahre. Oft sind Einmalkauf-Modelle günstiger.

Formfaktor nach Zweck: Smart Rings (Ultrahuman, Oura) sind präziser für nächtliche Messungen wie Basaltemperatur und Schlaf. Smartwatches (Garmin, Apple, Withings) bieten GPS, Benachrichtigungen und Sport-Tracking. Smart Jewelry (Bellabeat) ist die diskreteste Option. Spezialisierte Gadgets (Elvie, Embr) lösen konkrete Probleme.

Lebensphase: Kinderwunsch? Ultrahuman oder Apple mit präzisem Temperaturtracking. Nach der Geburt? Elvie für Beckenbodentraining. Wechseljahre? Embr Wave für Hitzewallungen. Allround-Fitness? Garmin oder Apple.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Fitness-Gadgets für Frauen Was unterscheidet Fitness-Gadgets für Frauen von Standard-Trackern? Der entscheidende Unterschied liegt in den Algorithmen. Spezialisierte Geräte integrieren Zyklus-Daten aktiv in Trainingsempfehlungen, Erholungswerte und Schlafanalysen, anstatt sie nur zu sammeln. Sie berücksichtigen, dass Herzfrequenzvariabilität und Leistungsfähigkeit im 28-Tage-Rhythmus schwanken, messen präzise die Basaltemperatur für Ovulationsprognosen und bieten Features wie Schwangerschafts-Tracking oder Wechseljahre-Support. Welche Marke eignet sich für welche Lebensphase? Bei Kinderwunsch sind Ultrahuman oder Apple ideal für präzise Basaltemperatur-Messung. Nach der Geburt hilft Elvie beim Beckenbodentraining. In den Wechseljahren lindert Embr Wave Hitzewallungen. Für allgemeine Fitness sind Garmin Lily 2 oder Apple Watch umfassende Lösungen, Bellabeat eignet sich für diskretes Wellness-Tracking im Schmuck-Design. Lohnt sich ein Abo-Modell bei Fitness-Gadgets? Rechne die Gesamtkosten über 3 Jahre. Ultrahuman (265 Euro einmalig) kostet 265 Euro über 3 Jahre, während Abo-Modelle schnell auf über 1.000 Euro kommen. Garmin und Apple bieten Kernfunktionen ohne Abo. Abo-Modelle lohnen sich für kontinuierliche Updates und erweiterte Analysen, Einmalkauf ist langfristig günstiger. Prüfe, welche Features wirklich hinter der Paywall liegen.