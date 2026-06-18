Training bei Hitze fühlt sich härter an, kann aber auch mehr bringen

Die Hitze steigt, die Sonne steht hoch, dein Puls auch. Schon nach wenigen Minuten fühlt sich alles schwerer an: Deine Beine ermüden schneller, die Atmung wird flach und dein Kopf langsamer. Und fast automatisch kommt dieser Gedanke: Warum läuft es heute so schlecht?

Hitze verschiebt, wie dein Körper arbeitet Hitze verändert deinen Körper sofort. Dein Kreislauf arbeitet stärker, gleichzeitig versucht dein Körper, Wärme abzugeben. Dafür verschiebt er Prioritäten. Mehr Blut fließt in deine Haut, damit du über Schweiß und Verdunstung abkühlen kannst. Deinen Muskeln steht dadurch weniger Sauerstoff zur Verfügung.

Das Ergebnis spürst du direkt: Du bist langsamer, fühlst dich schwächer und bist schneller erschöpft, weil dein Körper parallel ein zweites System versorgt.

Plötzlich läuft alles gleichzeitig Genau hier entsteht der eigentliche Effekt: Dein Körper arbeitet jetzt gleichzeitig für Leistung und Kühlung. Das bedeutet:

Dein Herz pumpt mehr

Dein Flüssigkeitshaushalt wird stärker beansprucht

Deine Temperaturregulation läuft auf Hochtouren Was nach weniger Leistung aussieht, kann in Wirklichkeit eine höhere Belastung bedeuten.

Der eigentliche Trainingsreiz entsteht im Hintergrund Entscheidend ist nicht nur, was du leistest, sondern was dein Körper leisten muss. Und das ist bei Hitze deutlich mehr. Sportwissenschaftler:innen sprechen hier von einer erhöhten physiologischen Belastung bei gleichzeitig reduziertem Output.

Eine Übersichtsarbeit im Journal of Applied Physiology zeigt, dass Training unter Hitzestress zu Anpassungen im Herz-Kreislauf-System und in der Thermoregulation führt, etwa durch ein erhöhtes Blutvolumen und eine effizientere Schweißreaktion. Das bedeutet konkret: Dein Körper wird besser darin, mit Stress umzugehen, durch die Hitze.

Selbst ein lockerer Lauf fühlt sich hart an, bringt aber trotzdem Fortschritt Während dein Körper versucht, Leistung zu bringen, verhindert er gleichzeitig, dass du überhitzt. Dadurch arbeitet er an 2 Fronten gleichzeitig. Das kostet Energie, Fokus und Kraft. Deshalb fühlt sich ein lockerer Lauf schnell wie ein intensives Training an.

Genau hier verändert sich dein Blick aufs Training. Du misst deine Einheit nicht mehr nur an dem Tempo oder Gewicht, sondern an der tatsächlichen Belastung. Dein Körper passt sich an, auch wenn es sich nicht nach Fortschritt anfühlt. Damit wird auch der Frust geringer und wird durch ein realistischeres Verständnis für die Belastung ersetzt.

FAQ: Training bei Sommerhitze – Das ist entscheidend Ist mein Training im Sommer weniger effektiv? Nicht unbedingt. Auch wenn die Leistung sinkt, kann die körperliche Belastung steigen und damit der Trainingsreiz. Warum fühlt sich alles schneller anstrengend an? Dein Körper muss zusätzlich Energie für die Kühlung aufbringen. Das erhöht die Gesamtbelastung deutlich. Kann mein Körper sich an Hitze gewöhnen? Ja. Studien zeigen Anpassungen wie effizienteres Schwitzen und ein stabileres Herz-Kreislauf-System bei regelmäßiger Belastung. Sollte ich im Sommer anders trainieren? Viele profitieren davon, ihre Erwartungen anzupassen und stärker auf Körpergefühl statt auf Leistungswerte zu achten.