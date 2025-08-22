Walking Pads: Fit bleiben im Büro & Homeoffice ohne Extra-Zeit

Bewegung und Arbeit kombinieren – ohne Extra-Zeitaufwand: Walking Pads machen genau das möglich und passen perfekt in den Homeoffice- oder Büroalltag.

Der Trend boomt dank Social Media und der neuen Arbeitskultur. Immer mehr Menschen wollen sitzende Stunden reduzieren und nebenbei fitter werden – und ein Walking Pad ist dafür die ideale Lösung.

Sitzen ist der neue Risikofaktor Langes Sitzen bremst den Kreislauf, macht träge und kann auf Dauer die Gesundheit belasten. Schon sanfte Bewegung wirkt wie ein kleiner Neustart für den Körper: Die Muskeln arbeiten, das Blut zirkuliert besser, die Gedanken werden klarer.

Und das Beste: Du musst dafür nicht ins Fitnessstudio rennen oder deine Freizeit opfern – ein Walking Pad bringt diesen Effekt direkt an deinen Arbeitsplatz.

Mehr Kalorien verbrennen – ohne zu schwitzen Langsames Gehen klingt unscheinbar, aber über den Tag summiert sich die Bewegung. Dein Körper verbraucht mehr Energie, ohne dass du dich verausgaben musst. Schon bei gemütlichem Tempo merkst du, wie sich dein Kreislauf stabilisiert und die Müdigkeit verschwindet.

Ein paar tausend Schritte zusätzlich pro Tag können spürbar dazu beitragen, dass du dich wacher, leichter und aktiver fühlst – und das ganz ohne Extra-Workout.

So startest du mit dem Walking Pad Starte klein und steigere dich langsam – so gewöhnst du deinen Körper und auch deinen Kopf an die neue Kombination aus Arbeiten und Gehen.

15–20 Minuten pro Stunde gehen

gehen Schreibtischhöhe ergonomisch einstellen

Bequeme Sneaker oder rutschfeste Socken tragen

Bei Teppichboden eine Unterlage nutzen, um Geräusche zu dämpfen Mini-Workouts auf dem Walking Pad Damit Gehen nicht zur Gewohnheit ohne Abwechslung wird, kannst du kleine Variationen einbauen:

Intervall-Schritte: Mal schneller, mal langsamer

Mal schneller, mal langsamer Seitengehen: Aktiviert andere Muskelgruppen

Aktiviert andere Muskelgruppen Rückwärtsgehen: Ideal für Balance und Koordination (langsam und vorsichtig)

Ideal für Balance und Koordination (langsam und vorsichtig) Arm- und Schulterkreisen: Bewegung für den Oberkörper integrieren Incline Walking: Das beste Laufband-Workout

Dein 7-Tage-Walking-Pad-Plan Mit diesem Plan integrierst du das Walking Pad nahtlos in deinen Arbeitstag – für mehr Schritte, Energie und Fokus.

Work-Life-Balance im Gehen Walking Pads sind wie ein kleiner Geheimtrick: Du bewegst dich, verbesserst deine Haltung und fühlst dich frischer – und das alles, während du Mails beantwortest, Meetings führst oder kreativ arbeitest.

Mehr Bewegung, weniger Stress, ein stabileres Energielevel – und das ganz ohne Abstriche bei der Arbeitszeit.