Incline Walking: In 30 Minuten effektiv Kalorien verbrennen

Draußen ist es kalt, nass oder dunkel – und dein innerer Schweinehund hat gerade eindeutig Heimvorteil. Verständlich. Wenn du trotzdem etwas für Fitness und Fettverbrennung tun willst, ohne dich zum Laufen zu zwingen, ist Walking mit Steigung auf dem Laufband eine richtig gute Lösung. Du bekommst ein intensives Training, das sich wie "Wandern bergauf" anfühlt – nur eben indoor.

Was ist Incline Walking überhaupt? Incline Walking bedeutet ganz einfach: Du gehst auf dem Laufband, stellst dabei aber eine Steigung ein (zum Beispiel 3, 8 oder 12 Prozent). Dadurch wird aus einem entspannten Spaziergang ein Training, das deutlich mehr fordert – vor allem für Beine, Po und Herz-Kreislauf.

Infobox: Die wichtigsten Einstellungen auf einen Blick● Steigung: mehr Belastung für Po und Beine

● Tempo: lieber so wählen, dass du sauber gehen kannst

● Haltung: aufrecht, Blick nach vorn, Rumpf aktiv

● Sicherheit: wenn du dich festhalten musst, ist es zu schnell oder zu steil

Darum ist Walking mit Steigung so effektiv Die Trainingseinheit auf dem Laufband mit Anstieg (engl. "incline") ist gelenkschonend, anfängerfreundlich und für alle Fitnesslevel geeignet. Besonders Frauen über 50, die aktiv bleiben möchten, ohne ihre Gelenke zu belasten, profitieren davon. Aber auch Läuferinnen, die die Bewegungsabläufe des Laufens ohne die Belastung nachahmen möchten, sind hier genau richtig.

"Es ist eine großartige Trainingsform für alle, die den Körper auf ähnliche Weise bewegen möchten wie beim Laufen – nur ohne die Belastung", erklärt Corky Corkum, Precision-Run-Coach bei Equinox und Inhaberin von Coach Corky Runs. Und ohne das miese Wetter, natürlich.

Das Gehen auf dem Laufband ist ein ideales aerobes Training, bei dem du das Cardio-Gerät auf einfache und sichere Weise nutzt. Corkum: "Viele Menschen stehen vor einem Laufband und denken: Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Wie mache ich ein Laufbandtraining effektiv und spannend?" Indem du die Steigung nutzt – fast wie beim Wandern – kannst du einen einfachen Laufband-Spaziergang in ein unglaublich effektives und intensives Workout verwandeln.

Indoor-Walking-Workouts können nicht nur deine Herzfrequenz steigern, Kalorien verbrennen und deine Ausdauer verbessern, sondern sie sind auch das ganze Jahr über möglich – unabhängig vom Wetter. "Es kann ein unglaublich effektives Training sein, solange wir die Intensität steigern – es geht vor allem um die Steigung."

Das 30-Minuten-Laufband-Workout mit Steigung Diese Walking-Sequenz bringt dein Herz in Schwung, bleibt dabei gelenkschonend und ist für jedes Fitnesslevel geeignet. Passe Geschwindigkeit und Steigung an dein Level an und verändere das Workout nach Bedarf.

Warm-up (5 Minuten) Gehe in einem langsamen, angenehmen Tempo auf einer flachen Fläche oder mit einer Steigung von 3 bis 5 Prozent. Konzentriere dich auf gleichmäßiges Atmen und finde deinen Bewegungsrhythmus.

1 Minute Schulterkreisen : Löse die Spannung im Oberkörper. "Wenn du auf eine Steigung von 12 oder 15 Prozent gehst, bereite deinen Körper auf diesen Bewegungsradius vor", rät Corkum. Schulterdehnungen, das Strecken Richtung Decke und das Öffnen der Brust helfen dir, eine gute Haltung zu bewahren.

: Löse die Spannung im Oberkörper. "Wenn du auf eine Steigung von 12 oder 15 Prozent gehst, bereite deinen Körper auf diesen Bewegungsradius vor", rät Corkum. Schulterdehnungen, das Strecken Richtung Decke und das Öffnen der Brust helfen dir, eine gute Haltung zu bewahren. 1 Minute übertriebene Knie-Hebe-Läufe, bzw. eher -Märsche: Mit gebeugten Fußgelenken werden deine Knöchel, Knie und Hüften aktiviert. "Während des Aufwärmens liebe ich High-Knee-Märsche. Ziehe Knie und Zehen Richtung Decke, um die Knöchel aufzuwärmen", empfiehlt Corkum. Steigungsintervalle (21 Minuten) 2 Minuten: Gehe in moderatem Tempo auf einer zweistelligen Steigung (10 Prozent oder mehr).

Gehe in moderatem Tempo auf einer zweistelligen Steigung (10 Prozent oder mehr). 1 Minute: Reduziere die Steigung auf 3 bis 5 Prozent und halte ein gleichmäßiges Tempo.

Reduziere die Steigung auf 3 bis 5 Prozent und halte ein gleichmäßiges Tempo. Wiederhole dieses Intervall 6 weitere Male. Cooldown (5 Minuten) Indoor-Walking kann ein intensives Training sein. Deshalb ist es wichtig, Körper und Puls schrittweise herunterzufahren. "Wenn du dich mit einer intensiven Steigung richtig forderst, wird dein Herzschlag hoch, deine Atmung schwer und deine Muskeln brennen", erklärt Corkum.

1 Minute: Verlangsame das Tempo leicht und gehe mit einer Steigung von 3 bis 5 Prozent.

Verlangsame das Tempo leicht und gehe mit einer Steigung von 3 bis 5 Prozent. 2 Minuten: Reduziere die Steigung allmählich auf eine flache Ebene und gehe in gemütlichem Tempo.

Reduziere die Steigung allmählich auf eine flache Ebene und gehe in gemütlichem Tempo. 2 Minuten: Gehe weiter, während die Steigung flach bleibt, und reduziere das Tempo noch weiter. "Als Anfängerin solltest du bedenken, dass der Muskelkater nach diesem Workout überraschend stark sein könnte, weil es sich vom Gehen auf einer flachen Fläche oder draußen unterscheidet", warnt Corkum. "Auch wenn du in deiner Freizeit viel gehst, fordert dieses Workout andere Muskelgruppen und dein aerobes System auf intensivere Weise als das Gehen im Freien."

Das beste Equipment für Indoor-Walking Egal, ob du einen eigenen Fitnessraum zu Hause hast oder eine Ecke im Wohnzimmer für dein Training reservierst: Wir haben die besten Laufbänder und Walking-Pads getestet und für jedes Zuhause und Budget passende Optionen gefunden.

Laufband AsVIVA T22 Studio-Pro: Profi-Laufband für zu Hause mit zahlreichen Extras (um 2.400€)

Profi-Laufband für zu Hause mit zahlreichen Extras (um 2.400€) Laufband von CITYSPORTS: günstige Alternative für zu Hause (um 200 €)

günstige Alternative für zu Hause (um 200 €) Walkingpad von Kingsmith: platzsparendes Walkingpad für zu Hause (um 700€) So holst du das Maximum aus dem Workout Damit Incline Walking wirklich wirkt, kommt es weniger auf "schneller, höher, härter" an – und mehr auf Haltung, Kontrolle und die richtige Kombination aus Tempo und Steigung. Mit diesen Tipps bleibt dein Training effektiv und sicher:

1. Lehne dich nach vorn und klammere dich nicht an die Griffe Beim Gehen mit einer Steigung solltest du vermeiden, dich an den Griffen festzuhalten oder dich zurückzulehnen – das mindert die Effektivität des Trainings und erhöht das Verletzungsrisiko, erklärt Corkum. Stattdessen solltest du dich in die Steigung lehnen, ähnlich wie beim Wandern. Das aktiviert deine Gesäßmuskeln, hinteren Oberschenkelmuskeln und die Core-Muskulatur. So wird dein Training effizienter und Belastungen auf Rücken, Hüften und Knie werden minimiert.

2. Reduziere das Tempo, um dich auf Ausführung und Sicherheit zu konzentrieren Wenn du das Gefühl hast, dich aus Balancegründen festhalten zu müssen, oder du in eine falsche Körperhaltung verfällst, solltest du langsamer gehen, rät Corkum. "Mit guter Haltung zu gehen, selbst in einem Schneckentempo, ist weitaus effektiver – und sicherer – als sich bei höherem Tempo am Gerät festzuhalten." Ein gelenkschonendes Workout sollte auch ein verletzungsarmes Training sein. Daher hat die Kontrolle Vorrang vor Geschwindigkeit.

3. Experimentiere mit Geschwindigkeit und Steigung, um deinen perfekten Modus zu finden Probiere verschiedene Kombinationen aus Geschwindigkeit und Steigung, um herauszufinden, was für deinen Körper am besten funktioniert. "Eine höhere Steigung bei langsamem Tempo ist oft ideal, um Kraft und Fitness zu maximieren, ohne Unbehagen oder Verletzungen zu riskieren", rät sie. Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, zögere nicht, die Einstellungen zu ändern.

4. Bekämpfe Langeweile durch Variationen in den Intervallen Laufband-Workouts können monoton werden, daher solltest du sie durch abwechslungsreiche Intervalle interessanter gestalten. Wenn dir z. B. das 2-Minuten-Intervall bei zweistelliger Steigung zu leicht fällt, verlängere es auf 3 Minuten – oder verkürze das 1-Minuten-Intervall bei 3 bis 5 Prozent Steigung auf 30 Sekunden. Statt dich an starre Vorgaben zu halten, spiele mit Steigung und Tempo, um dein Fitnesslevel und deine Ziele zu berücksichtigen. Diese Herangehensweise fordert nicht nur deine Muskeln und dein aerobes System, sondern verhindert auch Langeweile.

5. Akzeptiere die Challenge und fange klein an Indoor-Walking-Workouts, insbesondere bei hohen Steigungen, können überraschend herausfordernd sein. "Wenn du neu dabei bist, fang mit kürzeren Einheiten oder geringeren Steigungen an und steigere allmählich deine Ausdauer", rät Corkum. "Es ist normal, sich am Anfang herausgefordert zu fühlen – vertraue dem Prozess. Mit der Zeit bekommst du mehr Power." Egal, wo du startest: Indoor-Walking ist eine fantastische Möglichkeit, deine Gesundheit zu fördern, ohne alles zu verkomplizieren. Zieh deine Schuhe an, hör dir deine Lieblings-Playlist oder einen Podcast an und tu deinem Körper mit dem Geh-Workout etwas Gutes!

Die wichtigsten Vorteile von Incline Walking Walking mit Steigung ist mehr als "nur Gehen" – du bekommst ein ernstzunehmendes Ausdauertraining, ohne joggen zu müssen. Das sind die größten Pluspunkte:

Gelenkschonend, aber trotzdem intensiv: Da du nicht läufst, ist die Stoßbelastung deutlich geringer. Gleichzeitig bringt die Steigung deinen Puls zuverlässig nach oben.

Da du nicht läufst, ist die Stoßbelastung deutlich geringer. Gleichzeitig bringt die Steigung deinen Puls zuverlässig nach oben. Mehr Kalorienverbrauch als flaches Gehen: Mit zunehmender Steigung steigt die Anstrengung – und damit auch der Energieverbrauch. Du musst nicht schneller werden, um das Training effektiver zu machen.

Mit zunehmender Steigung steigt die Anstrengung – und damit auch der Energieverbrauch. Du musst nicht schneller werden, um das Training effektiver zu machen. Po- und Bein-Fokus inklusive: Bergaufgehen aktiviert Gesäß und hintere Oberschenkel besonders stark – vor allem, wenn du dich nicht am Gerät festhältst und sauber gehst.

Bergaufgehen aktiviert Gesäß und hintere Oberschenkel besonders stark – vor allem, wenn du dich nicht am Gerät festhältst und sauber gehst. Ideal zum (Wieder-)Einstieg: Wenn Laufen (noch) zu viel ist, du aber Kondition aufbauen willst, ist Incline Walking eine perfekte Zwischenstufe: fordernd, aber gut steuerbar.

Wenn Laufen (noch) zu viel ist, du aber Kondition aufbauen willst, ist Incline Walking eine perfekte Zwischenstufe: fordernd, aber gut steuerbar. Super für Indoor-Tage: Schlechtes Wetter, wenig Zeit, keine Lust rauszugehen? Laufband an, Steigung rein – fertig. Das erleichtert es, regelmäßig dranzubleiben. Für wen eignet sich Incline Walking besonders? Incline Walking ist ideal, wenn du ein gelenkschonendes Ausdauertraining suchst, (wieder) einsteigen willst und Joggen dir gerade noch zu viel ist, oder wenn du deine Beine und deinen Po gezielt fordern möchtest. Es passt außerdem perfekt in Tage, an denen du wegen schlechten Wetters lieber drinnen trainierst, und eignet sich als Ergänzung zum Lauftraining, weil du Kondition aufbauen kannst, ohne zusätzliche Stoßbelastung. Wenn du akute Beschwerden an Knie, Hüfte oder Rücken hast, starte mit sehr niedriger Steigung und moderatem Tempo – oder hol dir zur Sicherheit kurz ärztlich oder physiotherapeutisch grünes Licht.

FAQ: Häufige Fragen zu Incline Walking Wie hoch sollte die Steigung sein? Für den Einstieg reichen oft 3 bis 6 Prozent. Wenn du stabil und sicher gehst, kannst du dich an zweistellige Werte herantasten – solange du die Haltung halten kannst. Wie oft pro Woche macht das Sinn? 2 bis 4 Einheiten pro Woche sind für viele realistisch. Entscheidend ist, dass du genug Regeneration hast – besonders, wenn du zusätzlich Krafttraining machst. Ist Incline Walking gut für den Po? Ja, Steigung erhöht die Aktivierung von Gesäß und hinterer Oberschenkelmuskulatur – vor allem, wenn du dich nicht festhältst und sauber gehst. Verbrenne ich damit wirklich viele Kalorien? Ja – vor allem, wenn du über die Steigung Intensität erzeugst. Wie viel genau, hängt von Tempo, Steigung, Körpergewicht und Dauer ab.