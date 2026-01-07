Warum Fitness wichtiger ist als Gewicht – besonders für Frauen

Eine schlanke Figur wird oft automatisch mit Gesundheit gleichgesetzt. Eine systematische Auswertung aus dem British Journal of Sports Medicine (2025) belegt jedoch, dass nicht die Kleidergröße zählt, sondern wie gut dein Körper funktioniert. Die groß angelegte Meta-Analyse "Cardiorespiratory fitness, body mass index and mortality" von Siddhartha S. Angadi et al. (BJSM, 2025) zeigt, dass Frauen mit guter Ausdauer und Kraft ein deutlich geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einen frühzeitigen Tod haben – selbst dann, wenn ihr BMI im oberen Bereich liegt. Viel wichtiger als die Kilos auf der Waage ist es deshalb, dass du in Bewegung bleibst und deine Fitness kontinuierlich stärkst.