Der Summer Body ist zurück, nur nennt ihn niemand mehr so

Fast schien es so, als hätten wir dazugelernt. Für eine Weile sprach niemand mehr vom Summer Body. Doch plötzlich taucht er wieder überall auf – wie Phönix aus der Asche, nur viel subtiler als früher. Heute trägt er einen anderen Namen.

Wenn Wellness plötzlich wie eine Pflicht wirkt Niemand spricht mehr von der perfekten Bikini-Figur. Stattdessen geht es um Selfcare, um Balance und Routinen. Um den starken, gesunden Körper als Ausdruck eines bewussten Lebensstils. Das klingt moderner als früher – freundlicher auch.

Der subtile Druck dahinter fällt wohl auch deswegen weniger auf.

Wer heute durch soziale Netzwerke scrollt, stößt selten auf offensichtliche Diätversprechen. Stattdessen dominieren Pilates-Sessions bei Sonnenaufgang, perfekt organisierte Morgenroutinen und Frauen, die scheinbar mühelos alles gleichzeitig schaffen.

Bewegung, Schlaf oder gesunde Ernährung sind dabei nicht das Problem. Interessant wird es dort, wo Gesundheit sichtbar werden soll – nicht im Fühlen, sondern im Aussehen.

Der Summer Body hat sein Vokabular geändert Besonders deutlich zeigt sich das auf TikTok. Trends, wie "That Girl" oder die anhaltende Pilates-Ästhetik inszenieren einen Lebensstil, der Gesundheit, Produktivität und Attraktivität miteinander verbindet.

Wo früher Kalorien gezählt wurden, werden heute Schritte, Proteinziele und Morgenroutinen dokumentiert.

Aus Verzicht wird so Optimierung, aus Disziplin wird Selbstfürsorge. Der lang bekannte Summer Body wird zu Wellness.

Die Sprache hat sich verändert. Die Erwartungen an den Körper erstaunlich wenig. Er bleibt Projekt, Beweis und Visitenkarte für ein gesundes Leben zugleich.

Der neue Druck fühlt sich besser an Körperideale gab es schon immer. So ganz verschwinden werden sie wohl auch nie. Sie passen sich aber durchaus ihrer Zeit an.

Nachdem Body Positivity und Diversität die Debatte über Jahre geprägt haben, rücken inzwischen andere Werte stärker in den Mittelpunkt: Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit, mentale Stärke und Selbstoptimierung.

Das zeigt sich nicht nur im Fitnessbereich. Themen, wie Longevity, Biohacking oder Wellness prägen inzwischen große Teile der digitalen Gesundheitskultur.

Ist das Leben gelungen, sieht man das vor allem am Körper – so die Theorie.

Sprich, wer gesund lebt, soll gesund aussehen. Wer erfolgreich ist, soll Disziplin ausstrahlen und wer Selfcare praktiziert, soll deren Ergebnis möglichst sichtbar mit sich tragen.

Der Unterschied zur klassischen Diätkultur liegt genau hier. Der neue Druck kommt nicht mehr über Verbote. Er kommt über Ideale.

Die eigentliche Freiheit liegt woanders Natürlich können Routinen guttun. Sport, Pilates oder gesunde Ernährung verbessern ohne Frage das Wohlbefinden.

Die Frage, die man sich stellen sollte, ist aber: Für wen machst du das? Für deinen Körper, dein Wohlbefinden oder für das Bild davon im Feed?

FAQ: Das solltest du zum Summer-Body-Comeback wissen Warum wirkt der Summer Body plötzlich wieder präsent? Viele aktuelle Wellness- und Fitness-Trends rücken Körperoptimierung wieder stärker in den Fokus. Die Sprache hat sich verändert, die Ideale oft weniger. Was steckt hinter dem "That Girl"-Trend? Der Trend zeigt einen stark kuratierten Lebensstil mit festen Routinen, gesunder Ernährung und Sport. Kritiker:innen sehen darin teilweise ein neues Leistungsideal. Ist die Pilates-Ästhetik problematisch? Pilates selbst nicht. Diskussionen entstehen dort, wo ein bestimmter Körpertyp als sichtbares Ergebnis eines "richtigen" Lebensstils dargestellt wird. Warum fällt der neue Druck schwerer auf? Weil er häufig über positiv besetzte Begriffe wie Gesundheit, Balance oder Selfcare vermittelt wird und dadurch deutlich subtiler wirkt als klassische Diätkultur.