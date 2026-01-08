Motivation im Januar: Diese Influencerinnen pushen dich

Fitness-Influencerinnen wirken wie die Barbies der Neuzeit. Doch hinter der schönen Fassade steckt oft harte Arbeit. Wir haben die Instagram-Profile von 5 bekannten Influencerinnen unter die Lupe genommen und verraten dir, von welcher Schönheit du dich im neuen Jahr ganz ohne Social-Media-Druck inspirieren lassen kannst.

1. Sarah Harrison: Family-Power und Shape-Workouts Sarah Harrison sieht aus wie ein Supermodel. Die Blondine trägt gerne Pink und präsentiert nach der Babypause ihren Super-Body. Trotz ihrer 3 Millionen Follower ist die 34-jährige bodenständig geblieben. Als junge Mutter zeigt die Top-Influencerin, wie sie ihren Alltag zum Fitbleiben nutzt – zum Beispiel mit Hanteltraining, um später einmal Geschenke schleppen zu können. Ihre ganzheitlichen Trainingstipps können auch dir das Leben erleichtern, ob zu Weihnachten oder im neuen Jahr.

Sarahs Tipp fürs neue Jahr: "Deine stärkste Beziehung im Leben sollte die zu dir selbst sein."

Inspirationen von der deutschen Influencerin findest du unter:

2. Pamela Reif: Die Queen der klaren Strukturen Eigentlich ist sie noch ein Küken unter den Influencerinnen, doch wenn es ums Training geht, wirkt Pamela mehr als reif. Sie liebt klare Strukturen und Trainingsroutinen, gerne mit schweißtreibendem HIIT oder knackigen Booty- und Bauch-Sequenzen. Getreu dem Motto "ohne Fleiß kein Preis" pusht sie ihre Followerinnen und Follower ans Limit. Genau richtig, um mit der sympathischen Trainerin im Januar virtuell durchzustarten. Das sehen übrigens mehr als 9 Millionen Fans ähnlich und belohnen ihre Home-Workouts, Wochenpläne und ihren Fitness-Lifestyle mit zahlreichen Likes.

Pamelas Tipp fürs neue Jahr: Überlege nicht lange, drücke auf Play, zieh das Video durch und genieße das Gefühl: Ich habe heute wirklich etwas geschafft.

Inspirationen von der deutschen Influencerin findest du unter:

3. Andrina Santoro: Problemzonen machen glücklich (und erfolgreich) Andrina scheut weder Vorher-Nachher-Vergleiche noch Bilder von Cellulite & Co. Sie ist eine ehrliche Haut. Die Fangemeinde der Schweizerin, die mittlerweile auf der thailändischen Trauminsel Ko Phangan lebt, ist mit 332.000 Followern vergleichsweise überschaubar, ihr Profil aber ein Geheimtipp. Wenn du echte Balance suchst, Extrem-Diäten verabscheust und von Andrinas negativen Erfahrungen mit Hungerkuren lernen möchtest, dann sind die Social-Media-Trainingstipps der ehemaligen Bachelorette genau das Richtige für dich.

Andrinas Motto fürs neue Jahr: Fortschritt darf langsam, freundlich und nachhaltig sein.

Inspiration von der Schweizer Influencerin findest du unter:

Auf ihrem Instagram-Account Coach für Body & Balance (@andrinafit) 4. Rachel Brathen: Entspannt in den Januar floaten Die Schwedin Rachel Brathen, auch bekannt als "Yoga Girl", steht für Achtsamkeit und ein bewusstes, nicht perfektes Leben. Auf Instagram teilt sie sanfte Yoga-Flows, Selbstfürsorge-Ideen und ehrliche Gedanken zu Mental Load, Mutterschaft und schwierigen Gefühlen. Ihre Beiträge verbinden Naturbilder, einfache Übungen und kurze Reflexionen. Wenn du im neuen Jahr entspannter trainieren möchtest, kann dir ihr Content helfen, den Druck rauszunehmen und wieder auf die Signale deines Körpers zu achten. 1,9 Millionen Follower sind von Rachels Lebensphilosophie begeistert – mit steigender Tendenz.

Rachels Tipp fürs neue Jahr: Verantwortung für das eigene Glück übernehmen, das Leben bewusst annehmen und im Alltag immer wieder die Balance suchen.

Inspiration von der schwedischen Influencerin findest du unter:

Eddas Tipp fürs neue Jahr: Konzentrier dich auf dein Wachstum, deine Rituale und das, was dir guttut. Der Rest findet sich von selbst.

Noch mehr Inspiration von der Berliner Influencerin findest du unter:

Auf ihrem Instagram-Account edda.elisa

In den Printmedien wie der Bildzeitung Bonus-Tipp: So nutzt du Social Media motivierend statt stressig

Damit dich diese Influencerinnen wirklich pushen – und nicht heimlich stressen – helfen diese 4 Regeln:

Folge nur Accounts, nach denen du dich besser fühlst, sonst entfolgen/stummschalten. Nutze Posts als Startknopf: kurzes Workout, Yoga-Flow, Affirmation, anstatt nur zu scrollen. Vergiss nicht: Du siehst Highlights, nicht den Alltag. Setz dir feste Social-Slots, damit Social Media Werkzeug bleibt, kein Zeitfresser.

Die häufigsten Fragen zum Einfluß von Fitness-Influencern Welche Influencerin passt am besten zu meinem Fitnessziel im Januar? Das kommt natürlich auf dein persönliches Fitnessziel im Januar an. Pamela Reif steht für klare Strukturen, Andrina Fit für Balance, Edda Elisa für Body Positivity und Selflove. Wie kann ich Social Media nutzen, um motiviert zu bleiben, ohne mich zu vergleichen Folge bewusst Accounts, die dich inspirieren, setze Social-Slots und nutze Inhalte als konkrete Startpunkte für eigene Aktionen. Welche kleinen Routinen aus den Posts der Creatorinnen kann ich sofort in meinen Alltag übernehmen? Kurze Workouts, Yoga-Flows, Journaling oder tägliche Affirmationen. Kleine Schritte statt Perfektion machen den Unterschied.