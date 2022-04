So effektiv ist Inlineskating, um abzunehmen

Abnehmen mit Inlineskating Darum solltest du jetzt Inliner fahren

Der Frühling ist da, und mit ihm die Inlineskating-Saison. Überall zeigen sich nun coole Rollerblade-Skaterinnen , die leichtfüßig über den Asphalt düsen. Eine elegantere Form der Fortbewegung gibt es kaum.

Du willst in diesem Jahr auch dazu gehören? Kein Problem. Wir zeigen dir hier, was du alles zum Skaten brauchst – also die Must-haves unter den Inlineskater-Tools!

Wie gut ist Inline-Skaten zum Abnehmen?

Einer der besten Nebeneffekte am Inlinern: Es macht so viel Spaß, dass du gar nicht bemerkst, wie anstrengend es eigentlich ist! Wenn wir Spaß haben, vergeht die Zeit bekanntermaßen schneller. So ist es auch beim Inlinern.

Tja, und so verbrennst du ganz nebenbei ordentlich Kalorien. Abnehmen war noch nie so einfach. Auch wenn es dir zunächst nicht wie Sport vorkommen mag, beim Skaten gerätst du ordentlich ins Schwitzen und die Kalorien verfliegen wie im Flug. Währenddessen wird nicht nur deine Kondition und Ausdauer trainiert, sondern auch die Muskulatur.

Wie viele Kalorien verbrenne ich beim Inline-Skaten?

Inlineskaten ist ein super Ausdauer-Training – also ein richtiges Allround-Talent! Im Schnitt, je nachdem wie intensiv du fährst, kannst du zwischen 400 bis 800 Kalorien pro Stunde verbrennen. Und das bei gefühlt viel weniger Aufwand als beim Joggen.

Wenn du dir im Sommer jeden Tag die Rollschuhe an die Füße schnallst, kann es schnell mal sein, dass beim Inline-Skating-Programm der Gewöhnungseffekt eintritt. Verhindere das Plateau und verbrenn noch mehr Kalorien, indem du mit den Skates bergauf fährst. Die Berge fordern der Oberschenkelmuskulatur einiges ab und du kommst ordentlich ins Schwitzen. Wenn du auf Langstrecken zügig fährst, bau doch einige Sprints ein: Das beschleunigt den Puls und kurbelt die Fettverbrennung zusätzlich an.

Was trainiert man beim Inliner-Fahren?

Eine Runde auf Inlinern ist das perfekte Fullbody-Workout im Sommer. Während du durch die Gegend skatest, werden viele verschiedene Muskelpartien trainiert und gekräftigt, besonders die Bein-, Bauch- und Rückenmuskeln, dazu verbessert sich deine Ausdauer enorm.

Wer regelmäßig fährt, kann sich über einen Knackpo und straffe Beine freuen. Inline-Skaten ist die perfekte Gelegenheit, um dich mit Freunden zu treffen und ganz nebenbei etwas für den Booty zu tun. Denn durch die permanente Streckung und Beugung der Beine und die leichte Oberkörpervorlage wird die Gesäßmuskulatur intensiv beansprucht.

Du willst auch einen pralleren Po haben? Dann ist unser Trainingsplan die beste Methode:

Worauf muss ich beim Kauf von Inlinern achten?

Der allerwichtigste Ausrüstungsgegenstand sind natürlich die Skates. Neben der Größe der Rollen ist die Passform der Inliner ein essenzielles Auswahlkriterium. Achte darauf, dass die Inliner nirgends drücken, sondern sich am Fuß angenehm anfühlen. Gleichzeitig sollten die Skates aber auch nicht zu locker sitzen und auf keinen Fall eine Nummer größer gekauft werden. Ratsam ist zudem, darauf zu achten, dass die Inliner für Frauen gedacht sind, diese sind auch auf die weibliche Fußform abgestimmt, im Gegensatz zu Skates für Männer.

Zudem solltest du beim Kauf die Rollengröße nicht vergessen, denn hier gibt es einige Unterschiede:

Einsteigerinnen: 78-80 mm

Fortgeschrittene: 82-84 mm

Erfahrene Skaterinnen: ab 90 mm

Bei der Rollengröße gilt, dass je kleiner die Rollen sind, umso trickreicher gefahren werden kann. Im Unterschied dazu ermöglichen große Rollen hohe Geschwindigkeiten, allerdings geht dies meist zulasten der Stabilität.

Welche Inliner sind die Besten?

Powerslide Phuzion Argon 100

Hersteller Inliner von Powerslide Phuzion Argon 100

Hier bestellen: Powerslide Phuzion Argon 100

Mit den Inlinern von Powerslide kannst du sportlich über den Asphalt düsen. Die 100mm Rollen sorgen dafür, dass du ordentlich Geschwindigkeit aufnehmen kannst, während die 3-Punkt Schiene aus leichtem Aluminium Halt gibt und der Softboot mit Recall Memory Fit Polsterung für ein angenehmes Tragegefühl sorgt.

Roces Piper Rollschuhe

Hersteller Ein echter Hingucker: Rollschuhe in Leo-Optik

Hier bestellen: Roces Piper Rollschuhe

Du willst lieber stylische Retro-Rollschuhe? Diese Skates in Leo-Optik mit Schnürsenkeln und hohem Absatz sehen superelegant aus. Durch die weit nach vorne reichende Schnürung und die Haken im gepolsterten Schaftbereich, passen sich die Skates optimal an den Fuß an.

Was für einen Helm sollte ich beim Inlineskaten tragen?

Ja, es mag vielleicht Einige geben, die einen Helm beim Inliner-Fahren übertrieben finden. Aber: Tatsächlich kommt es nicht unbedingt darauf an, bei welcher Geschwindigkeit du eine Schwalbe machst, sondern wie du hinfällst. Auch bei Schrittgeschwindigkeit kann man sich, wenn man blöd fällt, ernsthaft verletzen.

Ein Helm gehört in jedem Fall zur Grundausstattung. Jedoch muss der stylische Faktor dabei keinesfalls außer Acht gelassen werden! Es gibt auch dezente Helme, die als modisches Accessoire fungieren können. Und sieh's mal so: Um die vom Wind zerzausten Haare musst du dir dann wenigstens keine Sorgen mehr machen.

K2 Varsity Pro Helm

Hersteller Beim Inlinerfahren ist ein Helm Pflicht.

Hier bestellen: K2 Varsity Pro Helm (49,95 €)

Noch mehr toller Retro-Style! Der Helm von K2 ist von der Form her schlicht gehalten und in der Größe, je nach Kopfform, verstellbar. Die Modelle sind im Stil der 1950er und 1960er Jahre gehalten und verbinden damit klassischen Stil mit stylischem Vintage-Touch. 11 Lüftungsschlitze sorgen dafür, dass du auf der Kopfhaut nicht schwitzt.

Was brauche ich an Sicherheits-Tools?

Für alle, die auch nach der Dämmerung noch unterwegs sein möchten, eigenen sich kleine LED-Lichter. Sowohl zur eigenen Sicherheit als auch zur Sicherheit anderer ist es von Vorteil, vor allem im Straßenverkehr sichtbar zu sein. Erst recht mit Inlineskates ist man schneller als Fußgänger, aber nicht unbedingt besser geschützt oder zu erkennen.

LED-Sicherheitslicht

Hersteller Mit einem Sicherheitslicht stellst du sicher, dass du auf der Straße gesehen wirst.

Hier bestellen: Dorlle LED Sicherheitslicht

Die Lichter von Dorlle haben Clips zum Befestigen und können sowohl an Kleidung als auch dem Helm oder Rucksack montiert werden. Alternativ, je nachdem was man bevorzugt, kann man auch eine Stirnlampe tragen. Die von Petzl Tikka hat eine Leuchtkraft von 300 Lumen, verschiedene Leuchtstufen für weißes und rotes Licht, ist wasserdicht und leuchtet batteriebetrieben bis 120 Stunden.

Brauche ich zum Inliner-Fahren spezielle Socken?

Ob in Rollschuhen, Inlinern oder Schlittschuhen, das harte und feste Material drückt oft oder scheuert. Oder die Füße fangen an zu müffeln, wenn man schwitzt. Daher lohnen sich sogenannte Skater- oder Sportsocken, die aus atmungsaktiver und hautfreundlicher Baumwolle bestehen, also geruchshemmend wirken und etwas gepolstert sind, für ein angenehmeres Gefühl im Schuh.

Dynamic Socken von Falke

Hersteller Dynamik Socken von Falke

Hier bestellen: Dynamik Socken von Falke

Die Socken von Falke vereinen Stil mit Qualität – und sind mit den Retro-Ringeln garantiert ein Hingucker, je nach Bedarf auch in 4 verschiedenen Farben.

Was für Schoner sollte ich beim Inline-Skaten tragen?

Beim Wort Schoner klingelt es wahrscheinlich bei allen, die als Kind mal auf Inlinern oder Rollschuh gefahren sind. Wie bereits erwähnt, sind diese nicht ganz unnötig, wenn du Verletzungen vorbeugen möchtest. Zugegeben, nervig sind sie schon ein wenig, aber besonders für Anfänger sehr von Vorteil. Man unterscheidet zwischen Knie- Ellenbogen- und Handgelenkschonern.

Protektoren-Set

Hersteller Schoner-Set von K2 Prime

Hier bestellen: Protektoren-Set von K2 (22,95 €)

Die Schoner von K2 Prime gibt es als praktisches 3-er Set. Das hat den Vorteil, dass man sie nicht einzeln, eventuell zu unterschiedlichen Preisen erwerben muss. Außerdem sehen sie in schwarz schick und schlicht aus und ziehen damit nicht mehr Aufmerksamkeit auf sich als nötig! Sie sind in der Größe verstellbar, passen also auch, wenn du einen dickeren Pulli oder Hose drunterziehen möchtest. Das Material ist natürlich atmungsaktiv.

Mit diesen Accessoires hast du alles dabei

Auf Inlinern willst du nicht schwer schleppen, logisch! Mit diesen Taschen hast du Handy, Schlüssel und Portmonee stylisch praktisch verpackt:

Skate-Bag von Rio Roller

Hersteller Skater-Tasche von Rio Roller

Hier bestellen: Skater-Bag von Rio Roller

Die Skater-Tasche von Rio Roller ist in 3 Farben erhältlich, mit Reißverschluss und verstellbarem Tragegurt – damit kannst du dir deine Schuhe in Zukunft easy über die Schulter werfen!

Bauchtasche von Deuter

Hersteller Neo Belt II Bauchtasche von Deuter

Hier bestellen: Deuter Neo Belt II Bauchtasche (26,95€)

Die Tasche von Deuter hat gleich mehrere Vorteile: Sie ist aus wasserdichtem und schutzabweisenden Neopren, bedeutet deine Wertsachen sind sicher, und PFC frei. Das Beste: Die Tasche hat nicht nur Reißverschluss- und Innenfächer, sondern auch einen extra Schlüsselhalter und Kabelausgang für deine Kopfhörer – also egal wo oder wie lang du unterwegs bist, deine Wertsachen und Musikversorgung sind in sicheren Händen.

Handy-Hülle zum Umhängen

Hersteller Hülle von kwmobile

Hier bestellen: Handy-Hülle von kwmobile

Für diejenigen, die keine Bauchtasche umschnallen möchten, oder außer dem Handy eh nichts dabei haben wollen, ist eine solche Handy-Hülle eine Lösung. Das Band zum Umhängen ist nicht nur stylisch und in verschiedenen Farben erhältlich, sondern auch äußerst praktisch.

Das Inlineskaten verbindet Sport mit Spaß und Freizeit und ist damit die perfekte Beschäftigung für den Sommer. Mit den richtigen Skates und Tools macht es jedoch gleich viel mehr Spaß. Entscheide dich je nach Intensität für deinen passenden Zubehör, schnall die Rollen unter die Füße und dann heißt es ab dafür!