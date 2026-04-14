Front Squat richtig machen: Kniebeuge für starke Frauenbeine

Front Squats sind technisch anspruchsvoll, aber extrem lohnenswert. Sie bauen Kraft auf, verbessern die Beweglichkeit und schulen deine Körperkontrolle. Hier erfährst du alles von der richtigen Technik über die beanspruchten Muskeln bis hin zu Progression, Varianten und typischen Fehlern.

Summary Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene bis Profis

Fortgeschrittene bis Profis MET-Wert: 6–8

6–8 Hauptregion: Beine

Beine Equipment/Hilfsmittel: Langhantel Was sind Front Squats und warum sind Frontkniebeugen so effektiv? Front Squats, auch Frontkniebeugen genannt, unterscheiden sich von klassischen Kniebeugen durch die Position der Langhantel: Sie liegt vor deinem Körper, auf den vorderen Schultern, oft in der sogenannten "Rack-Position".

Diese Haltung zwingt dich, besonders aufrecht zu bleiben, wodurch Rücken und Core stark arbeiten. Gleichzeitig verschiebt sich die Belastung stärker auf die vordere Oberschenkelmuskulatur.

Der Front Squat gilt als eine der funktionalsten Übungen, weil er Kraft, Mobilität und Haltung gleichzeitig trainiert. Kein Wunder, dass er im Gewichtheben und CrossFit eine Schlüsselrolle spielt.

Diese Muskeln werden bei Front Squats beansprucht

Gymvisual Beanspruchte Muskeln beim Front Squat (Frontkniebeuge).

Front Squats sind eine hocheffektive Verbundübung, die eine koordinierte Zusammenarbeit mehrerer Muskelketten erfordert:

Quadrizeps (vorderer Oberschenkel): Die Zielmuskulatur. Durch den vorderen Schwerpunkt und den aufrechteren Oberkörper erfährt der Quadrizeps eine deutlich höhere fokussierte Belastung als beim Back Squat.

Die Zielmuskulatur. Durch den vorderen Schwerpunkt und den aufrechteren Oberkörper erfährt der Quadrizeps eine deutlich höhere fokussierte Belastung als beim Back Squat. Gluteus maximus (Po-Muskel): Agiert als kraftvoller Hüftstrecker, um den Körper aus der tiefen Hocke wieder aufzurichten.

Agiert als kraftvoller Hüftstrecker, um den Körper aus der tiefen Hocke wieder aufzurichten. Core-Muskulatur (gerade/schräge Bauchmuskeln und tiefe Rückenstrecker): Diese müssen massiv gegenhalten, um zu verhindern, dass die Last den Oberkörper nach vorne zieht.

Diese müssen massiv gegenhalten, um zu verhindern, dass die Last den Oberkörper nach vorne zieht. Oberer Rücken (Trapezius und Rhomboideen): Isometrische Arbeit, um die Brustwirbelsäule aufgerichtet zu halten und das Absinken der Ellenbogen zu verhindern.

Isometrische Arbeit, um die Brustwirbelsäule aufgerichtet zu halten und das Absinken der Ellenbogen zu verhindern. Wadenmuskulatur und Adduktoren: Fungieren als wichtige Stabilisatoren während des gesamten Bewegungsablaufs. MET-Wert und Kalorienverbrauch Mit einem MET-Wert von 6–8 sind Front Squats intensiver als Beinpresse oder Maschinenübungen. Durch die hohe Muskelbeteiligung verbrennst du ca. 60–80 kcal in 10 Minuten. Besonders effektiv wird das Training durch Wiederholungen mit moderatem bis schwerem Gewicht.

Funktionale Alltagsvorteile Front Squats wirken direkt auf Bewegungen, die du täglich ausführst. Sie erleichtern das Aufstehen, Heben und Tragen schwerer Gegenstände und verbessern deine Stabilität im Alltag.

Durch die starke Core-Aktivierung wird deine Wirbelsäule stabilisiert, was Rückenschmerzen vorbeugen kann. Gleichzeitig verbessert sich die Beweglichkeit in Hüften und Sprunggelenken – besonders hilfreich, wenn du viel sitzt.

Auch schnelle Bewegungen wie Treppensteigen oder Sprinten profitieren von der besseren Körperspannung. Insgesamt sorgen Front Squats für mehr Stabilität, eine aufrechtere Haltung und ein effizienteres Bewegungsmuster im Alltag.

Nachteile von Front Squats Front Squats sind technisch anspruchsvoll und erfordern eine gute Mobilität in Schultern, Handgelenken und Sprunggelenken. Besonders die Rack-Position kann anfangs ungewohnt oder unangenehm sein.

Zudem verlangen sie eine hohe Core-Stabilität, um den Oberkörper aufrecht zu halten. Ohne ausreichende Körperspannung kann die Übung schnell sehr fordernd werden.

Für Einsteigerinnen kann der Front Squat daher komplex wirken und erfordert etwas Übung, bevor er sicher und effizient ausgeführt werden kann.

Die richtige Ausführung Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Front Squats mit der richtigen Technik ausgeführt werden. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft dir dabei, die Übung zu meistern.

Wichtig zu beachten Setup: Platziere die Stange der Langhantel auf deinen vorderen Schultermuskeln. Wähle entweder den Weightlifting-Grip (Fingerspitzen unter der Stange, Ellenbogen hoch) oder den Kreuzgriff (Arme vor der Brust verschränkt), falls deine Handgelenksmobilität eingeschränkt ist. Die Ellenbogen zeigen aktiv nach vorn und bleiben waagerecht.

Abwärtsbewegung: Stehe etwa schulterbreit. Atme tief in den Bauch ein (Core-Spannung). Beuge die Knie und lasse deine Hüfte kontrolliert zwischen deine Fersen sinken. Bleibe dabei so aufrecht wie möglich. Die Ellenbogen dürfen zu keinem Zeitpunkt absinken.

Aufwärtsbewegung: Drücke dich aus der gesamten Fußfläche (Schwerpunkt Mitte/Ferse) wieder nach oben. Führe die Ellenbogen aktiv nach oben, während du die Knie streckst. Atme im letzten Drittel der Aufwärtsbewegung aus.

Dos und Don'ts

Die häufigsten Fehler und deren Lösung Typische Fehler bei Front Squats können Technik und Effekt stark beeinträchtigen. Achte besonders auf diese Punkte:

Checkliste für Anfängerinnen Front Squats sind keine klassische Anfängerübung. Wenn du neu im Krafttraining bist, starte am besten mit Varianten wie Goblet Squats, um die Technik sicher zu lernen.

Aufrechte Haltung: Brust anheben, Rücken gerade halten

Core aktivieren: Bauch anspannen, um die Wirbelsäule zu stabilisieren

Ellenbogen hoch: Parallel zum Boden halten, nicht absinken lassen

Sicherer Stand: Füße schulterbreit, Fersen bleiben am Boden

Leicht starten: Erst Technik mit wenig Gewicht lernen

Kontrolle vor Gewicht: Bewegung sauber ausführen, dann steigern Varianten der Frontkniebeuge Um das Prinzip der Frontbelastung (Gewicht vor dem Körperschwerpunkt) zu trainieren, eignen sich folgende Varianten:

Goblet Squat (Kettlebell/Kurzhantel): Die ideale Einstiegsvariante. Das Gewicht wird direkt vor der Brust gehalten, was die aufrechte Haltung erleichtert.

Die ideale Einstiegsvariante. Das Gewicht wird direkt vor der Brust gehalten, was die aufrechte Haltung erleichtert. Zombie Squat: Die Langhantel liegt ohne Handkontakt nur auf den Schultern, die Arme sind nach vorn gestreckt. Perfekt, um die Balance und die vertikale Oberkörperposition zu schulen.

Die Langhantel liegt ohne Handkontakt nur auf den Schultern, die Arme sind nach vorn gestreckt. Perfekt, um die Balance und die vertikale Oberkörperposition zu schulen. Front-Rack Bulgarian Split Squat: Einbeinige Kniebeuge, bei der die Kurzhanteln oder die Kettlebell in der Front-Rack-Position (auf den Schultern) gehalten werden, um den Core maximal zu fordern. Anspruchsvoll und eher für Fortgeschrittene geeignet. Progressionsweg mit Tipps Front Squats lassen sich schrittweise steigern:

Level 1: Starte mit Goblet Squats oder leichten Kurzhanteln. Ziel: Bewegungsmuster und Technik einprägen.

Starte mit Goblet Squats oder leichten Kurzhanteln. Ziel: Bewegungsmuster und Technik einprägen. Level 2: Wechsle zur Langhantel. Arbeite mit leichtem Gewicht und perfektioniere die Rack-Position. Achte besonders auf eine saubere Körperhaltung.

Wechsle zur Langhantel. Arbeite mit leichtem Gewicht und perfektioniere die Rack-Position. Achte besonders auf eine saubere Körperhaltung. Level 3: Erhöhe das Gewicht behutsam. Arbeite im Bereich von 8–10 Wiederholungen, ideal für Kraft- und Muskelaufbau.

Erhöhe das Gewicht behutsam. Arbeite im Bereich von 8–10 Wiederholungen, ideal für Kraft- und Muskelaufbau. Level 4: Integriere Variationen wie Paused Front Squats (kurzes Halten unten) oder Tempo Squats (langsames Absenken). So schulst du nicht nur Kraft, sondern auch Kontrolle und Stabilität. Damit schaffst du eine solide Basis, auf der du dich stetig steigern kannst, ohne Verletzungsrisiken einzugehen.

FAQ: Das solltest du über Front Squats wissen Sind Front Squats schwerer als normale Kniebeugen? Ja, Front Squats erfordern eine aufrechte Haltung und eine deutlich stärkere Aktivierung der Core-Muskulatur, was sie technisch anspruchsvoller macht. Im Vergleich zu klassischen Back Squats ist die Balance entscheidender, da die Hantel vorne auf den Schultern liegt. Welche Muskeln trainieren Front Squats? Front Squats fokussieren primär den Quadrizeps (vorderer Oberschenkel). Zudem leisten die Gesäßmuskeln und die gesamte Core-Muskulatur (Bauch und unterer Rücken) massive Arbeit. Der obere Rücken und die Schultern stabilisieren die Hantel, während Waden und Adduktoren die Bewegung absichern. Für wen eignen sich Front Squats? Für alle, die ihre Bein- und Core-Kraft aufbauen, die Haltung verbessern und funktionelle Stabilität entwickeln möchten. Anfängerinnen profitieren besonders von der Haltungsschulung durch die Goblet-Variante (mit Kurzhantel), während Fortgeschrittene mit der Langhantel Kraft und Athletik gezielt steigern. Wie oft sollte man Front Squats trainieren? Für die meisten Trainierenden sind 1–2 Einheiten pro Woche ideal, da die Übung eine hohe Regenerationszeit für den unteren Rücken und das Nervensystem erfordert. Welche Varianten gibt es für zu Hause? Du kannst Front Squats auch ohne Langhantel trainieren: Goblet Squats mit Kurzhantel oder Kettlebell, Front Squats mit gefüllten Rucksäcken oder Wasserflaschen und Front-Loaded Bulgarian Split Squats (Gewicht vor der Brust gehalten) eignen sich hervorragend, um die Bein- und Core-Kraft funktionell zu verbessern.