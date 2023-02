Women's Health Camp im Check Urlaub für Fitness-Fans: Ein Erfahrungsbericht

Aktivurlaub der besonderen Art: In den Women's Health Camps kannst du in über 100 Sportarten mit tollen Frauen trainieren. Unsere Redakteurin berichtet, wie ihre erste Sportreise war

Es gibt für alles ein erstes Mal: Fitnessredakteurin Tina Klostermeier macht zwar auch im Urlaub gerne Sport, aber eine organisierte Fitnessreise hat sie noch nie gemacht. Premiere feierte sie Ende Oktober im Women‘s Health CAMP auf Kreta.

Was sie dort erlebt hat und warum sich eine Sportreise der besonderen Art für jede Frau lohnt, erzählt sie hier.

Du willst dich schon jetzt in Sommer-Form bringen? Lade dir hier den Trainingsplan für den Beachbody runter:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Beach Body in 8 Wochen Trainingsplan

7 verschiedene Workouts

44 Übungen in Bild und Video

44-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Beach Body in 8 Wochen Trainingsplan

7 verschiedene Workouts

44 Übungen in Bild und Video

44-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar Für die perfekte Bikini-Figur musst du deinen ganzen Körper trainieren, das bedeutet in diesem Fall: Acht Wochen hartes Training für deinen Sommer-Body. Der Trainingsplan bietet dir die Chance, am Strand mit deinem Körper herauszustechen – dafür lohnt es sich doch, zu kämpfen. Zunächst wartet ein Genkörper-Training auf dich, das schließlich zu einem Split-Plan und der Belastung verschiedener Muskelgruppen ausgeweitet wird. Da die Intensität konstant gesteigert wird, sind die Workouts auch für Anfängerinnen geeignet. Und das beste ist: Du brauchst dafür nicht mehr als dein eigenes Körpergewicht!



Strand-Figur bedeutet: Harte Arbeit. Doch wenn du dazu bereit bist, ist dieser Trainingsplan der perfekte Begleiter auf dem Weg in den Sommer. Lade ihn dir gleich runter und leg los! mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Was heißt das: "Urlaub" für Fitness-Fans?

Kannst du dir vorstellen, in deinem Urlaub zusammen mit 200 Frauen jeden Tag 4 Sporteinheiten zu absolvieren und anstelle des Urlaubsorts die eigenen sportlichen Grenzen zu erkunden? Proteinshakes schlürfen statt Cocktails? Schon vor dem Frühstück die erste Trainingseinheit absolvieren? Selbst für mich als Fitnessredakteurin und -trainierin klang das zunächst nach einem Hardcore-Programm. Tatsächlich aber war die Woche im Women’s Health CAMP auf Kreta Entspannung und Selbstliebe pur!

Außer der Muskelaktivierung musste man sich um rein gar nichts kümmern. Meine Mit-Teilnehmerin Andrea Kettlitz, eine 35-jährige Mama von zwei Kindern aus Berlin, bringt es auf dem Rückflug auf den Punkt: "Es ging die ganze Woche nur um mich! Diese Fitnessreise hat mich mal so komplett aus dem Alltag rausgeholt, den Fokus nur auf mich gelenkt und das hat mir mental ganz viel gegeben." Obwohl sich ihre vorherige Sporterfahrung auf Joggen, Yoga und Home-Workouts beschränkte, hat sie die vollgepackte Fitnessreise keineswegs überfordert. "Ich fahre mit viel Energie und Motivation zurück nach Hause!" sagt sie.

Lisa Lewin "Selten habe ich so einfühlsame Trainerinnen erlebt, die auf alle Teilnehmenden so fachmännisch und motivierend eingehen!"

Auch für mich als echte Sportskanone war das CAMP eines der Jahres-Highlights. Und das, obwohl ich zu dem Zeitpunkt bereits im 5. Monat schwanger und gesundheitlich etwas angeschlagen war, weshalb ich nicht halb so viel Gas geben konnte, wie ich es eigentlich vorgehabt hatte. All das spielte aber keine Rolle, denn das Fitnessniveau der rund 200 Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland hätte unterschiedlicher kaum sein können.

Lisa Lewin In Kursen zu Hause erlebe ich selten so versierte und empathische Trainerinnen, die komplett auf meine Trainingsbedürfnisse eingehen

Über 100 Fitnessangebote und Workshops von A-Z

Trotzdem fiel die allabendliche Wahl der Fitnesskurse am Folgetag jedes Mal schwer: Insgesamt konnten in der Woche knapp 100 verschiedene Fitnesskurse ausprobiert werden: ruhigere Regenerations-, Yoga- oder Meditations-Sessions, inspirierende Workshops (z. B. Handstand lernen), Ernährungscoachings und Vorträge, zum Beispiel über Selbstliebe oder Kommunikation, Hautanalyse, Beauty-Tutorials und gegen Gebühr physiotherapeutische Behandlungen. Auch zwei Ärztinnen aus Deutschland waren für alle Fälle vor Ort.

Besonders gefragt waren starke Kursformate wie das von Ballett inspirierte Barreworkout, die Bounce & Jump-Kurse auf dem Mini-Trampolin, Crossfit-Training, Kettlebell- und Langhantelkurse, Hyrox, EMS (Elektromyostimulation), Kickboxen oder TRX am Schlingentrainer. Die Stand-up-Paddling-, Aqua- und Schwimmtrainingskurse waren nur deswegen nicht so begehrt, weil ausgerechnet unsere Woche auf Kreta von Unwettern geprägt war, welche die sonst so sonnige Ferieninsel einige Tage verdüsterten.

Lisa Lewin „Der Zusammenhalt ist toll. Ich lerne jedes Mal bemerkenswerte Frauen kennen“, sagt Sandra Kemm, die schon viele Jahre mitreist und besonders Power-Kurse mag.

Es herrscht ein unglaublicher Teamspirit

Umso beeindruckender war es für mich, zu erleben, mit wie viel Freude und Inbrunst die CAMP-Trainerinnen die Stimmung hochhielten und jede einzelne von uns – selbst als die meisten Klamotten schon klamm waren – noch für sportliche Challenges auf dem weitläufigen Gelände begeisterten und aus dem gemütlichen 5-Sterne-Hotel lockten. Am stürmischen Strand habe ich ganz vergessen, wo der Regen aufhört und mein Schweiß anfängt und mit vereinten Kräften haben wir gegen Wind und Wellen angebüllt: "Better together!", bis die Sonne rauskam. Es war magisch!

Sprints, Burpees oder Crunches wurden fröhlich und nach Kräften durchgezogen, bis auch die Letzte aus der Gruppe am Ziel war. Ich habe selten ein so starkes Gemeinschaftsgefühl erlebt.

Lisa Lewin Das Camp bringt eine unglaubliche Energie mit sich, Neues zu wagen. Der Zusammenhalt unter den Frauen ist einzigartig.

Für alle wird gesorgt, vieles passiert auch ganz spontan

Auch für mich und meinen Babybauch fanden die Expertinnen vor Ort stets fachmännische Übungsalternativen. Selbst die älteste Teilnehmerin im CAMP, Monika Stura-Metzen, fühlte sich mit ihren 63 Jahren nicht ein einziges Mal abgehängt: Es war die erste Fitnessreise für die aktive Läuferin und auf Kreta hat sie sich direkt in Yoga on Beat verliebt, Yoga zu dynamischen Klängen. Eine ganz neue Erfahrung waren für sie die geführten E-Mountainbike-Touren über die Insel: Mit motorisierter Unterstützung kommst du so einfach weiter und tust trotzdem eine Menge für deinen Körper.

"Wer Urlaub vom Handy machen möchte, ist im CAMP allerdings falsch", stellte Monika fest. Das ist richtig, denn für eine reibungslose Organisation bei dem großen Kursaufgebot und kurzfristigen Unwetter-Änderungen im Tagesablauf waren nicht nur die Kurs-App nötig, sondern auch eine WhatsApp-Gruppe, in der auch immer wieder zu spontanen Gruppenaktivitäten aufgerufen wurde.

Lisa Lewin Die Woche mit tollen Frauen endete mit einem großartigen Abschlussabend!

Auch nach der Reise zaubert mir die WhatsApp-Gruppe noch ein Lächeln aufs Gesicht, denn inzwischen dient sie als Tauschbörse für Fotos und Videos, die alle Teilnehmerinnen vor Ort gesammelt haben. Viele Freundschaften wurden hier geknüpft und einige haben sich schon fürs nächste CAMP verabredet. Vielleicht fahre auch ich nächstes Jahr wieder, dann aber vielleicht mit Partner und Kind – ins Family CAMP!

Women's Health CAMP 2023: Sei auch du dieses Jahr dabei!

Du hast Lust auf eine unvergessliche und motivierende Sportreise bekommen? Hier sind die nächsten Termine:

Kos (Griechenland): 29.04. bis 06.05.2023; 06.05. bis 13.05.2023

29.04. bis 06.05.2023; 06.05. bis 13.05.2023 Andalusien (Spanien): 28.09. bis 05.10.2023; 05.10. bis 12.10.2023

28.09. bis 05.10.2023; 05.10. bis 12.10.2023 Bad Leonfelden (Österreich): 22.07. bis 29.07.2023

Entdecke auch die Women’s Health & Men’s Health CAMP Family-Edition. Weitere Informationen: WomensHealth.de/camp