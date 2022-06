Es gibt ein Ganzkörper-Workout, das dir Spaß bringt und dich dabei fordert und rundum fit macht: Schlingentraining. Die Seilkonstruktion ermöglicht ein sehr abwechslungsreiches und funktionelles Training für deinen gesamten Body.

Je nach persönlichem Fitnesslevel ermöglichen die Bänder bis zu 300 verschiedene Übungen für Kraft, Koordination, Beweglichkeit und Rumpfstabilität.

Wie effektiv ist das Workout mit dem Schlingentrainer?

Nicht nur supervielseitig, sondern auch hocheffektiv: Beim Workout mit den Schlingen beanspruchst du nicht isoliert einen Muskel, sondern forderst immer mehrere Muskelgruppen gleichzeitig. Außerdem kräftigst du deinen Körper insgesamt und verhilfst besonders dem Rumpf zu nie dagewesener Stärke. Denn das Schlingentraining bringt den Körper in eine instabile Position, welche dann die Muskeln, allen voran die Core-Muskulatur, ausgleichen müssen.

Du musst daher zahlreiche Muskelpartien zur gleichen Zeit anspannen, um eine Position halten zu können und elegant und kraftvoll in die nächste zu kommen. Deine gesamte Mitte muss immer dagegenhalten, damit du nicht das Gleichgewicht verlierst. All das bringt mehr Stabilität, Kraft und dank der vielen Haltepositionen eine tolle Körperhaltung – nicht nur während der Trainingszeit, sondern auch später im Alltag. Dadurch zählt Schlingentraining auch zum funktionellen Training, da viele Muskelketten und Gelenke gleichzeitig zum Einsatz kommen und dich ganzheitlich fit und beweglich machen. So zeigt eine Studie, dass Sling Training beispielsweise auch bei Rückenschmerzen hilft.

Welche weiteren Vorteile hat Sling Training?

Während du mit Händen oder Füßen in den Schlaufen hängst, passiert noch viel mehr: Sämtliche Sinne und deine volle Konzentration sind gefragt, um gezielt die Muskulatur zu steuern und die Balance zu halten. Und Trainingszeit sparst du auch noch. Denn wenn du zum Beispiel bei Seit- oder Liegestützen mit den Füßen in den Schlaufen hängst, beansprucht das deutlich mehr Muskelfasern, als es bei normalen Liegestützen der Fall wäre. So ackerst du weniger und kannst früher nach Hause. Gleiches gilt natürlich auch für Crunches und Squats und jede andere Übung, die du auf dem Plan hast.

Wenn du jetzt noch Übungen so wählst, dass bei jeder eine andere Muskelgruppe vorrangig im Fokus steht, kannst du diese auch ohne Pause hintereinander abslingen und kommst so garantiert ordentlich ins Schwitzen. Das heizt zusätzlich deiner Fettverbrennung ein und somit wird Sling Training zum optimalen Fitness- und gar Fatburn-Training.

Welche Schlingentrainer sind geeignet?

Wenn du zu Hause trainieren möchtest, solltest du beim Kauf deiner Slings ein paar Dinge beachten. Diese sind im Optimalfall nicht nur qualitativ hochwertig verarbeitet und dadurch sicher – was natürlich oberste Priorität hat –, sondern auch einfach in der Handhabung und ganz flexibel einsetzbar.

Beispielsweise lohnt sich hier der original TRX-Schlingentrainer mit ausführlicher Trainingsanleitung und Übungs-App. Alternativ eignet sich auch die preisgünstige Variosling-Variante mit DVD und Übungsposter. So bekommst du direkt Workout-Inspiration mit dazu. Außerdem lassen sich beide Modelle dank passendem Zubehör sowohl drinnen in einer Tür als auch draußen an Gerüsten oder Bäumen befestigen. Und das Beste: Das Trainingstool ist äußerst leicht und klein und lässt sich überall verstauen und anbringen. So steht auch deinem nächsten Urlaub keine Ausrede mehr im Wege.

Darüber hinaus gibt es für sehr fortgeschrittene Slingtraining-Fans aber auch noch den Sling Trainer von Aerobis (ab 121 €), der die Besonderheit hat, dass er über eine Umlenkrolle läuft und die beiden Schlingen dadurch noch mehr gewollte Instabilität bieten. Wie eine wissenschaftliche Studie zeigt, wirkt sich dieser Balance-Akt noch effektiver auf den gesamten Körper aus, weil durch die Umlenkrolle, die man sich ähnlich wie einen Flaschenzug vorstellen kann, die größten Aktivierungswerte der Muskulatur aufweist.

Wie funktioniert das Workout mit dem Schlingentrainer?

Sling Training klingt hart und ja, die Schlaufen können wirklich ganz schön schlauchen. Doch Panik vor einem Mörder-Training brauchst du nicht zu haben. Denn die Intensität der Workouts ist recht easy zu steuern. Egal, ob du Anfängerin oder Profi bist – das Level kann an deine persönliche Form angepasst werden. Das Verletzungsrisiko ist außerdem deutlich geringer als beim klassischen Training mit freien Gewichten.

Das Anpassen klappt zum einen über Satz-, Wiederholungs- und Pausenzahl. Zum anderen durch die Art, wie du in den Schlaufen hängst: Je nachdem, in welchem Winkel du dich in die Seile lehnst bzw. ob du eng, weit oder nur auf einem Bein stehst, kannst du den Schwierigkeitsgrad verändern. Du hast es selbst in der Hand!

Wie wird das Training mit Slings noch intensiver?

Als Fortgeschrittene kannst du sogar noch Hanteln zusätzlich nutzen, etwa indem du im Bulgarian Split Squat gleichzeitig Bizeps Curls oder Schulterdrücken mit Gewichten machst. Da ist natürlich noch mehr Gleichgewicht und Balance erforderlich.

Achte drauf, dass du, egal ob mit oder ohne Zusatzgewicht, langsam und kontrolliert in die Übungen gehst. Komm immer nur so weit in die Knie, wie es sich für dich stabil anfühlt und hänge in Stütz-Positionen niemals mit dem Rücken durch, sondern achte auf eine gerade Wirbelsäule. Die nötige Körperspannung erreichst du, indem du deinen Core immer fest anspannst.

Unser Fullbody-Workout kann in Rekordzeit deine Muckis stärken und in eine hübsche, schlanke Form bringen, weil du mit Sling Training auch die Fettschicht darüber zum Schmlzen bringen kannst. Ziehe die Übungen ohne Pause nacheinander durch und häng dich mal so richtig rein. Wiederhole den Zirkel dann noch zwei Mal.

Sling-Training ist nicht nur ein vielseitiges Ganzkörper-Workout, sondern auch hocheffektiv und ziemlich zeitsparend. Bereit loszulegen? Dann klick dich durch unsere Übungen und ab in die Seile!

