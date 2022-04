Wenn du dir straffere Oberschenkel wünschst, führt nichts an einem gelegentlichen Beintraining vorbei. Okay, zugegeben: Es ist nicht gerade beliebt, aber wirklich supereffektiv.

Daher lohnt es sich ungemein, dich beim Bein-Workout anzustrengen. Und falls du dich fragst: Muss das sein? Ist die Antwort: Es ist sogar dringend notwendig.

Der sicherste Weg zu trainierten Schenkeln und einem knackigen Po ist unser professioneller Trainingsplan:

Denn im Alltag wird die Muskulatur deiner Beine leider kaum trainiert. Vor allem, wenn du lange im Sitzen arbeitest, haben die Beine Urlaub und können sich locker machen. Doch so wird das eben nichts mit den tollen, schlanken Oberschenkeln. Daher erst mal: Runter vom Stuhl!

Welche Muskeln muss ich trainieren, um meine Oberschenkel zu straffen?

Ganz klar solltest du für dein Fitnessziel den großen Gesäßmuskel, also den Musculus gluteus maximus, trainieren. Der hat übrigens das größte Volumen von allen Muskeln deines Körpers. Weiterer Tipp: Mit diesem Knackpo-Move formst du deine Beine und den Po.

Es versteht sich somit von selbst, dass sich dessen Training extrem lohnt – nicht nur für die Optik von Beinen und Po. Die gestärkten Muskeln helfen Studien gemäß nämlich auch, dein Körperfett zu verringern und ein gestählter Po beugt Studien zufolge Rückenschmerzen vor.

Wie oft muss ich das Oberschenkel-Workout für machen?

Deine Beine lassen sich nur mit regelmäßigem Training effektiv formen und trainieren. Um möglichst schnell an dein Fitnessziel zu gelangen, reichen schon 3-mal pro Woche je 3 Sätze der Übungen aus.

So bringst du Hüft-, Gesäß- und auch die oft vernachlässigten Oberschenkelmuskeln fix in Höchstform. Daher übrigens der fulminante Nebeneffekt: Knackpo! Welche Übungen du für schlanke und straffe Oberschenkel unbedingt machen solltest, siehst du in unserer Bildergalerie.

Was brauche ich für die Oberschenkel-Übungen?

Bei unserem Workout für schlanke Oberschenkel kommst du ganz ohne Gewichte aus, du kannst es also ganz leicht zu Hause machen. Du benötigst lediglich einmal zum Draufsteigen eine Stufe (zum Beispiel Treppe oder Hocker) und einmal zum Festhalten ein Geländer (alternativ eignet sich auch ein Tisch, Fensterbrett oder einfach eine Wand). Lust auf mehr? Hier sind 4 weitere Po-Oberschenkel-Übungen.

Dein Fitnessziel erreichst du jetzt ganz fix: Mit unserem knackigen Workout straffst du deine Oberschenkel und bringst dabei auch deinen Po im Nu in Top-Form! Also, worauf wartest du? Schau dir die 4 Übungen in der Foto-Galerie an, und los geht's!