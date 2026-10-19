So findest du das passende Yoga-Outfit für dich

Im herabschauenden Hund rutscht das Shirt hoch, die Leggings wird durchsichtig und in der Endentspannung wird dir kalt: Unpassende Kleidung kann jeden Yoga-Flow stören. Dein Outfit muss weder teuer noch ausgefallen sein, sondern bequem sitzen und jede Bewegung mitmachen.

Was du trägst, hängt auch vom Yoga-Stil ab. Beim Hot- oder Power-Yoga eignen sich leichte, schweißableitende Materialien, beim ruhigen Yin-Yoga darf es wärmer und gemütlicher sein. Diese 9 Tipps helfen dir bei der Wahl.

Das macht gute Yoga-Kleidung aus Grundsätzlich brauchst du für Yoga flexible Kleidung, die weder einschneidet noch verrutscht. Körpernahe Schnitte bleiben bei Vorbeugen und Umkehrhaltungen meist besser an ihrem Platz. Möchtest du lieber lockere Kleidung tragen, sollten Bündchen oder ein engerer Saum verhindern, dass Oberteil und Hose hochrutschen.

Auch das Material spielt eine Rolle. Baumwolle fühlt sich angenehm weich an, nimmt Feuchtigkeit allerdings auf und trocknet vergleichsweise langsam. Für schweißtreibende Stunden sind leichte, atmungsaktive Funktionsmaterialien häufig praktischer. Achte außerdem auf flache Nähte und einen Bund, der weder drückt noch beim Bewegen herunterrollt.

Welches Outfit passt zu welchem Yoga-Stil? Je nach Yoga-Stil unterscheiden sich Intensität, Tempo und Raumtemperatur. Diese Übersicht zeigt dir, welches Outfit am besten zu deiner Stunde passt:

Du bist dir noch unsicher, welcher Yoga-Stil überhaupt zu dir passt? Dann geht’s hier entlang zu einer Erklärung aller Yoga-Arten.

9 Tipps für das richtige Yoga-Outfit Von der Passform bis zum Material: Mit diesen Tipps findest du Yoga-Kleidung, die bequem sitzt, nicht verrutscht und zu deiner Praxis passt.

1. Bewegungsfreiheit ist wichtiger als der Look Die wichtigste Regel lautet: Dein Outfit sollte jede Asana mitmachen, ohne dich einzuengen. Prüfe deshalb, ob du die Arme problemlos über den Kopf heben, dich tief vorbeugen und große Ausfallschritte machen kannst. Gleichzeitig sollten Top und Hose an ihrem Platz bleiben.

Ein gutes Yoga-Top liegt angenehm am Körper an und bietet genügend Bewegungsfreiheit für Schultern und Arme. Möchtest du ein lockeres Shirt tragen, kannst du es mit einem gut sitzenden Sport-BH oder einem engeren Tanktop kombinieren. Praktisch sind auch Yoga-Tops mit integriertem Bra.

2. Yoga nur im BH? Na klar! Beim Hot-Yoga, aber auch in dynamischen Power-Yoga-Stunden kommst du ordentlich ins Schwitzen. Da stellt sich dann schon die Frage, ob du das Top nicht einfach weglassen könntest, um nur im BH zu üben.

Die Antwort: Selbstverständlich! Achte dann nur noch mehr darauf, dass der Bra nicht ganz so offenherzig ausgeschnitten ist, damit in Umkehrhaltungen alles an seinem Platz bleibt. Eine passende Wahl ist beispielsweise der Yoga-Bra CARMEN von Jaya (39 €).

Hersteller Dieser hübsche Yoga-BH gibt genug Halt, auch beim herabschauenden Hund.

4. Achte auf eine blickdichte Leggings Deine Yoga-Leggings sollte elastisch und blickdicht sein, jede Bewegung mitmachen und auch bei Vorbeugen oder im herabschauenden Hund nicht verrutschen. Teste vor dem Kauf am besten mit einer tiefen Kniebeuge, ob der Stoff durchsichtig wird. Ein hoher, breiter Bund sorgt zusätzlich für sicheren Halt. Eine passende Wahl ist zum Beispiel die Yoga Hero High-Waist-Leggings in verschiedenen Farben (etwa 65 €).

Yoga Hero Eine Yoga-Hose sollte nicht verrutschen und blickdicht sein.

5. Shorts beim Yoga: So bleiben sie an ihrem Platz Vor allem beim Hot-Yoga oder im Sommer sind Shorts eine angenehm luftige Wahl. Sehr weite Modelle können bei Umkehrhaltungen jedoch hochrutschen und unerwünschte Einblicke gewähren. Besser eignen sich körpernahe Bike- oder Yoga-Shorts mit breitem Bund, etwa die Bike Shorts High-Rise von Girlfriend Collective (56,95 €). Wenn du einen lockeren Schnitt bevorzugst, sorgt eine integrierte Innenhose für mehr Sicherheit. Teste vorab in einigen typischen Yoga-Positionen, ob die Shorts bequem sitzen und an ihrem Platz bleiben.

6. Haremshosen als bequeme Alternative zur Leggings Wenn du dich in engen Tights nicht wohlfühlst, ist eine Haremshose eine bequeme Alternative. Der weite Schnitt bietet viel Bewegungsfreiheit, während schmale Bündchen verhindern, dass die Hosenbeine bei Umkehrhaltungen herunterrutschen. Achte für dynamische Flows darauf, dass du dich nicht im Stoff verfängst und der Bund auch bei Vorbeugen sicher sitzt.

Hersteller Die Haremshose gilt als der Klassiker bei den Yogahosen.

7. So findest du nachhaltigere Yoga-Wear Nachhaltigkeit und Funktion schließen sich nicht aus. Viele Labels bieten mittlerweile Yoga-Kleidung aus recycelten Fasern, Bio-Baumwolle oder ressourcenschonender hergestellten Materialien an.

Lass dich dabei nicht nur von allgemeinen Begriffen wie "grün" oder "nachhaltig" überzeugen. Aussagekräftiger sind transparente Informationen zu Material, Produktion und Lieferkette sowie anerkannte Siegel. Wichtig ist außerdem eine gute Qualität: Ein Kleidungsstück, das lange hält und häufig getragen wird, ist meist sinnvoller als schnell wechselnde Yoga-Trends.

Auch Secondhand-Käufe oder bereits vorhandene Sportkleidung können eine nachhaltige Wahl sein. Du brauchst schließlich kein spezielles Komplett-Outfit, um mit Yoga anzufangen.

9. Darum wird beim Kundalini-Yoga häufig Weiß getragen Beim Kundalini-Yoga begegnet dir häufiger komplett weiße Kleidung. Diese Tradition wurde vor allem durch Yogi Bhajan geprägt, der den Stil im Westen bekannt machte. Weiß soll nach dieser Lehre unter anderem Klarheit und Achtsamkeit unterstützen sowie die Aura stärken. Eine wissenschaftlich belegte Wirkung der Kleidungsfarbe gibt es dafür nicht.

Ob Weiß in deinem Kurs erwünscht oder vorgeschrieben ist, hängt vom jeweiligen Studio und von der Lehrperson ab. Informiere dich daher am besten vorab. Häufig wird außerdem lockere Kleidung getragen, die viel Bewegungsfreiheit bietet.

Der schnelle Outfit-Test vor der ersten Stunde Du musst nicht bis zum Kurs warten, um herauszufinden, ob dein Outfit funktioniert. Ziehe es zu Hause an und absolviere nacheinander einen herabschauenden Hund, eine tiefe Vorbeuge und einen Ausfallschritt mit erhobenen Armen.

Achte dabei auf folgende Fragen: Rutscht das Oberteil hoch? Rollt der Hosenbund herunter? Wird die Leggings durchsichtig? Schneidet etwas ein oder schränkt deine Beweglichkeit ein? Musst du nichts zurechtrücken und fühlst dich in allen Positionen sicher, ist dein Outfit bereit für die Matte.

FAQ: Häufige Fragen zum Yoga-Outfit Muss ich beim Yoga barfuß sein? Die meisten Yoga-Arten werden barfuß praktiziert, weil du so den direkten Kontakt zur Matte spürst und guten Halt hast. In ruhigen Stunden kannst du für die Endentspannung Socken anziehen. Möchtest du sie während der Übungen tragen, eignen sich rutschfeste Yoga-Socken besser als gewöhnliche Modelle. Brauche ich für meine erste Stunde spezielle Yoga-Kleidung? Nein. Eine flexible Sportleggings oder bequeme Hose und ein gut sitzendes Oberteil reichen vollkommen aus. Probiere vorhandene Kleidung zunächst zu Hause in einigen Positionen aus, bevor du ein neues Outfit kaufst. Welche Unterwäsche eignet sich unter Yoga-Leggings? Am besten eignet sich Unterwäsche, die bequem sitzt, nicht einschneidet und bei Bewegung nicht verrutscht. Nahtlose Slips können sichtbare Linien reduzieren. Spezielle Unterwäsche ist aber nicht notwendig – entscheidend ist dein persönliches Wohlgefühl. Sollte Yoga-Kleidung eng oder locker sitzen? Beides ist möglich. Körpernahe Kleidung verrutscht meist weniger und erleichtert es der Lehrperson, deine Haltung zu erkennen. Lockere Kleidung kann ebenso geeignet sein, wenn Bündchen und Säume verhindern, dass sie bei Vorbeugen oder Umkehrhaltungen hochrutscht.