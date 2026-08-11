Kreatin kann mehr als Muskeln: Was es in deinem Gehirn macht

Kreatin gehört zu den bekanntesten Supplements im Fitnessbereich. Meist geht es dabei um Kraft, Performance und Muskelwachstum. Verständlich, schließlich zählt Kreatin zu den am besten untersuchten Substanzen im Sport. Doch inzwischen richtet sich der Blick zunehmend auf eine andere Frage: Was macht Kreatin eigentlich im Gehirn?

Kreatin arbeitet nicht nur im Muskel Das Gehirn verbraucht enorm viel Energie. Obwohl es nur einen kleinen Teil deines Körpergewichts ausmacht, benötigt es rund 20 Prozent der Energie, die dein Körper in Ruhe umsetzt. Hier kommt Kreatin ins Spiel. Denn Kreatin hilft, Energie in Zellen schnell verfügbar zu machen – nicht nur in Muskeln, sondern auch im Nervensystem.

Eine aktuelle Übersichtsarbeit im Fachjournal Frontiers in Psychiatry untersucht deshalb, ob eine Kreatin-Supplementierung auch die kognitive Leistungsfähigkeit und psychische Gesundheit beeinflussen könnte. Besonders interessant sind Situationen, in denen das Gehirn stark gefordert wird – etwa bei Schlafmangel oder hoher mentaler Belastung.

Mentale Erschöpfung fühlt sich oft körperlich an Nach einer kurzen Nacht oder in besonders fordernden Phasen kennst du vielleicht dieses Gefühl: Dein Kopf läuft nur noch im Energiesparmodus. Konzentration kostet plötzlich mehr Kraft, selbst kleine Entscheidungen fühlen sich anstrengend an.

Solche Belastungssituationen sind für die Kreatin-Forschung interessant. Studien liefern Hinweise darauf, dass eine Supplementierung unter Schlafentzug bestimmte Einbußen der kognitiven Leistungsfähigkeit abmildern könnte.

Die Forscher:innen sehen Kreatin dabei nicht als klassischen „Mood-Booster“. Im Mittelpunkt steht vielmehr seine Rolle bei der zellulären Energieversorgung.

Warum Kreatin gerade für Frauen spannend sein könnte

Besonders interessant ist eine aktuelle Untersuchung aus dem Jahr 2026: Unter Schlafentzug konnte Kreatin Einbußen bei verschiedenen kognitiven Aufgaben teilweise abmildern. Bei einigen Tests profitierten die weiblichen Teilnehmenden stärker als die männlichen.

Das ist noch kein Beweis dafür, dass Frauen grundsätzlich stärker auf Kreatin reagieren. Dafür sind die bisherigen Untersuchungen zu klein und die Ergebnisse noch zu uneinheitlich. Der Befund macht aber eine Frage besonders spannend: Könnte Kreatin für Frauen unter bestimmten Bedingungen anders wirken?

Warum solche Unterschiede auftreten könnten, ist bislang nicht geklärt. Unterschiede im Kreatinstoffwechsel und hormonelle Einflüsse werden als mögliche Faktoren diskutiert. Kreatin wird deshalb derzeit aus einem anderen Blickwinkel betrachtet – nicht mehr nur als Gym-Supplement, sondern auch als möglicher Faktor für die Energieversorgung des Gehirns.

Kann Kreatin tatsächlich die Stimmung beeinflussen? Hier wird die Datenlage dünner. Einzelne Studien und Übersichtsarbeiten untersuchen Kreatin im Zusammenhang mit depressiven Symptomen und psychischer Gesundheit. Die Ergebnisse sind interessant, reichen bislang aber nicht aus, um Kreatin als Mittel gegen Depressionen oder andere psychische Erkrankungen zu empfehlen.

Der derzeit besser greifbare Ansatz führt deshalb über den Energiestoffwechsel des Gehirns und mögliche kognitive Effekte – nicht über das Versprechen eines Supplements für bessere Stimmung.

FAQ: Häufige Fragen zu Kreatin und mentaler Energie Kann Kreatin wirklich die Stimmung verbessern? Einzelne Studien liefern Hinweise auf mögliche Effekte bei depressiven Symptomen. Für klare Empfehlungen zur Verbesserung der Stimmung reicht die Datenlage bislang aber nicht aus. Wirkt Kreatin auch ohne Krafttraining? Ja. Kreatin ist unabhängig vom Training am Energiestoffwechsel beteiligt – unter anderem auch im Gehirn und Nervensystem. Welche zusätzlichen kognitiven Effekte eine Supplementierung hat, wird allerdings noch erforscht. Warum sprechen Forschende bei Kreatin von „mentaler Energie“? „Mentale Energie“ ist kein klar definierter medizinischer Begriff. Gemeint ist hier vor allem die Energieversorgung des Gehirns: Kreatin ist am System beteiligt, das Zellen schnell Energie zur Verfügung stellt. Das könnte besonders unter hoher Belastung, etwa bei Schlafmangel, relevant werden.