Halloween-Snacks 5 ausgefallene Snack-Ideen für deine Halloween-Party

Jedes Jahr steigen unzählige Halloween-Partys. Aber wenn du ehrlich bist, erinnerst du dich am Ende eigentlich vor allem an die, die besonders ausgefallen, verrückt und kreativ waren – nicht nur in Bezug auf die Kostüme. Auch bei den Halloween-Snacks gilt: Je kreativer (und ekliger!), desto besser kommt das Fingerfood bei den Gästen an. Ach ja, auch wichtig: Kürbis schnitzen – so geht's!

Und weil Würstchen-Finger und Schleim-Wackelpudding sowas von Oldschool sind, haben wir 5 einfallsreiche und besonders gruselige Halloween-Snacks zum Nachmachen gesammelt. Lecker sind sie natürlich auch.

Was sind perfekte Halloween-Snacks?

Es gilt, den richtigen Mix aus gruselig und lecker zu finden. Die Leute sollen sich ruhig ein bisschen ekeln und erschrecken, aber nicht so sehr, dass sie dann hinterher nichts davon essen. Mit diesen Rezepten klappt das:

1. Halloween-Snack: Geister am Stiel

Diese schaurigen Mini-Geister sind garantiert DER Hit auf jeder Halloween-Party. Der kreative Party-Snack wird bestimmt der Insta-Star des Abends!

2. Halloween-Snack: Veganer Kürbiskuchen

Die leckere Alternative zum geschnitzten Kürbis! Dieser Kürbis-Gugelhupf ist nicht nur lecker, sondern auch ein echter Hingucker auf deiner Party.

3. Halloween-Snack: Spinnen-Pizzen

Pizza geht immer – auch zu Halloween. Dafür solltest du die Pizzen aber noch ein wenig pimpen. Alles was du für den Grusel-Effekt brauchst, sind schwarze Oliven aus dem Glas!

4. Halloween-Snack: Mumien-Muffins

Muffins kommen auf jeder Party gut an, aber wer sich traut einen von diesen zu naschen, ist von der härteren Sorte! Ein Party-Highlight sind die Grusel-Muffins auf jeden Fall.

5. Halloween-Snack: Erdnussbutter-Fledermäuse

Die essbaren Fledermäuse vereinen den Geschmack von Erdnussbutter, Schokolade und Keks – was will man mehr? Und weil die kleinen Biester so schnuckelig durch die Gegend schielen, wird bestimmt keiner auf dem Teller alleine zurückgelassen.

Wichtig zur Halloween-Zeit: Unsere leckersten Kürbis-Rezepte!

Mit diesen Halloween-Snacks wird deine Party zum Erfolg Dank unserer ausgefallenen Snack-Ideen wird deine Halloween-Party bei deinen Gästen noch lange in Erinnerung bleiben, versprochen! Wir wünschen dir eine schaurig-schöne Halloween-Zeit und viel Spaß beim Zubereiten und Vernaschen des süßen Fingerfoods!