Sind Peptide für Muskelaufbau besser als Kreatin? Der Fitness-Hype im Check

BPC-157, TB-500, MOTS-c: Was nach der Besetzung eines neuen "Star Wars"-Films klingt, taucht derzeit immer häufiger in Fitness-Feeds, Biohacking-Podcasts und Wellness-Angeboten auf. Hinter den kryptischen Namen stecken synthetische Peptide – und Versprechen, die fast noch futuristischer klingen.

Von Recovery bis Longevity: Was Peptide alles können sollen Schneller regenerieren, Verletzungen besser wegstecken, Muskeln aufbauen, den Stoffwechsel optimieren und am besten gleich noch langsamer altern: Kaum ein Fitnessziel, für das der Peptid-Hype nicht schon eine Abkürzung bereithält.

Nur ist eine Abkürzung erst dann eine gute Idee, wenn man weiß, wohin sie führt.

Peptide sind zunächst einmal nichts, was die Wellness-Industrie gerade erfunden hätte. Die kurzen Ketten aus Aminosäuren kommen ganz natürlich im Körper vor und erfüllen dort sehr unterschiedliche Funktionen. Auch Insulin gehört zu den Peptidhormonen, und zahlreiche Peptidwirkstoffe werden längst erfolgreich als Arzneimittel eingesetzt.

Hier beginnt allerdings die Verwirrung. Denn "Peptide" klingt inzwischen beinahe wie eine neue Supplement-Kategorie – ähnlich wie Kreatin oder Proteinpulver. Das ist es nicht.

Dabei werden die einzelnen Substanzen mit unterschiedlichen Versprechen beworben: BPC-157 und TB-500 werden dabei vor allem mit Regeneration und Gewebeheilung in Verbindung gebracht, MOTS-c eher mit Stoffwechsel, Leistungsfähigkeit und Longevity.

Wie groß der Trend inzwischen geworden ist, zeigt ein Blick in die Wissenschaftspresse: Das Fachjournal Nature bezeichnete Peptid-Injektionen im Juni 2026 als einen der heißesten Wellness-Trends – und stellte dazu die Frage, die zwischen all den großen Versprechen leicht untergeht: Ist die Forschung eigentlich schon so weit, wie der Hype?

Die kurze Antwort: Bei einigen der derzeit populärsten Substanzen hinkt sie ziemlich weit hinterher.

BPC-157 ist der Star des Hypes – doch am Menschen kaum erforscht Kaum ein Name fällt dabei so häufig wie BPC-157. Das synthetische Peptid wird online vor allem als Recovery-Geheimtipp gehandelt. Muskeln, Sehnen und anderes Gewebe sollen sich damit schneller erholen.

In Labor- und Tiermodellen gibt es Ergebnisse, die wissenschaftliches Interesse rechtfertigen. Das Problem beginnt beim Sprung vom Versuchstier zum Menschen.

Und dieser Sprung ist bislang erstaunlich klein. Ein aktueller systematischer Review fand gerade einmal 3 Humanstudien zu BPC-157 – mit insgesamt 30 Personen. Keine davon hatte eine Kontrollgruppe.

Entscheidend für den Fitness-Hype ist jedoch etwas anderes: Keine dieser Untersuchungen liefert bislang belastbare Antworten darauf, ob gesunde Frauen mit BPC-157 tatsächlich schneller regenerieren, besser Muskeln aufbauen oder Verletzungen schneller überwinden.

Entsprechend stuften die Autor:innen die Sicherheit der bisherigen Evidenz als sehr niedrig ein. Auch aus pharmazeutischer Sicht sind große Fragen offen: Für BPC-157 existieren weder eine zugelassene Formulierung noch ein validiertes Dosierungsschema.

Das beweist weder, dass BPC-157 wirkungslos ist, noch, dass es zwangsläufig gefährlich sein muss. Es zeigt etwas weniger Spektakuläres, aber Entscheidendes: Der Hype ist der Forschung momentan schlicht davongelaufen.

Warum Peptide eben nicht das neue Kreatin sind Und damit zurück zur entscheidenden Frage: Sind solche Peptide für den Muskelaufbau womöglich besser als Kreatin? Nach heutigem Forschungsstand gibt es dafür keine belastbare Grundlage.

Der Vergleich hinkt, sogar grundsätzlich. Kreatin gehört zu den am besten untersuchten Supplements im Sport. Für viele der gerade gehypten Fitness-Peptide fehlen dagegen hochwertige Humanstudien, mit denen sich Nutzen und Risiken zuverlässig beurteilen ließen.

Schon in der Frage steckt ein Denkfehler: Peptid ist nicht gleich Peptid.

"Peptide" sagt ungefähr so wenig über die Wirkung aus wie "Medikamente". Manche Peptide sind etablierte Arzneimittel, andere experimentelle Substanzen, und sie können im Körper völlig unterschiedliche Dinge tun.

Ausschlaggebend ist also nicht, ob etwas ein Peptid ist, sondern welche Substanz gemeint ist, für welchen Zweck sie eingesetzt werden soll und welche Evidenz dafür existiert.

Kreatin und BPC-157 gegeneinander antreten zu lassen, ist deshalb ein bisschen so, als würde man fragen, ob "Medikamente" besser für den Muskelaufbau sind als Protein. Die Kategorie allein beantwortet die Frage nicht.

Für deine Supplement-Entscheidung lässt sich die Sache deshalb wesentlich einfacher zusammenfassen: Für Kreatin gibt es eine breite Datenbasis zu Training und Muskelaufbau. Wirkung, Dosierung und mögliche Nebenwirkungen wurden beim Menschen vielfach untersucht. Für BPC-157 und andere derzeit gehypte, experimentelle Peptide fehlt ein vergleichbarer Wissensstand.

Bei Peptid-Angeboten lohnt es sich, genauer hinzuschauen Dass die Diskussion längst die Behörden erreicht hat, zeigt ein Blick in die USA: Im Juli 2026 beschäftigte sich ein FDA-Beratungsgremium unter anderem mit BPC-157, TB-500 und MOTS-c im Zusammenhang mit individuell hergestellten Arzneimittelzubereitungen. Wichtig dabei: Eine solche Verwendung ist nicht mit einer regulären Arzneimittelzulassung gleichzusetzen – und auch kein Beleg für Wirksamkeit und Sicherheit.

Für dich heißt das: Ein medizinisch klingendes Angebot, eine Injektion oder der Auftritt in einer Wellness-Klinik machen aus einem experimentellen Wirkstoff noch kein geprüftes Arzneimittel.

Eine Kennzeichnung sollte dich besonders aufmerksam machen: "Research Use Only". Das klingt offiziell, bedeutet aber gerade nicht, dass das Produkt für die Anwendung am Menschen geprüft und zugelassen wurde.

Für Wettkampfsportler:innen kommt noch etwas hinzu: Was in der Wellness-Bubble als Recovery-Tool auftaucht, kann sportrechtlich längst problematisch sein. TB-500 steht auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA.

Spätestens hier wird deutlich, warum "Peptide" und "Supplements" nicht einfach in dieselbe Schublade gehören.

FAQ: Das solltest du zum Peptid-Hype wissen Woran erkenne ich, dass ein Peptid experimentell ist? Ein Warnsignal kann die Kennzeichnung "Research Use Only" sein. Sie bedeutet nicht, dass ein Produkt für die Anwendung am Menschen geprüft oder zugelassen wurde. Auch große Wirkversprechen bei gleichzeitig fehlenden hochwertigen Humanstudien sollten dich skeptisch machen. Ist BPC-157 so gut untersucht wie Kreatin? Nicht annähernd. Während Kreatin in zahlreichen Humanstudien untersucht wurde, kommt die bislang veröffentlichte Humanforschung zu BPC-157 in einem aktuellen Review auf gerade einmal 30 Personen. Belastbare kontrollierte Studien fehlen. Sind Peptide besser als Kreatin für den Muskelaufbau? Nach aktuellem Forschungsstand: nein. Für BPC-157, TB-500 oder MOTS-c gibt es keine belastbare Evidenz, die sie als bessere Muskelaufbau-Hilfe als Kreatin ausweisen würde. Große Versprechen aus Fitness-Feeds können die fehlenden Humanstudien nicht ersetzen. Sind BPC-157 und andere Fitness-Peptide zugelassene Supplements? Der Begriff "Peptid" sagt zunächst nichts über Zulassung oder Sicherheit aus. Bei experimentellen Substanzen wie BPC-157 solltest du sie deshalb nicht mit etablierten Nahrungsergänzungsmitteln wie Kreatin gleichsetzen.