Vegan-Starterpaket

Vegan-Guide plus Ernährungsplan für 4 Wochen

Kombi aus eBook plus 4-Wochen-Ernährungsplan

Perfekt, um die vegane Ernährung mal auszuprobieren

hilfreiche Umsetzungs-Tipps im Alltag und Snack-Ideen

Ernährungsplan mit je 3 Hauptmahlzeiten für 4 Wochen

Smarte App- und Buchempfehlungen

84 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar

Du hast Lust, die vegane Ernährung mal auszuprobieren, weißt aber nicht genau wie du starten sollst? Am besten mit dem Download unseres Starterpakets für Neu-Veganer*innen! Was dich darin erwartet? Jede Menge Input, Rezepte und Umsetzungstipps für deinen Start in den veganen Lifestyle.

In unserem wunderschönen eBook "Mein Vegan-Guide" klären wir dich unter anderem über die grundlegenden Basics auf, wie: Welche Lebensmittel sind erlaubt und wie muss ich sie miteinander kombinieren, um einem Nährstoffmangel vorzubeugen. Plus: Welche Vitamine sollte ich supplementieren. Darüber hinaus gibt es jede Menge Alltags-Tipps für den Einkauf, geniale Snack-Ideen und natürlich vegane Rezepte.

Und damit die Ernährungsumstellung ein Erfolg wird, befolge einfach unseren 4-Wochen-Ernährungsplan. Darin findest du jeden Tag drei abwechslungsreiche und natürlich gesunde Rezepte, plus Snackideen.

Warum 4 Wochen? Es ist der perfekte Zeitraum, um neue Gewohnheiten zu etablieren, so dass du deine Ernährung nach und nach umstellen kannst. Geh' jetzt den ersten Schritt und starte den Download!