Je nach Corona-Lage und Regelungen vor Ort (2G, 3G oder 2G plus) können dieses Jahr Weihnachtsmärkte wieder öffnen. Dann gibt es in jedem Fall wieder die beliebten Weihnachtsheißgetränke. Auch wenn es in deiner Nähe keinen Markt gibt, heißt das ja nicht, dass du auf Glühwein, Eierpunsch oder Feuerzangenbowle verzichten musst. Viele sagen da: Im Gegenteil, jetzt erst recht!

Die Weihnachts-Klassiker schmecken ja auch selbstgemacht auf dem heimischen Balkon, im Garten oder im Wohnzimmer fast genauso gut. Einen Haken hat das heimische Trinkgelage allerdings:

Glühwein, Eierpunsch & Co. sind beliebte Kalorienbomben

Dass sich in solch einer Tasse viele Kalorien, Zucker und teilweise sogar Fett verstecken, wird gerne verdrängt. Das ist auch völlig in Ordnung – immerhin wären sonst die guten Vorsätze fürs neue Jahr überflüssig.

Achtest du jedoch sonst auch auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung, interessieren dich wahrscheinlich die Nährwerte deines Getränkes, die wir dir nicht vorenthalten möchten. Eine gute Nachricht vorab: Einer Studie zufolge ist Glühwein immerhin gesünder als der kalte Wein aus dem er gemacht wird: weniger Alkohol (durchs Erhitzen), mehr Antioxidanzien (durch die hinzugefügten Gewürze). Ganz davon abgesehen zeigen Studien, dass moderater Weinkonsum gut für die Gefäße sein kann. Übrigens zeigte eine weitere Studie, dass der erhitzte Wein nicht betrunkener macht als ein bei Zimmertemperatur getrunkener.

Was sind typische Weihnachtsgetränke?

Der Klassiker schlechthin ist natürlich der Glühwein, den es nicht nur als roten, sondern auch als weiße Variante gibt. Neben der alkoholfreien Version, also dem Kinderpunsch, kannst du dir in der Adventszeit auch Feuerzangenbowle, Lumumba, Eierpunsch und viele mehr gönnen. Sie alle haben wir in unserer Bildergalerie bewertet.

Welche Weihnachtsgetränke enthalten keinen Alkohol?

Wenn du keinen Alkohol trinken möchtest, musst du nicht auf ein leckeres Getränk verzichten. Hier haben wir 5 gesunde Rezepte für selbst gemachten, zucker- und alkoholfreien Glühwein für dich.

Statt Glühwein zu trinken kannst du auch zum Kinderpunsch greifen. Trinkst du gerne Lumumba, kannst du dir eine heiße Schokolade (ohne Schuss!) genehmigen.

Welches Getränk wie viele Kalorien, sowie Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß und Alkohol enthält, erfährst du in unserer Bildergalerie. Nicht vergessen: Bei einer gesunden Ernährung darf übrigens auch mal gesündigt werden. Schließlich sollst du die Weihnachtszeit genießen. Viel Spaß!