Bio Adventskalender 2025 Müsli Porridge Genuss

Wer sagt eigentlich, dass sich im Advent alles nur um Schokolade drehen muss? Für alle, die ihr Frühstück lieben, auf hochwertige Bio-Zutaten setzen und sich jeden Morgen aufs Neue verwöhnen wollen, gibt’s jetzt den perfekten Countdown bis Weihnachten: die Adventskalender 2025 von mymuesli – und das mit 20 % Rabatt auf alle drei Varianten! Bio, ohne Palmöl & randvoll mit Genuss

Ob crunchy Müsli, wärmender Porridge oder die perfekte Mischung aus beidem – bei den drei Kalendern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste? Jeder Kalender ist prall gefüllt mit 24 Überraschungen, darunter exklusive Sorten, die es so nur im Kalender gibt – plus zwei Gutscheine, die den Frühstücksgenuss sogar über den Dezember hinaus verlängern.

Und weil Genuss bei mymuesli immer auch verantwortungsvoll ist: Alle Produkte sind 100 % Bio, kommen ohne Palmöl aus und werden versandkostenfrei direkt zu dir nach Hause geliefert.

Die drei Kalender-Highlights im Überblick Müsli Adventskalender - Für knusprige Frühstücksmomente 24 verschiedene Müslisorten

12 exklusive Sorten

2 Gutscheine

Preis: 55,96 € statt 69,95 €

Hier bestellen Porridge Adventskalender - Für kuschelige Wintermorgen 24 verschiedene Porridge-Sorten

18 exklusive Sorten

2 Gutscheine

Preis: 47.96 € statt 59,95 €

Hier bestellen Müsli & Porridge Adventskalender - Für alle, die sich nicht entscheiden können Je 12 Sorten Müsli & Porridge

12 exklusive Sorten

2 Gutscheine

Preis: 55,96 € statt 69,95 €

Hier bestellen Wichtig: Damit dein Kalender rechtzeitig zum 1. Dezember bei dir ist, sollte deine Bestellung bis spätestens 26.11., 24 Uhr abgeschlossen und bezahlt sein. Der Versand erfolgt ab Oktober separat – also nicht wundern, wenn dein Frühstücks-Countdown in einem eigenen Paket ankommt.

20 % Rabatt auf alle Kalender – der Rabatt wird automatisch im Warenkorb aktiviert, wenn du über den Aktionslink bestellst. Also schnell Lieblingskalender aussuchen, Vorfreude starten und Tag für Tag mit kleinen Frühstücksüberraschungen feiern.