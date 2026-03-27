5 Gründe, öfter weiße Bohnen zu essen

Weiße Bohnen sind günstig, vielseitig und echte Nährstoffwunder. Trotzdem landen sie viel zu selten auf deinem Teller. Dabei können sie genau das liefern, was viele beim Abnehmen suchen: langanhaltende Sättigung, wertvolles pflanzliches Protein und Unterstützung für eine gesunde Verdauung. Zeit, den unscheinbaren Hülsenfrüchten die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen.

5 gute Gründe, warum weiße Bohnen beim Abnehmen helfen Die Hülsenfrüchte liefern gleich mehrere Nährstoffe, die beim Abnehmen eine entscheidende Rolle spielen – von Protein über Ballaststoffe bis hin zu wichtigen Mineralstoffen. Diese 5 Gründe sprechen besonders für weiße Bohnen:

1. Pflanzliche Proteinquelle für deine Muskeln und Sättigung Weiße Bohnen sind wahre Eiweißwunder und nicht nur für die vegetarische und vegane Küche eine hervorragende pflanzliche Proteinquelle. Dank ihres milden, leicht süßlichen Eigengeschmacks kannst du sie in viele Gerichte "schmuggeln" und den Eiweißgehalt deiner Mahlzeiten so natürlich erhöhen. Proteine sind essenziell für den Muskelaufbau, die Reparatur von Gewebe und die Produktion von Enzymen und Hormonen. Sogar diese Protein-Blondies sind aus Bohnen gemacht. Crazy, oder?

2. Komplexe Kohlenhydrate für stabile Energie Hülsenfrüchte, wie weiße Bohnen, gehören zu den besten Lieferanten für komplexe ("gute") Kohlenhydrate. Diese langkettigen Kohlenhydrate werden langsamer verdaut und versorgen dich daher gleichmäßig und langfristig mit Energie, was zu stabileren Blutzucker- und Insulinwerten führt. Lebensmittel mit komplexen Carbs machen obendrein richtig lange satt und können das Hungergefühl reduzieren, was vor allem beim Abnehmen helfen kann.

3. Ballaststoffe für deine Darmgesundheit und Sättigung Ballaststoffe sind wichtig für eine gesunde Verdauung, und weiße Bohnen haben davon reichlich. Zwar sind Ballaststoffe für deinen Körper unverdaulich, aber trotzdem fördern sie die Darmgesundheit, indem sie unter anderem die Verdauung regulieren und Verstopfung vorbeugen.

Weiße Bohnen besitzen aufgrund ihres hohen Ballaststoffgehalts auch präbiotische Eigenschaften. Was das bedeutet? Die Ballaststoffe in den Bohnen dienen den guten Darmbakterien als Nahrung und fördern so ein ausgewogenes Mikrobiom. Eine gesunde Darmflora kann die Nährstoffaufnahme verbessern und das Immunsystem stärken.

Außerdem sorgen Ballaststoffe für ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl und sind daher auch ideal für die Zubereitung von leckeren Abnehm-Rezepten. Eine Win-win-Situation für deinen Körper!

Gut zu wissen: Hülsenfrüchte, wie Erbsen oder Bohnen, sollten auch laut den neuesten Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) viel öfter auf den Tisch kommen, mindestens 125 Gramm Hülsenfrüchte pro Woche.

Diana Mihai / Shutterstock.com Schnell gemacht: eine leckere Bohnen-Bowl

4. Gut für deine Herzgesund Regelmäßiger Bohnenverzehr ist gut fürs Herz. Studien haben gezeigt, dass der regelmäßige Verzehr von Bohnen, Linsen, Erbsen und anderen Hülsenfrüchten das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, koronare Herzkrankheiten und Bluthochdruck verringert. Obendrein enthalten weiße Bohnen viel Kalium, das den Blutdruck reguliert.

5. Reich an Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen Weiße Bohnen sind reich an wichtigen Mineralstoffen wie Eisen, Magnesium, Kalium und Zink. Eisen ist entscheidend für den Sauerstofftransport im Blut, Magnesium unterstützt die Muskelfunktion und den Energiestoffwechsel, Kalium ist wichtig für die Herzgesundheit, und Zink spielt eine Rolle im Immunsystem. Ein All-in-One-Paket an Mikronährstoffen sowie sekundären Pflanzenstoffen.

Übrigens: Studien zufolge haben die sekundären Pflanzenstoffe antioxidative und antikarzinogene Wirkungen, was darauf hindeutet, dass Hülsenfrüchte eine bedeutende krebshemmende Wirkung haben können.

Nährwerte im Überblick (gekocht, ca. 100 g) Weiße Bohnen überzeugen nicht nur geschmacklich, sondern auch mit ihren inneren Werten. Ein Blick auf die Nährstoffe zeigt, warum sie beim Abnehmen und für eine ausgewogene Ernährung so gut geeignet sind:

3 einfache Rezeptideen mit weißen Bohnen Weiße Bohnen sind unglaublich vielseitig in der Küche einsetzbar. Ob in Salaten, Eintöpfen, Suppen oder sogar in Pürees – die Möglichkeiten sind endlos. Ihr milder Geschmack passt sich wunderbar an verschiedene Gewürze und Zutaten an. Experimentiere in der Küche und entdecke neue, leckere und vor allem einfache Gerichte mit weißen Bohnen:

Blitz-Salat mit weißen Bohnen Proteinreich, sättigend und im Handumdrehen fertig: Dieser vegetarische Bohnensalat ist perfekt für heiße Tage, Meal-Prep oder als Beilage beim Grillen. Blitz-Salat mit weißen Bohnen Zutaten für 2 Portion(en) 1 Dose Weiße Bohnen (Konserve)

250 g Tomate(n)

1 mittelgroße(s) rote Zwiebel(n)

0.25 Bund Petersilie

1 EL Rapsöl

1 EL Weißer Balsamico

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

300 g Magerquark Zubereitung Bohnen abspülen und in eine Schüssel geben. Tomaten würfeln, Zwiebel in Halbringe oder Würfel schneiden. Ein paar Zwiebelwürfel und etwas Petersilie für den Quark-Dip zur Seite legen, den Rest mit den Bohnen vermengen. Den Salat mit Öl, Essig, Salz und Pfeffer abschmecken. Für den Dip Quark mit etwas Wasser glattrühren, Zwiebelwürfel und Petersilie unterheben, mit Salz und Pfeffer würzen. Ideal für unterwegs: Der Quark liefert extra Protein – zusammen ergibt das eine leichte, aber sättigende Mahlzeit. Kalorien (kcal): 317

Fett: 8 g

Eiweiß: 29 g

Kohlenhydrate: 24 g

Weiße Bohnen Pfanne Von diesem Rezept kochst du am besten gleich die doppelte Menge, denn es ist nicht nur extrem lecker, sondern auch voller guter Nährstoffe und pflanzlichem Eiweiß, das dich lange satt hält. Weiße Bohnen Pfanne Zutaten für 2 Portion(en) 1 Dose Weiße Bohnen (Konserve)

1 mittelgroße(s) rote Zwiebel(n)

1 Zehe Knoblauch

1 mittelgroße(s) Paprika

2 Handvoll Baby-Spinat

1 EL Olivenöl

2 EL Tomatenmark

2 TL Paprikapulver

1 Dose Gehackte Tomaten (Dose)

1 EL Balsamico-Essig

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Prise Chili Zubereitung Weiße Bohnen in ein Sieb geben, abspülen und gut abtropfen lassen. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. Paprika putzen, das Kerngehäuse entfernen und in Streifen schneiden. Spinat waschen, putzen und abtropfen lassen. Öl in einer Pfanne erhitzen und Zwiebel und Knoblauch einige Minuten glasig dünsten. Paprika hinzufügen und weitere 5 Minuten dünsten. Tomatenmark und Paprikapulver dazu geben und etwa 1 Minute mit braten. Mit stückigen Tomaten, Balsamico und etwa 200 ml Wasser ablöschen. Gut salzen, pfeffern und je nach Belieben mit Chili würzen. Mindestens 5 Minuten köcheln lassen. Spinat und Bohnen unterheben, kurz warten, bis der Spinat zusammen gefallen ist, alles noch einmal abschmecken und genießen. Kalorien (kcal): 277

Fett: 9 g

Eiweiß: 13 g

Kohlenhydrate: 29 g

Schneller Thunfisch-Bohnen-Salat mit Feta Blitzschnell zubereitet und noch schneller verputzt: Dieser geniale Salat mit Edamame und weißen Bohnen kannst du perfekt vorbereiten und als Meal-Prep-Mahlzeit genießen THE BITERY Schneller Thunfisch-Bohnen-Salat mit Feta Zutaten für 1 Portion(en) 100 g Weiße Bohnen (Konserve)

75 g Edamame

80 g Thunfisch im eigenen Saft

50 g Feta, light

50 g Artischockenherzen

1 TL Pinienkerne

1 EL Olivenöl

1 EL Petersilie

1 TL Dill

1 EL Zitronensaft

0.5 TL Zitronenabrieb

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Bohnen waschen und abtropfen lassen. Edamame in einem Dämpfeinsatz über kochendem Wasser ca. 2-3 Minuten dämpfen oder einfach 5 Minuten im kochendem Salzwasser garen. Artischockenherzen in Spalten schneiden und den Feta zerbröseln. Pinienkerne ohne Öl in einer Pfanne goldbraun rösten und abkühlen lassen. In der Zwischenzeit den Thunfisch abtropfen lassen und mit einer Gabel leicht zerzupfen. Petersilie und Dill waschen, trocken schütteln und fein hacken. Den Zitronensaft mit den Kräutern und Zitronenabrieb verrühren. Anschließend vorsichtig Olivenöl unterrühren. Alle vorbereiten Zutaten in einer Schüssel vermengen und die Vinaigrette unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Danke an THE BITERY für dieses leckere Rezept. Schaut mal auf der Website vorbei! Kalorien (kcal): 536

Fett: 25 g

Eiweiß: 48 g

Kohlenhydrate: 23 g

Infobox: Darauf solltest du bei weißen Bohnen achtenWeiße Bohnen nicht roh essen – getrocknete Varianten müssen immer gut durchgekocht werden. Wenn du zu Blähungen neigst, taste dich langsam an die Menge heran und spüle Bohnen aus der Dose gründlich ab. Einweichen über Nacht sowie verdauungsfreundliche Gewürze wie Kümmel oder Fenchel machen sie zusätzlich bekömmlicher.

Getrocknet oder aus der Dose: Welche weißen Bohnen sind besser? Weiße Bohnen findest du im Supermarkt in der Regel in zwei verschiedenen Varianten: als Konserve (Glas oder Dose) oder Trockenbohne. Beide Arten haben ihre Vor- und Nachteile, gesund sind sie aber beide.

Getrocknete weiße Bohnen musst du vor dem Verzehr unbedingt kochen (1 bis 2 Stunden). Sie enthalten den giftigen Stoff Phasin, der erst durch den Garprozess zerstört wird, sonst drohen schwere Magen- und Darmstörungen, warnt die Verbraucherzentrale Bremen. Wenn du die Bohnen vorher über Nacht in Wasser einweichst, kannst du die Garzeit auf rund 60 Minuten verkürzen. Die eingeweichten Bohnen sollen zudem weniger blähend wirken.

musst du vor dem Verzehr unbedingt kochen (1 bis 2 Stunden). Sie enthalten den giftigen Stoff Phasin, der erst durch den Garprozess zerstört wird, sonst drohen schwere Magen- und Darmstörungen, warnt die Verbraucherzentrale Bremen. Wenn du die Bohnen vorher über Nacht in Wasser einweichst, kannst du die Garzeit auf rund 60 Minuten verkürzen. Die eingeweichten Bohnen sollen zudem weniger blähend wirken. Konservierte weiße Bohnen (zum Beispiel Cannellini-Bohnen) sind bereits schonend vorgegart, sprich: Du musst sie nur abspülen und abtropfen lassen, danach kannst du die weißen "Riesen" direkt verarbeiten. Ob als Eintopf-Zutat, schnelle Bohnen-Pfanne oder einfach kalt in einem schnellen Salat.

FAQ: Häufige Fragen zu weißen Bohnen Machen weiße Bohnen Blähungen? Bei empfindlichen Personen ja – langsames Gewöhnen und gründliches Abspülen hilft. Sind weiße Bohnen auch für Low-Carb geeignet? Nicht strikt, aber sie enthalten komplexe Kohlenhydrate mit hohem Sättigungseffekt. Wie oft sollte ich Bohnen essen? Die Empfehlung liegt bei mindestens 125 g Hülsenfrüchten pro Woche. Mehr ist aber auch absolut okay. Kann ich mit weißen Bohnen wirklich abnehmen? Ja, wenn sie Teil einer ausgewogenen Ernährung sind und dir helfen, satt zu bleiben