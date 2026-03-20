Kochen und Backen mit Eiweiß: Die besten Tipps von Sallyswelt

Eiweißreiche Ernährung muss weder kompliziert noch eintönig sein – im Gegenteil: Oft ist sie unglaublich genussvoll. Die Rezepte unten zeigen eindrucksvoll, wie sich hochwertiges Eiweiß ganz selbstverständlich in alltagstaugliche Lieblingsgerichte integrieren lässt. Besonders wichtig: Nicht der Verzicht steht im Vordergrund, sondern der Geschmack.

Warum Eiweiß-Backwaren so sinnvoll sind Backen mit Eiweiß ist eine clevere Möglichkeit, süße und herzhafte Speisen aufzuwerten, ohne auf Genuss zu verzichten. Eiweißreiche Zutaten wie Magerquark, Skyr, Hüttenkäse, Eier, Frischkäse oder Eiweißpulver eignen sich besonders gut, da sie beim Backen für eine saftige, cremige Konsistenz sorgen und gleichzeitig den Nährwert deutlich erhöhen. Auch Backeiweiß, Flohsamenschalen oder Hafermehl werden gern eingesetzt, um Struktur und Sättigung zu verbessern.

Der große Vorteil von Backen mit viel Protein Eiweiß macht lange satt, unterstützt den Muskelaufbau und hilft dabei, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Gerade beim Backen ersetzen eiweißreiche Zutaten oft einen Teil von Zucker oder Fett, ohne dass Geschmack oder Textur darunter leiden – im Gegenteil, viele eiweißreiche Kuchen werden sogar besonders cremig.

Für den Körper bedeutet das mehr Energie, eine bessere Regeneration nach dem Training und weniger Heißhunger. So wird Backen nicht nur zum Genussmoment, sondern auch zu einem echten Mehrwert für die Ernährung.

Besonders empfohlen: 2 Eiweiß-Rezepte mit besonderem Kick Der Tsatsiki-Gurkensalat mit Hähnchen ist das perfekte Beispiel für ein leichtes Fitnessgericht, das trotzdem satt und zufrieden macht. Die Hähnchenbrust liefert wertvolles Eiweiß für den Muskelaufbau, das cremige Tsatsiki aus Hüttenkäse, Skyr und Feta verbindet Leichtigkeit mit vollem Geschmack – ideal nach dem Training, als leichte Mahlzeit. Auch im süßen Bereich muss niemand auf Genuss verzichten: Beim Eiweiß-Käsekuchen sorgen Magerquark, Skyr und Eier für einen hohen Eiweißgehalt und machen ihn zu einem echten Fitnessdessert.

Eiweiß-Käsekuchen Leckerer Käsekuchen mit Magerquark und Skyr. Skyr ist ein traditionelles isländisches Milchprodukt, welches in Deutschland als fettarmer Frischkäse in Magerstufe angeboten wird. Der Kuchen ist blitzschnell ohne Küchenmaschine in nicht mal 5 Minuten zubereitet und supercremig und lecker. Außerdem ist er sehr reich an Eiweiß und enthält keinen weißen Zucker.

Zutaten

25 g Eiweißpulver Vanille

25 g Backeiweiß

4 TL Käsekuchen-Geschmackspulver

2 TL Flohsamenschalen

500 g Quark (Magerstufe)

500 g Skyr

200 g Frischkäse

4 Eier Zubereitung

Verrühre 3 Minuten lang alle Zutaten miteinander zu einer glatten Masse. Schlage einen Backring (26 Zentimeter) in Backpapier ein und stelle ihn auf ein Lochblech. Fülle die Käsekuchenmasse ein und streiche sie glatt. Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad Ober-/Unterhitze für 60 Minuten. Lasse ihn 10 Minuten im Ofen stehen, nimm ihn dann heraus und lasse ihn vollständig abkühlen.

Ergibt 12 Stücke. Nährwerte pro Stück: 137 Kalorien, 16 g Eiweiß, 5 g Kohlenhydrate, 5 g Fett

Tsatsiki-Gurkensalat mit Hähnchen Dieser cremige Salat mit Tsatsiki und Hähnchenbrust ist reich an Eiweiß und schmeckt leicht und erfrischend. Egal ob als leichte Mahlzeit an heißen Tagen oder als Beilage zum Grillen, der Salat passt perfekt dazu. Die Hähnchenwürfel kannst du in der Pfanne anbraten oder das Fleisch auch grillen und danach in Würfel schneiden.

Zutaten

für die Hähnchenwürfel:

500 g Hähnchenbrust

2 EL Knoblauch-Olivenöl

0,25 TL Salz

0,25 TL Pfeffer für den Salat:

1 Gurke

1 rote Zwiebel fürs Tsatsiki:

200 g Hüttenkäse

200 g Skyr

1 Zitrone (Saft)

0,25 TL Salz

1 Prise Pfeffer

100 g Feta

1/4 Bund Dill Zubereitung

Würfle die Hähnchenbrust. Erhitze das Öl in einer beschichteten Pfanne und brate sie von allen Seiten knusprig an. Mit Salz und Pfeffer würzen und zur Seite stellen. Halbiere die Gurke, entferne die Kerne, schneide sie in Halbringe, die Zwiebel ebenfalls. Verrühre Hüttenkäse, Skyr, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Brösle den Feta dazu, zupfe den Dill fein und rühre beides ein.Verteile das Tsatsiki auf einem großen Teller. Gib die Gurken- und Zwiebelhalbringe und das Hähnchen darauf.

Für 2 Personen. Nährwerte pro Portion: 685 Kalorien, 90 g Eiweiß, 16 g Kohlenhydrate, 27 g Fett