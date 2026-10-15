Wenn der kleine Hunger kommt: Diese 3 Snacks empfiehlt Sally

Wir alle lieben es, zwischendurch zu snacken – zum Kaffee im Nachmittagstief oder abends auf dem Sofa. Besonders jetzt, wenn die Tage kürzer und dunkler werden, gehört Genuss einfach dazu. Und genau da haben Snacks ihren festen Platz für mich.

Klar, sich planlos durch den Tag zu naschen, ist für den Blutzuckerspiegel und die Verdauung alles andere als ideal. Es kommt also darauf an, wie und was wir essen, um einerseits den kleinen Hunger zu stillen und den Körper andererseits nicht zu überfordern.

Bessere Snack-Alternativen wählen Es gibt Kleinigkeiten, die uns Energie rauben, und solche, die uns echte Power geben. Der klassische Schokoriegel pusht zwar kurz, schickt uns aber kurz danach ins nächste Tief. Clevere Alternativen halten uns dagegen in Balance:

Probier knackige Apfelspalten mit Mandelmus oder greif unterwegs zu einer Handvoll Walnüssen mit Datteln. Die Kombi aus gesunden Fetten, Proteinen und Ballaststoffen sättigt nachhaltig.

Naturjoghurt mit Beeren und einer Prise Zimt oder selbst gemachte Energy Balls sind der perfekte Treibstoff, wenn nachmittags die Konzentration im Keller ist.

Für den gemütlichen Abend müssen es nicht immer Chips sein. Hummus, ein leckerer Dip mit Gemüsesticks oder im Ofen geröstete Kichererbsen sind super Alternativen. Diese 6 gesunden Snacks gegen Heißhunger musst du probieren

Einfach achtsam bleiben Mein wichtigster Tipp: Snacke bewusst. Wenn wir nebenbei beim Scrollen auf dem Handy oder beim Tippen von E-Mails eine ganze Packung Kekse verputzen, registriert unser Gehirn das kaum. Echter Genuss braucht Aufmerksamkeit.

Richte dir deine Zwischenmahlzeit hübsch an, nimm dir kurz Zeit und schalte einen Gang runter. Keine Verbote, kein schlechtes Gewissen – sondern smarte Zutaten, die deinem Körper guttun.

Die 3 liebsten Snack-Rezepte von Sallyswelt Genug Theorie, ab zur Praxis. Diese 3 Leckereien solltest du unbedingt mal ausprobieren.

Paprika-Feta-Dip Zutaten für 1 Glas (220 ml)

1/2 Spitzpaprika (rot)

100 g Feta

1/2 TL Oregano

1/2 TL Rosmarin

2 Knoblauchzehen

1 Prise Pfeffer

100 g Frischkäse

1 Prise Salz Zubereitung: Entkerne die Spitzpaprika und schneide sie in grobe Stücke. Püriere sie mit dem Feta, Oregano, Rosmarin, Knoblauch und Pfeffer fein. Füge den Frischkäse und das Salz hinzu und rühre beides ein. Der Dip ist gekühlt bis zu 1 Woche haltbar.

Kürbis-Hummus Zutaten für 4 Portionen

1 Hokkaido-Kürbis

1 TL Kreuzkümmel

2 TL Currypulver

1 TL Salz

2 EL Olivenöl

400 g Kichererbsen (Dose)

3 EL Tahin

2 Knoblauchzehen

1 Zitrone (Saft und Abrieb)

100 g Wasser

5 Eiswürfel

Zum Servieren

3 EL Kürbiskerne

1/2 TL Chiliflocken

1 Prise Zitrone (Abrieb)

2 EL Kichererbsen

1 EL Olivenöl Zubereitung: 1. Heize den Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vor und belege ein Lochblech mit Dauerbackfolie. Halbiere den Kürbis, entferne Kerne und Stiel und schneide ihn in Spalten. Gib die Kürbisspalten mit dem Kreuzkümmel, Currypulver, Salz und Olivenöl auf das Backblech. Backe den Kürbis im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad für etwa 25 Minuten, bis er weich ist. Wende ihn dabei zwischendurch.

2. Gib den gebackenen Kürbis gemeinsam mit den übrigen Zutaten in einen Mixer und püriere alles fein. Füge nach Bedarf noch etwas Wasser hinzu. Röste die Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett leicht an, bis sie lecker duften und hacke sie dann grob. Verteile den Hummus auf einem Teller und streue die gehackten Kürbiskerne gemeinsam mit den Chiliflocken, dem Zitronenabrieb und den Kichererbsen darüber. Verteile das Olivenöl darüber und serviere den Hummus mit frischem Brot.

Himbeer-Kokos-Energy-Balls Zutaten für 20 Stück

Aprikosen-Masse

200 g Aprikosen (getrocknet)

100 g Mandeln

2 EL Zitronensaft

1 TL Vanilleextrakt

90 g Haferflocken

100 g Kokosraspel

20 g Himbeeren (gefriergetrocknet)

Zum Wälzen

10 g Himbeeren (gefriergetrocknet)

50 g Kokosraspel-Aprikosen-Masse Zubereitung: 1. Zerkleinere die Aprikosen im Mixer. Gib die Mandeln, den Zitronensaft und das Vanilleextrakt dazu und mixe die Masse, bis alles zerkleinert ist. Füge die Haferflocken, Kokosraspel und gefriergetrockneten Himbeeren hinzu und mixe die Masse nur noch kurz durch.

Tipp: Gib ein bisschen heißes Wasser dazu, sollte die Masse nicht ganz fest und formbar sein.

2. Zerkleinere die gefriergetrockneten Himbeeren und vermische sie mit den Kokosraspeln auf einem flachen Teller. Knete die Masse gut durch und portioniere sie dann mit einem kleinen Eisportionierer. Forme die Portionen zu kleinen Kugeln und wälze sie in der Himbeer-Kokos-Mischung.

Tipp: Zerkleinere die Himbeeren und Kokosraspel zum Wälzen gemeinsam in einer Gewürzmühle oder dem Mixer, so sind sie noch feiner und halten besser an den Bällchen.