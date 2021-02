Dass eine vegetarische Ernährung langweilig und unausgewogen ist oder es Vegetariern an wichtigen Nährstoffen mangelt, ist mittlerweile längst widerlegt. Meistens ist nämlich eher das Gegenteil der Fall.

Denn obwohl Fisch und Fleisch essenzielle Mikro- und Makronährstoffe liefern, wie zum Beispiel Eisen und tierisches Protein, ist die vegetarische Küche meist viel fettärmer und liefert trotzdem alles, was dein Körper benötigt. Gemüse enthält nämlich viele Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente und bietet damit eine optimale Grundlage für eine gesunde Ernährung.

Wie bekommen Vegetarier genug Nährstoffe?

Das ist gar kein Problem. Für ausreichend Eiweiß in vegetarischen Rezepten sorgen vor allem Eier, Käse und Hülsenfrüchte, wie Linsen oder Kichererbsen. Mit Nüssen und Samen schiebst du zusätzlich noch ein paar Proteine – wie diese 10 pflanzlichen Eiweißquellen – sowie gesunde Fette hinterher.

Schon ist dein Körper auch ohne Fisch oder Fleisch rundherum optimal versorgt. Übrigens: Es gibt auch die sogenannten Pescetarier, die zwar Fleisch meiden, Fisch aber weiterhin essen. Auch eine mögliche Lösung.

Welche vegetarischen Rezepte sind gesund und lecker?

Langeweile kommt in der vegetarischen Küche nicht auf, dafür sorgt alleine schon die unendliche Bandbreite an Gemüsesorten, aus denen du leckere, fleischlose Gerichte zaubern kannst. Wer bevorzugt zu saisonalen und regionalen Sorten greift, sorgt zusätzlich für Abwechslung auf dem Teller.

Aus Gemüse lassen sich außerdem einfach und schnell herzhafte Suppen zaubern, die du mit Samen oder Kernen toppen kannst. Fleischbrühe kann in vielen Suppen- oder Eintopf-Rezepten ganz leicht durch Gemüsebrühe ersetzt werden. Beim Salat muss es nicht immer der klassische "Fitness-Teller" mit Pute oder Thunfisch sein. Probiere doch mal mit gerösteten Kichererbsen, warmem Ziegen- oder Fetakäse oder gebratenen Pilzen on top. Für das i-Tüpfelchen auf dem Salat sorgen zudem Kerne, Nüsse oder Früchte.

Wie gut sind vegetarische Fleischersatzprodukte?

Die fleischlose Küche hat sich mittlerweile zu einem echten Verkaufshit entwickelt. Die Nachfrage nach vegetarischen und auch veganen Produkten steigt und steigt. Du findest mittlerweile selbst im Discounter zahlreiche Fleischersatzprodukte, wie Schnitzel, Aufschnitt, Burgerpatties oder Veggie-Würstchen.

Aktuell voll im Trend: Veggie-Hack, das neben dem normalen Hack in der Kühltruhe liegt und dem Original zum Verwechseln ähnlich sieht. Die Verwendung ist easy, denn du kannst es – genau wie Rinder- oder Schweinehackfleisch – für Frikadellen, Bolognese oder eine schnelle Hackpfanne verwenden und wirst geschmacklich kaum einen Unterschied schmecken.

Neugierig geworden? Du musst nicht gleich zur Vollzeit-Vegetarierin mutieren, aber es macht durchaus Sinn, mehrere Veggie-Tage in der Woche einzulegen und "flexitarisch" zu essen. Falls du mehr Inspiration brauchst, lade dir am besten gleich unser Mini-Cookbook runter: 25 Rezepte zum Ausdrucken und Abspeichern (die 10 Rezepte aus der Galerie plus 15 neue).