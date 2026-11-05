Wie viel Trockenobst am Tag ist gesund?

Klein, süß und schnell nebenbei gegessen: Trockenfrüchte sind ein beliebter Snack und landen außerdem im Müsli oder beim Backen im Teig. Sie liefern Ballaststoffe und verschiedene Mineralstoffe. Doch weil sie deutlich weniger Wasser enthalten als frisches Obst, lässt sich ihre Menge leicht unterschätzen.

Das heißt nicht, dass du Datteln, Rosinen und Co. meiden musst. Eine kleine Portion kann gut in eine ausgewogene Ernährung passen. Entscheidend ist, wie viel du isst und welches Trockenobst du auswählst.

Trockenobst auf einen Blick

Die Werte und Portionsgrößen unterscheiden sich je nach Frucht und Produkt. Die Tabelle ist daher eine Orientierung, keine strenge Tagesgrenze.

Was genau ist Trockenobst? Trockenfrüchte (auch Trockenobst oder Dörrobst genannt) sind nichts anderes als reife Früchte, denen mittels eines Trocknungsverfahrens das Wasser entzogen wurde.

Man unterscheidet zwischen

Trocknung durch Wärme (Sonnentrocknung oder Dörrautomaten)

Schockfrosten und Vakuumtrocknung Ob getrocknete Aprikosen, saftige Datteln oder gefriergetrocknete Erdbeerscheiben: Die Auswahl im Supermarkt ist riesig. Das liegt einerseits an der großen Variation an Früchten und andererseits an der Art der Trocknung, also der Herstellungsart. Dadurch hat das Trockenobst am Ende nämlich ganz unterschiedliche Konsistenzen, Farben und Formen.

Tipp: Du kannst dein Lieblings-Obst auch zu Hause selbst trocknen. Dörrautomaten gibt es nämlich auch für den Hausgebrauch, zum Beispiel von WMF.

Hat Trockenobst mehr Kalorien als frisches Obst? Ja und auch mehr (Frucht-)Zucker, denn Trockenfrüchte haben einen hohen Zuckergehalt von etwa 50 Prozent. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Dem frischen Obst wird beim Trocknungsprozess die ganze Flüssigkeit (Wasser) entzogen. Die Inhaltsstoffe im Endprodukt – auch der Fruchtzucker – liegen dann in einer stark konzentrierten Form vor.

Sprich: Trockenfrüchte haben zwar ein geringeres Volumen, aber eine sehr hohe Energiedichte, ganz nach dem Motto: Klein, aber oho!

Beispiel: Während 100 Gramm frische Feigen lediglich 60 Kalorien liefern, stecken in 100 Gramm getrockneten Feigen satte 280 Kalorien. Das Gleiche gilt für Pflaumen, Mangos und so weiter.

Obwohl sie also so klein und unscheinbar sind, enthalten sie viel Energie und reichlich gesunde Mikronährstoffe. Durch den hohen Zucker- und geringen Wassergehalt sind sie allerdings wesentlich länger haltbar als frisches Obst.

Sind Trockenfrüchte gesund? 8 mögliche Pluspunkte Trockenfrüchte sind im Vergleich zu frischem Obst bisher wenig erforscht, doch wir können schon mal ein wenig spoilern und sagen: Ja, Trockenobst ist definitiv gesund. Denn es gibt einige vielversprechende Studien, die darauf schließen lassen, dass Dörrobst zahlreiche positive Wirkungen auf unsere Gesundheit hat.

1. Sie liefern sekundäre Pflanzenstoffe mit antioxidativen Eigenschaften. Trockenobst enthält viele sekundäre Pflanzenstoffe in hochkonzentrierter Form, darunter Phenole und Flavonoide. Die wirken unter anderem antioxidativ und können zellschädigende freie Radikale in die Flucht schlagen. Dadurch wird laut Studien oxidativer Stress vermindert, der Gewebeschäden, Alterung und andere chronische Krankheiten verursacht.

2. Trockenfrüchte enthalten viele Ballaststoffe, die die Verdauung unterstützen. Dadurch sättigen auch kleine Mengen Trockenfrüchte unglaublich gut, helfen dadurch beim Abnehmen und wirken sich zudem positiv auf deine Darmgesundheit aus. Trockenpflaumen sind etwa ein hervorragendes Mittel bei Verstopfungen.

Maksym Azovtsev / Shutterstock.com Trockenpflaumen regen deine Verdauung an

3. Trockenobst kann die Nährstoffzufuhr ergänzen. Eine US-Studie zeigte, dass Menschen, die regelmäßig Trockenfrüchte aßen, eine erhöhte Nährstoffzufuhr hatten. An Tagen, an denen die Proband:innen Trockenobst snackten, nahmen sie mehr Kohlenhydrate, Ballaststoffe und Kalium zu sich.

Was eine US-Analyse zu Trockenfrüchten fandDie Querschnittsanalyse, die 2021 im Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics veröffentlicht wurde, wertete Daten der US-Erhebung NHANES aus den Jahren 2007 bis 2016 aus. Bei einem Vergleich innerhalb derselben Personen waren an Tagen mit Trockenobstkonsum die Aufnahmen von Ballaststoffen und Kalium höher als an Tagen ohne Trockenobst. Zugleich lag die Energiezufuhr im Mittel um etwa 208 Kilokalorien bei Männern und 215 Kilokalorien bei Frauen höher.



In einem separaten Vergleich hatten Trockenobst-Konsument:innen eine höhere durchschnittliche Ernährungsqualität als Nicht-Konsument:innen. Die Autor:innen betonen jedoch: Die Beobachtungsdaten belegen nicht, dass Trockenfrüchte diese Unterschiede verursachen. Außerdem wurde Trockenobst an Konsumtagen offenbar nicht vollständig anstelle anderer Kalorien gegessen.

4. Trockenpflaumen können die Knochengesundheit unterstützen. Es gibt Hinweise darauf, dass Trockenpflaumen positive Auswirkungen auf die Knochengesundheit haben und Osteoporose vorbeugen können.

Trockenpflaumen besitzen eine vielversprechende Wirkung auf die KnochengesundheitEin Review aus dem Jahr 2017 fasste Forschung zu Trockenpflaumen und Knochengesundheit zusammen. In einer klinischen Studie mit postmenopausalen Frauen war die Zunahme der Knochendichte an Wirbelsäule und Elle nach einem Jahr in der Trockenpflaumen-Gruppe größer als in der Vergleichsgruppe mit getrockneten Äpfeln. Eine weitere Studie fand nach sechs Monaten mit 50 oder 100 Gramm Trockenpflaumen täglich einen Schutz vor Verlust der Knochendichte am gesamten Körper, nicht aber an Hüfte, Wirbelsäule oder Elle.



Die Ergebnisse sind nicht als Beleg zu verstehen, dass Trockenpflaumen Osteoporose verhindern. Das Review weist auf Grenzen der vorhandenen Forschung hin: Die klinischen Studien waren klein und kurz, und weitere Untersuchungen sind nötig. Die Ergebnisse zu Trockenpflaumen lassen sich außerdem nicht automatisch auf andere Trockenfrüchte übertragen.

5. Trockenfrüchte sind eine gute Vitamin-K-Quelle. Unter den Trockenfrüchten sind Trockenpflaumen eine exzellente Vitamin-K-Quelle. Vitamin K spielt eine Rolle bei der Blutgerinnung, dem Knochenstoffwechsel und der Regulierung des Kalziumspiegels im Blut.

6. Trockenobst enthält viel Kalium. Trockenfrüchte sind eine gute Quelle für Kalium. Kalium spielt eine Rolle bei der Regulation des Blutdrucks, der Weiterleitung von Nervenimpulsen und vielen anderen lebenswichtigen Stoffwechselvorgängen.

7. Sie enthalten Pflanzenstoffe, die für die Herzgesundheit untersucht werden. Die Hemmung von Entzündungswegen durch die in Trockenfrüchten enthaltenen Phytochemikalien (bioaktive Stoffe) kann sich positiv auf entzündungsbedingte Krankheiten, wie verschiedene kardiovaskuläre Krankheiten und Diabetes Typ 2, auswirken, so Studien.

8. Trockenobst könnte mit einem geringeren Risiko bestimmter Krebsarten zusammenhängen. Die Ergebnisse dieser Übersichtsarbeit deuten darauf hin, dass 3 bis 5 Portionen Trockenobst pro Woche eine gesundheitsfördernde Wirkungen in Bezug auf das Risiko bestimmter Krebsarten haben kann, darunter Bauchspeicheldrüsen-, Prostata-, Magen-, Blasen- und Dickdarmkrebs.

Wie viel Trockenobst am Tag ist sinnvoll? Trockenobst enthält Kalorien und Zucker in sehr konzentrierter Form. Lass dich also von der Größe nicht täuschen! Du kannst eine Portion frisches Obst (etwa ein Apfel) also nicht einfach gegen die gleiche Menge Trockenobst tauschen am Tag. Dadurch würde das eigentlich so gesunde Trockenobst zur Kalorienfalle werden.

tanislav71 / Shutterstock.com Du könntest die ganze Schale futtern? Lieber nicht!

Aber wie viel Trockenobst ist pro Tag nun okay? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt in ihren Richtlinien zwei Portionen Obst täglich – das entspricht um die 250 Gramm. Eine dieser beiden Portionen darf man laut der DGE gegen Trockenobst ersetzen. Also 125 Gramm? Nein, das wäre viel zu viel und bezieht sich ja nur auf frische Früchtchen.

Als Richtwert solltest du dich an maximal 40 Gramm Trockenobst pro Tag halten.

40 Gramm, das sind ungefähr ...

5 bis 6 getrocknete Pflaumen

3 bis 4 getrocknete Aprikosen

3 bis 4 getrocknete Datteln

2 getrocknete Feigen

2 EL Rosinen / Cranberries Geschwefeltes oder ungeschwefeltes Trockenobst: Was ist besser? Trockenobst wird oft mit Schwefeldioxid behandelt. Auf der Packung findest du dann den Hinweis "geschwefelt". Das machen die Hersteller, um die Optik (Farbe) und die Haltbarkeit zu verbessern. Die Behandlung ist zwar durchaus sinnvoll, damit das Trockenobst beispielsweise nicht in der Packung anfängt zu schimmeln, aber sie zerstört auch wertvolle Inhaltsstoffe wie Folsäure und Vitamin B 1.



Und auch wenn Schwefeldioxid als nicht gesundheitsschädlich gilt, reagieren einige Menschen empfindlich darauf. Es kann zu Kopfschmerzen und allergieähnlichen Symptomen kommen. Wer unter Asthma leidet, sollte auf geschwefelte Trockenfrüchte verzichten, da es zu lebensbedrohlichen Reaktionen kommen kann, da die Atemwege anschwellen. Daher solltest du lieber zu ungeschwefelten Trockenfrüchten greifen. Gefriergetrocknete Früchte sind übrigens generell frei von Schwefeldioxid und ebenfalls empfehlenswert (wenn auch etwas teurer).

Tipp: Schon mal gefriergetrocknete Erdbeeren probiert? Perfekt, um die Wartezeit bis zur Erdbeersaison zu überstehen.

Kann ich Trockenobst zusammen mit Nüssen snacken? Unbedingt! Es hat schließlich einen Grund, warum das klassische Studentenfutter so beliebt ist: Trockenobst in Kombi mit Nüssen zu essen, zum Beispiel in Form eines Frucht-Nuss-Mixes oder in einem leckeren Riegel, liefert dir eine perfekte Nährstoffmischung aus gesunden Fettsäuren, pflanzlichem Eiweiß und schnell verfügbaren Kohlenhydraten.

Rasulov / Shutterstock.com Nüsse und Trockenfrüchte sind ein echtes Dream-Team im Müsli

Auch Studien belegen, dass Nüsse und Trockenobst aufgrund der darin enthaltenen Makro- und Mikronährstoffe sowie zahlreicher bioaktiver Verbindungen dazu beitragen können, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu mindern.

Lecker: Probier mal Medjool-Datteln (die sind besonders groß und saftig), gefüllt mit einem Teelöffel Erdnussmus, ein wenig gehackter Zartbitterschokolade und einer Prise Meersalz. Kurz kühl stellen und dann genießen.

Die beiden kleinen Kraftpakete ergänzen sich aufgrund ihrer Inhaltsstoffe und des Geschmacks perfekt. Als gesunde Energiequelle zwischendurch sind vor allem beim Wandern, Laufen, Trailrunning, Klettern oder einfach als Snacks für unterwegs ideal.

FAQ: Häufige Fragen zu Trockenobst Muss ich Trockenobst vor dem Essen einweichen? Nein, das ist nicht nötig. Wenn du die Früchte lieber weicher magst oder sie zum Backen und Kochen verwendest, kannst du sie vorher in Wasser einweichen. Kann Trockenobst Blähungen verursachen? Das ist möglich. Ballaststoffe und bestimmte Zucker in Trockenfrüchten können bei empfindlichen Menschen oder größeren Portionen zu Blähungen führen. Probiere zunächst eine kleine Menge und beobachte, wie du sie verträgst. Ist Trockenobst bei Diabetes erlaubt? Trockenobst ist nicht grundsätzlich verboten. Es enthält jedoch konzentrierte Kohlenhydrate, die den Blutzucker beeinflussen können. Wie es in die Ernährung passt, hängt von der individuellen Behandlung und der Portionsgröße ab. Bei Unsicherheit kann eine Ärztin, ein Arzt oder eine Ernährungsfachkraft beraten.