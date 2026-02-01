Vegan und günstig: 10 Lebensmittel, die gerade Geld sparen

Wer sparen will, muss nicht auf gutes Essen verzichten. Auch ein veganer Speiseplan muss nicht teuer sein. Mit den richtigen Lebensmitteln und Rezepten schonst du dein Konto und isst trotzdem gesund und lecker.

Wie wird der vegane Monat auch ein Spar-Monat? Gerade haben Weihnachtszeit und die ersten Wochen im neuen Jahr (Rechnungen!) das Budget belastet. Zudem sind die Lebensmittelpreise weiterhin hoch, weshalb Sparen wichtiger denn je ist.

Ein Sparplan muss her, aber einer, unter dem weder die Gesundheit noch die Qualität des Essens leiden muss. Das erste Jahresviertel bietet viele köstliche Wintergemüse wie Grünkohl, Rosenkohl, Porree oder Feldsalat. Diese Produkte kommen frisch vom Feld und sind besonders günstig.

Vegan muss nicht teuer sein – wenn du clever einkaufst Das Klischee hält sich hartnäckig: Vegan leben kostet ein Vermögen. Doch das stimmt nur, wenn du ständig zu teuren Ersatzprodukten greifst. Fake-Fleisch, veganer Käse und Designer-Superfoods treiben die Kosten für den pflanzenbasierten Lebensstil in die Höhe.

Die Basis einer günstigen veganen Ernährung besteht aus preiswerten Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten, Getreide und saisonalem Gemüse. Dein Tagesbudget für abwechslungsreiches und gesundes Essen muss nicht mehr als 4 bis 5 Euro betragen. Das ist günstig, ökologisch bewusst und nachhaltig.

Die 10 günstigsten veganen Lebensmittel der Saison Diese Lebensmittel kosten wenig, machen satt und liefern alle wichtigen Nährstoffe:

Linsen (rot, grün, braun), ab 2 Euro/kg: Proteinbombe, vielseitig einsetzbar, perfekt für Suppen und Currys.

Proteinbombe, vielseitig einsetzbar, perfekt für Suppen und Currys. Haferflocken, ab 1 Euro/kg: Frühstücks-Klassiker, reich an Ballaststoffen, hält lange satt.

Frühstücks-Klassiker, reich an Ballaststoffen, hält lange satt. TK-Gemüse (Brokkoli, Erbsen, Spinat), ab 1,50 Euro/kg: Oft günstiger als frisch, mindestens ebenso nährstoffreich.

Oft günstiger als frisch, mindestens ebenso nährstoffreich. Karotten, ab 0,80 Euro/kg: vitaminreich, lagerfähig, perfekt für Suppen und Salate.

vitaminreich, lagerfähig, perfekt für Suppen und Salate. Kartoffeln, ab 1 Euro/kg: Vielseitige und sättigende Kohlenhydratquelle.

Vielseitige und sättigende Kohlenhydratquelle. Kichererbsen (Dose oder getrocknet), ab 1,50 Euro/kg: proteinreich, ideal für Hummus, Currys und Bowls.

proteinreich, ideal für Hummus, Currys und Bowls. Bohnen (weiß, schwarz, Kidney), ab 1,80 Euro/kg: günstige Eiweißquelle, vielseitig einsetzbar.

günstige Eiweißquelle, vielseitig einsetzbar. Kohl (Weißkohl, Rotkohl, Wirsing), ab 1 Euro/kg: Der Star unter den Wintergemüsen, lagerfähig, vitaminreich.

Der Star unter den Wintergemüsen, lagerfähig, vitaminreich. Erdnussbutter, ab 2,50 Euro/500 gesunde Fette, Protein, perfekt aufs Brot oder im Smoothie.

Fette, Protein, perfekt aufs Brot oder im Smoothie. Saisonales Obst (Äpfel, Mandarinen, Orangen), ab 1,50 Euro/kg: Vitamine für wenig Geld, im Winter besonders günstig. Dein 7-Tage-Budget-Plan für unter 30 Euro So kommst du eine Woche lang mit unter 30 Euro aus (jeweils Frühstück, Mittag- und Abendessen):

Montag: Haferflocken mit Apfel, Linsensuppe, Kartoffel-Brokkoli-Pfanne

Haferflocken mit Apfel, Linsensuppe, Kartoffel-Brokkoli-Pfanne Dienstag: Porridge mit Erdnussbutter, Kichererbsen-Curry, Kohlsalat mit Karotten

Porridge mit Erdnussbutter, Kichererbsen-Curry, Kohlsalat mit Karotten Mittwoch: Overnight Oats, Bohneneintopf, Kartoffelpuffer mit Apfelmus

Overnight Oats, Bohneneintopf, Kartoffelpuffer mit Apfelmus Donnerstag: Haferflocken-Pancakes, Linsen-Bolognese, Gemüsepfanne mit TK-Mix

Haferflocken-Pancakes, Linsen-Bolognese, Gemüsepfanne mit TK-Mix Freitag: Smoothie mit Spinat, Hummus-Bowl mit Karotten, Kartoffelsuppe

Smoothie mit Spinat, Hummus-Bowl mit Karotten, Kartoffelsuppe Samstag: Porridge mit Birne, Chili sin Carne, Rotkohlsalat

Porridge mit Birne, Chili sin Carne, Rotkohlsalat Sonntag: Haferbrei mit Zimt, Kichererbsen-Eintopf, Ofenkartoffeln mit Bohnen Einkaufsliste (ca. 28 Euro):

1 kg Haferflocken

500 g rote Linsen

1 kg Kartoffeln

1 kg Karotten

2 Dosen Kichererbsen

2 Dosen Bohnen

1 Kohlkopf

1 kg TK-Gemüse-Mix

1 kg Äpfel

Erdnussbutter

Zwiebeln

Knoblauch

Gewürze

gettyimages/LordHenriVoton



Spartipps: So holst du noch mehr raus Mit ein paar einfachen Tricks kannst du aus deinem Budget sehr viel mehr machen, und das nicht nur im Februar:

Großpackungen kaufen: Hülsenfrüchte, Haferflocken und Reis sind im Großpack deutlich günstiger.

Hülsenfrüchte, Haferflocken und Reis sind im Großpack deutlich günstiger. Saisonal einkaufen: Wintergemüse ist in den ersten Monaten des Jahres spottbillig.

Wintergemüse ist in den ersten Monaten des Jahres spottbillig. TK statt frisch: Tiefkühlgemüse ist oft günstiger und genauso nährstoffreich wie frisches.

Tiefkühlgemüse ist oft günstiger und genauso nährstoffreich wie frisches. Meal Prep: Einmal kochen, mehrmals essen. Das spart Zeit und Geld.

Einmal kochen, mehrmals essen. Das spart Zeit und Geld. Reste verwerten: Aus übrig gebliebenem Gemüse wird eine Suppe oder ein Eintopf.

Aus übrig gebliebenem Gemüse wird eine Suppe oder ein Eintopf. Discounter nutzen: Eigenmarken sind oft genauso gut wie teure Markenprodukte.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu günstig vegan leben Ist vegane Ernährung teuer? Nein. Wenn du auf Basics wie Hülsenfrüchte, Getreide und saisonales Gemüse setzt, kannst du dich günstig und gesund pflanzenbasiert ernähren. Teure Ersatzprodukte sind nicht zwingend notwendig. Kann ich mit 30 Euro pro Woche gesund vegan leben? Absolut. Der 7-Tage-Plan beweist, dass es möglich ist, sich mit ausgewogenen Mahlzeiten und allen wichtigen Nährstoffen sparsam vegan zu ernähren. Welche veganen Lebensmittel sind am günstigsten? Linsen, Haferflocken, Kartoffeln, Karotten, Kohl und Bohnen sind die absoluten Spar-Champions. Achte grundsätzlich darauf, welche Obst- und Gemüsesorten gerade Saison haben. Sie sind immer am preiswertesten. Brauche ich teure Superfoods? Nein. Heimisches Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse liefern alle wichtigen Nährstoffe, und das für einen Bruchteil des Preises. Wie spare ich beim veganen Einkauf am meisten? Großpackungen kaufen, saisonal einkaufen, TK-Gemüse nutzen und Reste clever verwerten. So holst du das Maximum aus deinem Essensbudget.