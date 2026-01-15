Superfoods-Mythos entmystifiziert: Was wirklich Wirkung zeigt bei Frauen

Superfoods sind im wahrsten Sinne in aller Munde – von Quinoa über Chiasamen bis hin zu Goji-Beeren. Viele dieser Produkte stammen aus fernen Ländern und füllen mittlerweile die Regale unserer Supermärkte. Doch hinter dem Hype steckt oft mehr Marketing als wissenschaftlich belegter Nutzen.

Superfood – ein schwammiger Begriff Eine aktuelle Übersichtsarbeit zeigt: Der Begriff 'Superfood' ist wissenschaftlich nicht klar definiert. Laut dem Beitrag im Fachmagazin 'Sustainability' wird er häufig als Sammelbegriff für nährstoffreiche Lebensmittel genutzt, doch die Abgrenzung zu ‚funktionellen Lebensmitteln‘ bleibt unscharf: "Der Begriff Superfood wird häufiger in Marketing und Medien verwendet als in wissenschaftlichen Publikationen."

Auch eine Konsumentenstudie im Journal of Business Research betont: Für viele Käuferinnen ist ‚Superfood‘ vor allem ein Marketinglabel, das mit weitgereisten Südfrüchten oder Pulvern verbunden wird. Hier heißt es: "Superfoods sind weltweit zu einer beliebten Ernährungsform geworden, werden aber auch als Marketing-Gag kritisiert."

Marketing vs. Wissenschaft Die Konsumentenstudie zeigt, dass Superfoods oft wegen des wahrgenommenen 'relativen Vorteils' gekauft werden – etwa weil sie sich gesünder fühlen oder soziale Anerkennung erwarten.

Doch die Kosten-Nutzen-Rechnung fällt nicht immer positiv aus: exotische Pulver sind teuer, während der belegte gesundheitliche Mehrwert oft fehlt. Die Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) hat den Begriff ‚Superfood‘ sogar untersagt, wenn keine wissenschaftlichen Belege vorliegen. Damit soll verhindert werden, dass Verbraucherinnen durch Marketingversprechen in die Irre geführt werden.

Das sind deine alltagstauglichen Alternativen Statt auf exotische Produkte zu setzen, lohnt sich ein Blick auf evidenzbasierte Ernährungsmuster – hier ein paar Beispiele:

Saisonal: Erdbeeren im Sommer, Kürbis im Herbst, Spargel im Frühling, Rotkohl im Winter, Zwetschgen im Spätsommer, Feldsalat im Spätherbst

Lokal: Vollkornbrot vom Bäcker, Äpfel aus der Region, Honig vom Imker, Kartoffeln vom Hofladen, Käse aus der regionalen Molkerei, Beeren vom Wochenmarkt

Pflanzenbetont: Hülsenfrüchte, Gemüse, Nüsse, Samen wie Leinsamen oder Sonnenblumenkerne, frisches Obst, Kräuter und Blattgrün, pflanzliche Proteine wie Tofu oder Tempeh Diese Lebensmittel sind nicht nur günstiger, sondern auch ökologisch nachhaltiger. Sie liefern dir Ballaststoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe – und ihre Wirkung ist wissenschaftlich belegt.

Checkliste: Evidenz statt Hype Gibt es wissenschaftliche Studien zum Produkt?

Ist der Nutzen klar belegt – oder nur Marketingversprechen?

Lässt sich das Lebensmittel leicht in den Alltag integrieren?

Ist es saisonal und lokal verfügbar?

Passt es in ein pflanzenbetontes Ernährungsmuster? Diese 10 Lebensmittel solltest du im Haus haben

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Superfoods Was steckt wirklich hinter dem Begriff "Superfood"? Superfood ist kein wissenschaftlicher Begriff, sondern hauptsächlich ein Marketinglabel. Sind teure, importierte Superfoods besser als heimische Produkte? Nein. Exotische Pulver sind oft teuer und ihr gesundheitlicher Mehrwert ist wissenschaftlich nicht besser belegt als der von heimischen, saisonalen und lokalen Alternativen. Welche Ernährung ist empfehlungswert? Eine pflanzenbetonte Ernährung mit Fokus auf regionalen Produkten. Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Gemüse, Leinsamen und frisches Obst liefern die Ballaststoffe und Nährstoffe, die der Körper braucht.