Brustwarzen: 11 wichtige Fakten für Frauen

Brustwarzen bekommen oft weniger Aufmerksamkeit, als sie verdienen. Dabei sind sie nicht nur ein normaler Teil deines Körpers, sondern auch ziemlich vielseitig: Sie reagieren auf Kälte, Berührung, Hormone, Schwangerschaft, Stillzeit, Sport und manchmal auch auf gesundheitliche Veränderungen.

Es lohnt sich also, die eigenen Brustwarzen gut zu kennen und sie nicht einfach nur als als "Nippel" abzutun. Nicht, weil du ständig nach Problemen suchen musst, sondern weil du Veränderungen dann schneller einordnen kannst. Was bei Brustwarzen normal ist, welche Fakten spannend sind und bei welchen Anzeichen du besser ärztlichen Rat einholst, erfährst du hier.

Was ist bei Brustwarzen normal? Bei Brustwarzen ist fast alles variabel: Größe, Farbe, Form, Richtung, Empfindlichkeit und die Struktur des Warzenhofs. Manche Brustwarzen stehen hervor, andere sind eher flach oder nach innen gezogen. Manche Vorhöfe sind klein und hell, andere groß und dunkel. Auch kleine Unebenheiten rund um die Brustwarze sind normal.

Wichtig ist weniger, ob deine Brustwarzen einem bestimmten Ideal entsprechen. Entscheidend ist, ob sich plötzlich etwas verändert. Neue Rötungen, Schuppung, blutiger Ausfluss, einseitige Veränderungen oder eine neu eingezogene Brustwarze solltest du abklären lassen.

Was du als Frau über deine Brustwarzen wissen solltest Wo sie sitzen, weißt du, wie deine aussehen und was sie mögen und was nicht, weißt du auch. Aber jenseits davon gibt es noch so viel mehr zu wissen. Diese Fakten über Brustwarzen solltest du in jedem Fall kennen.

1. Brustwarzen gibt's in Größe S bis XL Weibliche Brustwarzen gibt es in verschiedensten Größen und Formen, wie auch Studien zeigen. Die Vorhöfe etwa können so groß sein wie eine 2-Euro-Münze oder aber auch kleiner als ein 10-Cent-Stück. "Ganz egal, welche Größe deine Nippel haben – sei gewiss, dass jede Größe ganz normal ist", betont die Frauenärztin Alyssa Dweck.

Die Größe ist auch nicht festgeschrieben: Durch Gewichtszunahme oder eine Schwangerschaft können Brustwarzen deutlich größer werden, so die Expertin.

2. Brustwarzen können die Farbe wechseln Blassrosa, leuchtend rot, dunkelbraun: Es gibt sie in vielen Farbtönen. Die Farbe der Brustwarzen hängt zunächst vom ethnischen Hintergrund und der Hautfarbe der Frau ab.

Genauso, wie sich die Größe der Nippel durch eine Schwangerschaft verändern kann, kann das auch mit der Farbe geschehen. "Wenn Brustwarzen dunkler werden, geschieht das meist dauerhaft und ist eine Folge des Hormonanstiegs während der Schwangerschaft", sagt Dweck.

3. Brustwarzen gehören zu den erogenen Zonen Brustwarzen sind bei vielen Menschen sehr empfindlich, weil dort zahlreiche Nervenenden zusammenlaufen. Berührung, Kälte, Druck oder sanfte Stimulation können deshalb starke körperliche Reaktionen auslösen. Das ist völlig normal und kann beim Lustempfinden eine wichtige Rolle spielen.

Studien-Check zu Brustwarzen und Lust:Dass Brustwarzen für viele Frauen zu den erogenen Zonen gehören, zeigt übrigens auch eine Studie im Journal of Sexual Medicine aus dem Jahr 2011: In der fMRT-Studie stimulierten Teilnehmerinnen unter anderem Brustwarze, Klitoris, Vagina und Gebärmutterhals. Überraschend war, dass Brustwarzen-Stimulation auch die genitale Region des sensorischen Kortex aktivierte. Das liefert eine neurologische Erklärung dafür, warum Brustwarzen für viele Frauen eine erogene Zone sind.

4. Nippel-Orgasmen sind keine Erfindung Die gleiche Studie ergab ebenfalls, dass allein die Stimulation der Nippel zu einem Orgasmus führen kann – eine Erfahrung, die Sex-Forscher:innen bislang nur für eine sehr kleine Gruppe von Frauen für möglich gehalten haben. Wie das für dich möglich ist? Das probierst du am besten selbst mal aus, zum Beispiel mit diesen Toys:

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Vielleicht nicht jederfraus Geschmack, aber so manche bekommt durch ein Paar Nippelklammern beim Sex einen ganz gehörigen Kick.

Das Prinzip ist einfach, aber sehr effektiv: Nippelsauger tun genau das, wonach sie klingen – und das tun sie sehr gut. 5. Manche Menschen haben mehr als 2 Brustwarzen Zusätzliche Brustwarzen kommen häufiger vor, als viele denken. Sie werden auch akzessorische oder überzählige Brustwarzen genannt und können bei Frauen und Männern auftreten. Oft sehen sie eher aus wie ein Muttermal, ein kleiner Hautfleck oder eine unscheinbare Erhebung.

Solche zusätzlichen Brustwarzen liegen häufig entlang der sogenannten Milchleiste, die vom Achselbereich Richtung Leiste verläuft. Meist sind sie harmlos und bleiben unbemerkt. Manchmal enthalten sie aber auch Brustdrüsengewebe, das auf Hormone reagieren kann.

Studien-Check zu zusätzlichen BrustwarzenEine Übersichtsarbeit in Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes aus dem Jahr 2023 nennt für überzählige Brustwarzen, medizinisch Polythelie, eine Häufigkeit von etwa 1 bis 5 Prozent. Sie werden häufiger bei Männern beschrieben und sind meist harmlos. Wichtig bleibt aber: Wenn sich eine zusätzliche Brustwarze verändert, schmerzt, nässt oder ein Knoten entsteht, sollte sie wie anderes Brustgewebe ärztlich kontrolliert werden.

6. Brustwarzen sind nicht glatt Wenn du deine Brustwarzen und die Stellen drumherum einmal genauer unter die Lupe nimmst, dann siehst du, dass deine Nippel wie die holprige Kraterlandschaft des Mondes aussehen. "Diese Unebenheiten sind absolut normal und können von Haarfollikeln, Milchkanälen oder Drüsen stammen, die eine ölige Flüssigkeit produzieren", so die Frauenärztin.

7. Manchmal sind die Unebenheiten ein schlechtes Zeichen Trockene Haut oder leichte Reizungen sind häufig harmlos. Trotzdem solltest du Veränderungen an Brustwarze und Warzenhof ernst nehmen, wenn sie neu auftreten, einseitig sind oder über Wochen bleiben. Dazu gehören Rötung, Schuppung, Krusten, Brennen, Juckreiz, Nässen oder eine plötzlich flacher wirkende Brustwarze.

Vorsicht ist allerdings geboten beim Paget-Karzinom – einer seltenen Form von Brustkrebs. Die Krankheit macht sich durch rote Dellen oder Ausschlag an den Brustwarzen oder der umgebenden Haut bemerkbar. Wenn du eine solche Veränderung entdeckst und diese auch nach mehreren Wochen nicht wieder abklingt, solltest du in jedem Fall zum Arzt bzw. zur Ärztin gehen.

8. Trockene Brustwarzen sind oft die Folge von Sport-BHs Mit regelmäßigen Workouts tust du deinem Körper etwas Gutes – keine Frage. Allerdings sehen deine Brustwarzen das mitunter ganz anders. Denn die Nippel werden oft trocken, rau und sogar blutig, wenn sie permanent am Sport-BH reiben. Nicht umsonst kleben Läuferinnen und Läufer ihre Brustwarzen mit etwas Tape ab, bevor sie einen Marathon laufen.

Gegen unangenehmes Reiben hilft beispielsweise eine fettende Creme, die du kurz vor dem schweißtreibenden Training auf die Brustwarzen auftragen solltest. Sie hilft dabei, die irritierte Haut zu beruhigen. Viele Sportlerinnen schwören auch auf Nippel-Pflaster, die die Brustwarzen vor Reibung schützen.

9. Stillen kann Brustwarzen ganz schön in Mitleidenschaft ziehen Wundsein, Schmerz, Brennen, Bluten – das sind nur einige unschöne Konsequenzen, wenn ein hungriges Baby mehrmals am Tag an deinen Nippeln saugt, weiß Expertin Dweck. Diese Symptome verschwinden allerdings häufig auch, wenn die frischgebackene Mutter den Dreh herausgefunden hat. Wenn die Brustwarzen weiterhin leiden, solltest du deine:n Kinderärzt:in oder deine Hebamme um Rat fragen.

10. Brustwarzen können unkontrolliert Milch abgeben So verrückt es auch klingen mag, aber es gibt tatsächlich das Phänomen, dass aus den Brustwarzen stillender Frauen plötzlich Milch schießt, wenn sie ein schreiendes Baby hören. Der Grund, so eine Studie, könnte sein, dass das Schreien im Gehirn der Frau eine Reaktion auslöst, welche die Milchproduktion startet.

11. Vorsicht bei Ausfluss aus den Brustwarzen Dass gelegentlich eine kleine Menge Ausfluss aus den Brustwarzen austritt, nachdem sie gedrückt wurden, ist in der Regel keine große Sache. Aber: "Ein weißer, milchiger Ausfluss kann ein Zeichen für ein Tumorwachstum im Gehirn sein", warnt die Expertin.

Grüner oder schwarzer Ausfluss können auch auf ein harmloses Problem des Milchbrustgangs hindeuten, blutiger Ausfluss auf Brustkrebs. Wenn du Letzteres feststellst, solltest du also umgehend Arzt oder Ärztin konsultieren.

Mini-Check für zu Hause Du musst deine Brustwarzen nicht ständig kontrollieren, aber es hilft, ihren Normalzustand zu kennen. Schau dir deine Brust regelmäßig im Spiegel an und achte darauf, ob sich Form, Haut, Farbe oder Ausfluss verändern. Das ist besonders sinnvoll nach der Periode, wenn die Brust meist weniger gespannt ist. Hier ein paar Fragen, die du dir stellen kannst:

Sehen beide Brustwarzen aus wie sonst?

Gibt es neue Rötungen, Krusten oder schuppige Stellen?

Hat sich eine Brustwarze neu eingezogen?

Gibt es spontanen Ausfluss?

Spürst du neue Knoten, Schmerzen oder Verhärtungen? Wenn du eine Frage mit Ja beantwortest und die Veränderung neu ist oder bleibt, ist ein Termin bei deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt sinnvoll.

FAQ: Brustwarzen Warum tun Brustwarzen vor der Periode weh? Viele Frauen haben vor der Periode empfindliche oder schmerzende Brustwarzen. Ursache sind hormonelle Schwankungen im Zyklus, die Brustgewebe und Haut sensibler machen können. Wenn Schmerzen sehr stark, neu oder einseitig sind, solltest du sie prüfen lassen. Können Brustwarzen durch Piercings Probleme machen? Ja. Brustwarzenpiercings können Infektionen, Reizungen, Narben oder Probleme beim Stillen verursachen. Wenn Schwellung, Eiter, starke Schmerzen, Fieber oder anhaltende Rötung auftreten, solltest du ärztlichen Rat einholen. Ist es normal, Haare am Warzenhof zu haben? Ja. Einzelne Haare rund um die Brustwarze sind normal, weil dort Haarfollikel sitzen können. Wenn plötzlich sehr viele dunkle Haare wachsen oder weitere hormonelle Symptome dazukommen, kann ein ärztlicher Check sinnvoll sein.