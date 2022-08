Beckenbodentrainer im Test: 8 Tools, mit denen du deinen Beckenboden gezielt stärkst

Trainings- und Ernährungs-Guide

Fit in der Schwangerschaft für 9 Monate

Trainings- und Ernährungsplan-Guide

Verschiedene Workouts für jedes Trimester

Übungen in Bild und Video

Wegweiser für deine Ernährung

57 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar

Schwanger zu sein bedeutet für deinen Körper schon eine Menge an Belastung: Häufige Übelkeit, das steigende Gewicht, all die hormonellen Umstellungen. Aber vielleicht hast du ja trotzdem das Bedürfnis, dir in diesen Monaten ein wenig Bewegung zu verschaffen. Sei es, um nicht ganz auf deine alten Gewohnheiten zu verzichten, sei es, um nicht komplett einzurosten. Wenn du auch in der Schwangerschaft fit bleiben willst, bist du hier genau richtig!

Unser Guide bietet dir umfassende Informationen und Tipps für dein Projekt "Fit in der Schwangerschaft". Angefangen mit der Frage, welchen Sport du in der Sport in der Schwangerschaft treiben kannst über ausführliche Workout-Beschreibungen für jedes Trimester deiner Schwangerschaft bis hin zum Thema Laufen als Schwangere.

Auch das Thema Ernährung soll nicht zu kurz kommen. Wenn du während der Schwangerschaft trainierst, ist eine gesunde Ernährung noch wichtiger als ohnehin schon. Darum liefert unser Guide dir Tipps für die richtige Ernährung in der Schwangerschaft. Außerdem sagen wir dir, was mit Vorsicht zu genießen ist – und welche Lebensmittel jetzt verboten sind. Auch auf das Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft gehen wir ausführlich ein.

Auch mit einem Babybauch kannst du Sport treiben. Wenn du während der Schwangerschaft fit bleiben willst, ist dieser Plan die perfekte Ausstattung für dich!